Sudtirol-Padova [ritardo]: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Sudtirol-Padova di Domenica 25 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

BOLZANO – Domenica 25 gennaio, alle ore 16:30 (inizio in ritardo per rimozione neve, fischio d’inizio previsto per le 16:30), allo Stadio “Druso” di Bolzano, il Sudtirol ospiterà il Padova nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Il nuovo anno ha portato entusiasmo e punti preziosi alla squadra di Fabrizio Castori. Il successo per 2-1 contro lo Spezia è stato seguito dall’1-0 di Empoli, prima vittoria esterna della stagione. Sei punti che hanno permesso ai biancorossi di risalire fino al tredicesimo posto, a quota 22. Uno dei segnali più incoraggianti riguarda la fase difensiva: con 22 reti incassate, l’FCS figura tra le retroguardie meno battute del campionato, al sesto posto insieme a Cesena, Juve Stabia e Padova. Solo Palermo, Venezia, Monza, Modena e Frosinone hanno fatto meglio.

Il Padova, tornato in Serie B al termine della scorsa stagione, sta confermando di poter competere con continuità nella categoria. Con 25 punti raccolti nelle prime 20 giornate, i biancoscudati occupano l’undicesima posizione, tre lunghezze sopra il Südtirol. La squadra di Matteo Andreoletti ha costruito gran parte del proprio bottino lontano dall’Euganeo: 14 punti in trasferta, dato che vale il sesto posto nella classifica delle gare esterne. Dopo il 2-0 al Modena nel primo match del 2026, il Padova è incappato nella sconfitta interna per 2-1 contro il Mantova.

La gara di andata, lo scorso 1 novembre, si chiuse sul risultato di 1-1.

La direzione del match è stata affidata a Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Gli assistenti saranno Pasquale Capaldo di Napoli e Matteo Pressato di Latina. Il quarto ufficiale sarà Simone Galipò di Firenze. Al VAR opererà Francesco Cosso di Reggio Calabria, con Antonio Giua di Olbia come AVAR.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SUDTIROL-PADOVA]

SüDTIROL: Adamonis M., El Kaouakibi H., Kofler R., Veseli F., Molina S., Tait F., Tronchin S., Casiraghi D., Zedadka K., Merkaj S., Pecorino E.. A disposizione: Bordon F., Brik D., Crnigoj D., Davi F., Davi S., Frigerio M. R., Mallamo A., Mancini D., Odogwu R., Poluzzi G., Sabatini C., Verdi S. Allenatore: Castori F..



PADOVA: Sorrentino A., Sgarbi F., Perrotta M., Barreca A., Bortolussi M., Lasagna K., Fusi P., Harder J., Villa L., Capelli A., Varas K.. A disposizione: Baselli D., Belli F., Buonaiuto C., Crisetig L., Di Maggio L., Faedo C., Favale G., Fortin M., Ghiglione P., Pastina C., Seghetti A., Silva J. Allenatore: Andreoletti M..



Reti:

Presentazione del match

COME ARRIVA IL SUDTIROL – Castori dovrà ancora fare a meno di Jacopo Martini, fermato da una frattura al quinto metatarso, e di Andrea Masiello, alle prese con una lesione al soleo.Il Südtirol dovrebbe presentarsi con un modulo 3-5-2 con Adamonis in porta e una linea difensiva formata da El Kaoukabi, Kofler, Veseli. In cabina di regia Tronchin con Tait e Casiraghi mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Molina e Zedadka. Davanti Merkaj e Pecorino.

COME ARRIVA IL PADOVA – Il Padova di Matteo Andreoletti dovrebbe rispondere con un modulo 4-3-3. In porta ci sarà Sorrentino, mentre la difesa sarà formata da Sgarbi, Perrotta, Belli e Ghiglione. A centrocampo spazio al trio composto da Fusig, Crisetig e Gomez. In avanti, il tridente sarà formato da Capelli e Varas sugli esterni, con Bortolussi al centro dell’attacco.

Probabili formazioni

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaoukabi, Kofler, Veseli, Molina; Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka, Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori

PADOVA (4-3-3): Sorrentino; Sgarbi, Perrotta, Belli, Ghiglione; Fusig, Crisetig, Gomez; Capelli, Bortolussi, Varas. Allenatore: Andreoletti

Dove vedere la partita in TV e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta su: