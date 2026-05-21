Sudtirol-Bari: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Sudtirol-Bari di Venerdì 22 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

BARI – Venerdì 22 maggio, alle ore 20, allo Stadio “Druso” di Bolzano, andrà in scena Sudtirol-Bari, gara di ritorno dei playout di Serie B 2025-2026.

Il primo round in Puglia ha offerto una gara intensa e combattuta, con occasioni da entrambe le parti e un equilibrio rimasto intatto fino al triplice fischio. Il Südtirol ha creato diverse opportunità, trovando però sulla propria strada un Cerofolini attento; il Bari ha risposto con ordine e compattezza, mantenendo la porta inviolata davanti al proprio pubblico.

Il regolamento premia la squadra meglio classificata al termine della regular season: il Südtirol, sedicesimo con 41 punti, potrà salvarsi con una vittoria o un pareggio nei tempi regolamentari. Il Bari, diciassettesimo con 40 punti, è invece obbligato a vincere per evitare la retrocessione.

Il Bari arriva ai playout con il morale alto dopo due vittorie consecutive: 2-0 alla Virtus Entella e 3-2 in rimonta a Catanzaro. Un finale di stagione che ha permesso ai pugliesi di chiudere a 40 punti e di agganciare la zona spareggi. Grande merito va al tecnico Moreno Longo, subentrato prima della 21ª giornata e capace di raccogliere 23 punti in 18 partite. I Galletti hanno chiuso al diciassettesimo posto.

La regular season si è chiusa con un verdetto amaro per l’FC Südtirol, che ha terminato al sedicesimo posto ed é stato costretto ai playout per la permanenza in Serie B. Decisiva la differenza reti negativa rispetto all’Empoli, con cui i biancorossi hanno chiuso a pari punti e con gli scontri diretti in equilibrio. I biancorossi arrivano ai playout con 41 punti, frutto di una stagione altalenante ma chiusa con determinazione.

I due precedenti stagionali si sono chiusi con un pareggio a reti inviolate all’andata e con il successo per 2-1 del Sudtirol al ritorno.

La direzione di gara è affidata a Federico La Penna della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Giuseppe Perrotti di Campobasso e Alessandro Costanzo di Orvieto. Quarto ufficiale Francesco Fourneau, mentre al VAR opererà Valerio Marini, affiancato dall’AVAR Daniele Chiffi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA IN TEMPO REALE]

Presentazione del match

COME ARRIVA IL SUDTIROL Castori dovrebbe affidarsi alconsueto 3‑5‑2. Davanti ad Adamonis, la difesa sarà formata da El Kaouakibi, Pietrangeli e Veseli. Sulle fasce agiranno Molina e S. Davì, mentre la zona centrale del campo sarà affidata a Tait, Tronchin e Casiraghi. In attacco, confermata la coppia composta da Merkaj e Pecorino.

COME ARRIVA IL BARI – Longo dovrebbe affidarsi al modulo 4‑3‑2‑1. In porta è atteso Cerofolini, protetto da una linea difensiva composta da Nikolaou a destra, Odenthal e Mantovani al centro, con Dickmann pronto a spingere sulla corsia mancina. In mezzo al campo agirà il trio formato da Braunöder, Maggiore e Dorval. Sulla trequarti spazio a Piscopo e Rao, mentre il riferimento offensivo sarà Moncini.

Probabili formazioni di Bari-Sudtirol

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi , Pietrangeli , Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, S. Davì; Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori.

BARI (4-3-2-1): Cerofolini; Nikolaou, Odenthal, Mantovani, Dickmann; Braunoder, Maggiore, Dorval; Piscopo, Rao; Moncini. Allenatore: Longo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: