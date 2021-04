Südtirol – Cesena 1-1: diretta live e risultato finale

La partita Südtirol – Cesena di Domenica 25 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37° giornata del Girone B di Serie C

La cronaca minuto per minuto e tabellino

RISULTATO FINALE: SüDTIROL-CESENA 1-1

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui tra Südtirol e Cesena risultato di 1 a 1. La redazione di Calciomagazine ringrazia per l’attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento a tutti

46′ Tutto pronto, si parte con il secondo tempo di Südtirol-Cesena. Pronti a vivere le emozioni del match

PRIMO TEMPO

45′ Squadre che abbandonano il terreno di gioco dopo il primo tempo, siamo all’intervallo sul punteggio di 1 a 1. Qualche minuto e ci ritroveremo per commentare il secondo tempo

41′ Gol! Mattia Bortolussi realizzando il tiro dagli undici metri supera l’estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 1 a 1

35′ Rete! Daniele Casiraghi facendo gol con freddezza dal dischetto riesce a trovare la via del gol

1′ Partiti! Al via il match!

Siamo pronti a vivere le emozioni di Südtirol – Cesena, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Sudtirol – Cesena, valido per la 37° giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Primafila (canale 253 satellite).

Presentazione della partita

BOLZANO – Domenica 25 aprile 2021, alle ore 20.30, si gioca Südtirol – Cesena, gara valida per la 37° giornata del Girone B di Serie C. Si tratta dell’ultima gara interna della stagione regolare. A 180’ dalla conclusione del campionato i biancorossi di mister Stefano Vecchi si trovano in terza posizione a quota 71 punti in classifica, a due lunghezze dalla coppia formatasi in testa alla graduatoria composta da Perugia e Padova (73 punti). Nella penultima giornata della stagione regolare, i “Grifoni” umbri saranno impegnati in casa con il Matelica, mentre il Padova sarà di scena a Carpi. Poi, nella giornata conclusiva: Perugia atteso dalla Feralpisalò, Padova sul terreno amico con la Sambenedettese e FC Südtirol in trasferta sul campo della Vis Pesaro. Due giornate da vivere intensamente, con la lotta per l’assegnazione dei primi tre posti del girone B ancora apertissima. I padroni vengono dalla sconfitta esterna per 3-2 contro la Triestina e in classifica sono terzi con 71 punti, a due lunghezze dalla coppia di testa formata da Perugia e Padova; hanno inanellato 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 8 gol e subendone solo 6. Il bilancio del Cesena é di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque; ha realizzato 6 reti e ne ha subito 5: viene dalla sconfitta casalingo per 0-2 contro l’Imolese ed é settimo a quota 53.Sono due i precedenti in campionato tra le due squadre. Il primo risale allo scorso campionato 2019-2020, alla gara del girone d’andata (nel ritorno non si giocò causa lockdown):il 23 ottobre 2019: Cesena FCS 0-1 con gol-partita di Petrella, al 32’ della ripresa, un minuto dopo essere entrato in campo, con un “coast to coast” di settanta metri. Secondo precedente nel girone d’andata del campionato in corso, il 9 gennaio scorso al “Orogel Stadium-Dino Manuzzi”: 0-0 con un rigore parato per parte La gara di andata era terminata sul risultato di 0-0. A dirigere il match sarà Maranesi di Ciampino. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Perugia – Matelica e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara

Le probabili formazioni di Südtirol – Cesena

Il Sudtirol dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Puluzzi in porta, in difesa Polak e Curto centrali e Morelli e Fabbri terzini. In mediana Fink affiancato da Tait e Karic. In attacco Voltan trequartista alle spalle di Rover e Magnaghi. Il Cesena dovrebbe optare invece per un 4-3-3 con Nardi tra i pali, terzini Zappella e Longo e al centro Ricci e Ciofi. In cabina di regia Di Gennaro affiancato da Collocolo e Steffè. In attacco Zecca e Russini ali e Bortolussi punta centrale.