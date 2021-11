Supercoppa Italiana 2021: data, curiosità e statistiche

I Campioni d’Italia dell’Inter affronteranno la Juventus, detentrice della Coppa d’Italia a San Siro il 12 gennaio 2022: i precedenti

MILANO – La Supercoppa Italiana 2021 si disputerà a San Siro mercoledì 12 gennaio 2022: l’Inter Campione d’Italia affronterà la Juventus, che si è aggiudicata la Coppa Italia della passata stagione.

Si tratta della 34ª edizione della Supercoppa e si giocherà in Italia per la 23ª volta. Il Meazza ospiterà la competizione per la 12ª volta nella storia.

L’Inter si giocherà la Supercoppa Italiana per la decima volta nella sua storia: nelle precedenti nove edizioni disputate conta 5 vittorie e quattro sconfitte. La prima partecipazione risale al novembre 1989 (la seconda edizione assoluta della Supercoppa): l’Inter dello Scudetto dei record se la aggiudicò battendo 2-0 la Sampdoria (Cucchi, Serena). Nel 2000 la sconfitta all’Olimpico per 4-3 contro la Lazio, mentre nel 2005 la vittoria al Delle Alpi di Torino per 1-0 contro la Juventus, grazie al gol di Juan Sebastian Veron. Dal 2005 al 2011 sono 7 edizioni consecutive della Supercoppa con l’Inter protagonista. Nel 2006 il bis con la vittoria in rimonta sulla Roma a San Siro: 4-3 con i gol di Vieira (2), Crespo e Figo. Nel 2007 il K.O. contro la Roma, mentre nel 2008 sempre contro i giallorossi un’altra epica sfida contro i giallorossi: 2-2 dopo i supplementari, poi il successo nerazzurro ai rigori con quello decisivo segnato da Javier Zanetti. La stagione del Triplete si apre con la sconfitta a Pechino per 2-1 contro la Lazio, mentre nel 2010 la vittoria per 3-1 contro la Roma (Pandev, doppietta di Eto’o). Nel 2011, infine, l’ultima Supercoppa disputata: ancora a Pechino, sconfitta per 2-1 contro il Milan.

La Juventus vanta il primato di vittorie con 9 affermazioni totali tra il 1995 e il 2020; la squadra bianconera vanta anche il più alto numero di partecipazioni, 16, delle quali 10 da campione d’Italia, una da vincitrice della Coppa Italia e 5 da detentrice di entrambi i titoli. A titolo statistico la Juventus è inoltre l’unico club ad avere vinto la Supercoppa in qualsiasi continente essa si sia disputata: assieme alle vittorie in Italia, i bianconeri hanno infatti trionfato in Africa (nel 2002 a Tripoli), in Nordamerica (nel 2003 a East Rutherford) e in Asia (nel 2012 a Pechino, nel 2015 a Shanghai e nel 2018 a Gedda). La Juventus detiene anche il primato di edizioni consecutive disputate, 9 tra il 2012 e il 2020, con le prime tre e le ultime due come campioni d’Italia e le altre quattro da detentrice di entrambi i titoli. La Juventus annovera inoltre il record di finali disputate (16) e perse (7).