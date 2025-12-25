SuperLega e A1 Tigotà: grande weekend live su VBTV il 26 e 27 dicembre

Volley italiano protagonista nel weekend di Boxing Day: SuperLega e Serie A1 Tigotà in diretta su VBTV con partite, highlights e contenuti esclusivi
Un weekend di grande volley attende gli appassionati italiani. SuperLega Credem Banca e Serie A1 Tigotà tornano in campo per il tradizionale “boxing day”, con un programma ricco di sfide ad alta intensità e una copertura streaming completa su VBTV, la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World.
Tutte le partite saranno disponibili live e on demand su vb.tv, accessibile da un numero sempre più ampio di smart TV: Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung, LG e Amazon Fire TV. Oltre alle gare, gli abbonati potranno seguire highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti della pallavolo italiana.
Serie A1 Tigotà
La 4ª giornata di ritorno si apre venerdì 26 dicembre alle 16.00 con Omag-Mt San Giovanni In Marignano contro Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Alle 17.00 spazio a tre incontri: Honda Cuneo Granda Volley – Wash4Green Monviso Volley, Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Cbf Balducci Hr Macerata (entrambi in esclusiva su VBTV) e Igor Gorgonzola Novara – Bergamo.
Alle 18.00 riflettori su Eurotek Laica Uyba – Reale Mutua Fenera Chieri ’76, in esclusiva su VBTV, mentre alle 18.30 si chiude la giornata con Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci. Sabato 27 dicembre alle 18.00 è in programma Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.
Il calendario completo è disponibile su volleyballworld.com..
SuperLega Credem Banca
Il 26 dicembre si gioca anche la 2ª giornata di ritorno della SuperLega. Si parte alle 16.00 con Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza, seguita alle 17.00 da Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina.
Alle 18.00 triplo appuntamento: Vero Volley Monza – Itas Trentino, Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia (in esclusiva su VBTV) e Allianz Milano – Sonepar Padova (in esclusiva su VBTV). La giornata si chiude alle 20.30 con Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo.
Telecronache, orari e dettagli delle dirette sono disponibili su volleyballworld.com..
SuperLega Credem Banca
Venerdì 26 dicembre
Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza
In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 16:00
Telecronaca: Gianluca Pascucci
Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina
In diretta dal Pala Agsm AIM di Verona ore 17:00
Telecronaca: Alberto Braioni
Vero Volley Monza – Itas Trentino
In diretta dall’OpiquadArena di Monza ore 18:00
Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue
Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia
In diretta dal Palasport di Cisterna di Latina ore 18:00
Telecronaca: Roberto Italiano
In esclusiva su VBTV
Allianz Milano – Sonepar Padova
In diretta dall’Allianz Cloud (Palalido) di Milano ore 18:00
Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni
In esclusiva su VBTV
Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo
In diretta dal PalaSport G.Panini di Modena ore 20:30
Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli, Fabrizio Monari
Serie A1 Tigotà
Venerdì 26 dicembre
Omag-Mt San Giovanni In Marignano – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
In diretta dal Palasport Di Cervia ore 16:00
Telecronaca: Mauro Mancini, Laura Melandri
Honda Cuneo Granda Volley – Wash4Green Monviso Volley
In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 17:00
Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso
In esclusiva su VBTV
Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Cbf Balducci Hr Macerata
In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 17:00
Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea
In esclusiva su VBTV
Igor Gorgonzola Novara – Bergamo
In diretta dal Pala Igor di Novara ore 17:00
Telecronaca: Lorenzo La Capria, Massimo Celasco
Eurotek Laica Uyba – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
In diretta dall’E-Work Arena di Busto Arsizio ore 18:00
Telecronaca: Piero Giannico, Mario Graziani
In esclusiva su VBTV
Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci
In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 18:30
Telecronaca: Stefano Del Corona
Sabato 27 dicembre
Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano
In diretta dal Allianz Cloud di Milano ore 18:00
Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio