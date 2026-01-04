Sudafrica-Camerun 1-2: Tchamadeu e Kofane firmano l’impresa

Diretta Sudafrica-Camerun di Domenica 4 gennaio 2026: Tchamadeu e Kofane decidono, Makgopa accorcia nel finale. Camerun cinico

RABAT – Il Camerun supera il Sudafrica 2-1 e vola ai quarti della Coppa d’Africa al termine di una gara intensa, fisica e ricca di episodi. I Leoni Indomabili colpiscono con Tchamadeu e Kofane, sfruttando al massimo le occasioni create, mentre i Bafana Bafana reagiscono solo nel finale con Makgopa. Il Sudafrica ha dominato il possesso ma ha pagato la scarsa precisione sotto porta e alcune disattenzioni difensive.

Cronaca del match

Il Sudafrica parte forte, controlla il pallone e prova a sfondare con Foster e Appollis, ma la difesa camerunese regge. La prima svolta arriva al 34’: sugli sviluppi di un’azione insistita, Tchamadeu trova il gol del vantaggio con un inserimento perfetto e un destro preciso che batte Williams. I Bafana Bafana provano a reagire con Mokoena, che sfiora il pari su punizione, ma Epassy è attento. Il Camerun chiude il primo tempo avanti 1-0, mostrando maggiore concretezza rispetto ai padroni di casa.

La ripresa si apre con un’altra doccia fredda per il Sudafrica: al 2’ Kofane sfrutta un cross di Nagida e firma il 2-0 con un colpo ravvicinato. Un gol che indirizza pesantemente la partita. Broos prova a cambiare inserendo Modiba e Makgopa, mentre il Camerun si abbassa e riparte in velocità con Mbeumo e Namaso. Il Sudafrica aumenta la pressione: Mokoena va vicino al gol su punizione al 24’ ma la palla sfiora il palo.

Al 43’ i Bafana Bafana riaprono la gara: Makgopa, appena entrato, trova il 2-1 con un colpo di testa su cross di Modiba. Il Sudafrica si riversa in avanti negli ultimi minuti, conquistando corner e punizioni, ma il Camerun resiste con ordine. Dopo sei minuti di recupero, i Leoni Indomabili possono festeggiare una vittoria preziosa e sofferta.

Tabellino

SUDAFRICA: Williams R., Mudau K., Ngezana S., Mbokazi M., Kabini S. (dal 18′ st Modiba A.), Mokoena T., Sibisi N. (dal 38′ st Moremi T.), Aubaas B. J., Appollis O. (dal 18′ st Makgopa E.), Foster L., Mofokeng R. (dal 30′ st Mbule S.). A disposizione: Campbell S., Chaine S., Goss R., Makgopa E., Matuludi T., Mbatha T., Mbule S., Modiba A., Mokwana E., Moremi T., Ndamane K., Nkota M., Sithole S., Smith T. Allenatore: Broos H..

CAMERUN: Epassy D., Malone Junior C., Kotto S., Nouhou, Tchamadeu J., Avom A., Baleba C. (dal 45′ st Boyomo F.), Yongwa D. (dal 21′ pt Nagida M. dal 34′ st Wooh C.), Mbeumo B., Namaso D. (dal 34′ st Kemen O.), Kofane C. (dal 45′ st Soko P.). A disposizione: Bassogog C., Boyomo F., Dina Ebimbe J., Etta Eyong K., Kamdem A. M., Kemen O., Magri F., N’Koudou G., Nagida M.2, Ngapandouetnbu S., Nyamsi G., Omossola S., Onana J., Soko P., Wooh C. Allenatore: Pagou D..

Reti: al 43′ st Makgopa E. (Sudafrica) al 34′ pt Tchamadeu J. (Camerun) , al 2′ st Kofane C. (Camerun) .

Ammonizioni: al 32′ pt Ngezana S. (Sudafrica), al 14′ st Sibisi N. (Sudafrica), al 20′ st Modiba A. (Sudafrica), al 27′ st Mokoena T. (Sudafrica), al 38′ st Foster L. (Sudafrica) al 2′ pt Nouhou (Camerun), al 42′ st Baleba C. (Camerun).

Presentazione della partita

Domenica 4 gennaio 2026 , alle ore 20:00 riflettori puntati su Sudafrica – Camerun , gara valida per l’ottavo di finale della Coppa d’Africa . Ricordiamo che nell’ultimo match, giocato il 29 marzo 2016 lo stesso era terminato con il punteggio di 0-0 . Camerun gode dei favori del pronostico anche se moderati con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.55 mentre il pareggio è dato a 2.88 e la sconfitta a 3.20 .

Il Sudafrica ha conquistato la qualificazione grazie ai successi conseguiti con l’Angola 2-1 nel match d’esordio e nell’ultima con lo Zimbawe per 3-2, in mezzo il ko con l’Egitto per 1-0. Il Camerun è imbattuto in questa competizione avendo superato il Gabon 1-0 nel primo match quindi il pari per 1-1 con la Costa d’Avorio e la vittoria sul Mozambico per 2-1.

Probabili formazioni

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Moremi, Mbule, Appollis; Foster.

CAMERUN (3-4-1-2): Epassy; Boyomo, Nyamsi, Nouthou; Mbeumo, Kemen, Baleba, Nagida; Namaso; Kofane, Magri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Sudafrica – Camerun , valida per la Coppa d’Africa – 1/8 finale , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia . Si può restare aggiornati sulla partita a partire da un’ora prima del fischio d’inizio quando saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori quindi dalle 20:00 al via la diretta.