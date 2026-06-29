Storia del calcio italiano: il libro

“Storia del calcio italiano” di Lorenzo Longhi racconta protagonisti, miti e trasformazioni del football nazionale

Un viaggio avvincente nel cuore del calcio italiano, tra mito, cronaca e cultura popolare. Nel suo nuovo saggio, Lorenzo Longhi ricostruisce la lunga traiettoria del football nella Penisola, mostrando come questo sport — nato come gioco d’importazione britannica — abbia trovato in Italia una delle sue patrie più fervide, trasformandosi nel corso di oltre un secolo e mezzo in un fenomeno sociale capace di raccontare il Paese.

Longhi intreccia la storia del calcio con quella politica, economica e mediatica dell’Italia contemporanea: dalla stagione del fascismo alla “discesa in campo” di Silvio Berlusconi, dalle passioni e contraddizioni delle curve alla metamorfosi televisiva e finanziaria del pallone, fino ai trionfi e alle cadute della Nazionale. Il calcio emerge così come specchio delle virtù e delle fragilità italiane, una lente privilegiata per osservare sogni collettivi, crisi e trasformazioni.

Attraverso un percorso tematico che tocca i rapporti con il potere, l’impatto dei media, le culture popolari e le dinamiche del mercato globale, Storia del calcio italiano offre una chiave di lettura originale: il pallone come rito condiviso, linguaggio comune e racconto in movimento dell’identità nazionale. Un saggio che unisce rigore storico e capacità narrativa, restituendo al lettore il grande romanzo popolare degli italiani.

L’autore

Lorenzo Longhi è giornalista e saggista. Ha collaborato con numerose testate, dal Corriere dello Sport-Stadio al QS, da Sky Sport a il Manifesto, l’Unità, Avvenire e Domani. È autore di contributi per le opere Treccani, con una produzione che esplora sport, società e cultura contemporanea.