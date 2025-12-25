SuperLega e A1 Tigotà: grande weekend live su VBTV il 26 e 27 dicembre

Volley italiano protagonista nel weekend di Boxing Day: SuperLega e Serie A1 Tigotà in diretta su VBTV con partite, highlights e contenuti esclusivi

Un weekend di grande volley attende gli appassionati italiani. SuperLega Credem Banca e Serie A1 Tigotà tornano in campo per il tradizionale “boxing day”, con un programma ricco di sfide ad alta intensità e una copertura streaming completa su VBTV, la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World.

Tutte le partite saranno disponibili live e on demand su vb.tv, accessibile da un numero sempre più ampio di smart TV: Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung, LG e Amazon Fire TV. Oltre alle gare, gli abbonati potranno seguire highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti della pallavolo italiana.

Serie A1 Tigotà

La 4ª giornata di ritorno si apre venerdì 26 dicembre alle 16.00 con Omag-Mt San Giovanni In Marignano contro Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Alle 17.00 spazio a tre incontri: Honda Cuneo Granda Volley – Wash4Green Monviso Volley, Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Cbf Balducci Hr Macerata (entrambi in esclusiva su VBTV) e Igor Gorgonzola Novara – Bergamo.

Alle 18.00 riflettori su Eurotek Laica Uyba – Reale Mutua Fenera Chieri ’76, in esclusiva su VBTV, mentre alle 18.30 si chiude la giornata con Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci. Sabato 27 dicembre alle 18.00 è in programma Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

Il calendario completo è disponibile su volleyballworld.com..

SuperLega Credem Banca

Il 26 dicembre si gioca anche la 2ª giornata di ritorno della SuperLega. Si parte alle 16.00 con Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza, seguita alle 17.00 da Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina.

Alle 18.00 triplo appuntamento: Vero Volley Monza – Itas Trentino, Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia (in esclusiva su VBTV) e Allianz Milano – Sonepar Padova (in esclusiva su VBTV). La giornata si chiude alle 20.30 con Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

Telecronache, orari e dettagli delle dirette sono disponibili su volleyballworld.com..

SuperLega Credem Banca

Venerdì 26 dicembre

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 16:00

Telecronaca: Gianluca Pascucci

Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina

In diretta dal Pala Agsm AIM di Verona ore 17:00

Telecronaca: Alberto Braioni

Vero Volley Monza – Itas Trentino

In diretta dall’OpiquadArena di Monza ore 18:00

Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue

Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia

In diretta dal Palasport di Cisterna di Latina ore 18:00

Telecronaca: Roberto Italiano

In esclusiva su VBTV

Allianz Milano – Sonepar Padova

In diretta dall’Allianz Cloud (Palalido) di Milano ore 18:00

Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni

In esclusiva su VBTV

Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

In diretta dal PalaSport G.Panini di Modena ore 20:30

Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli, Fabrizio Monari

Serie A1 Tigotà

Venerdì 26 dicembre

Omag-Mt San Giovanni In Marignano – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

In diretta dal Palasport Di Cervia ore 16:00

Telecronaca: Mauro Mancini, Laura Melandri

Honda Cuneo Granda Volley – Wash4Green Monviso Volley

In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 17:00

Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso

In esclusiva su VBTV

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Cbf Balducci Hr Macerata

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 17:00

Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea

In esclusiva su VBTV

Igor Gorgonzola Novara – Bergamo

In diretta dal Pala Igor di Novara ore 17:00

Telecronaca: Lorenzo La Capria, Massimo Celasco

Eurotek Laica Uyba – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

In diretta dall’E-Work Arena di Busto Arsizio ore 18:00

Telecronaca: Piero Giannico, Mario Graziani

In esclusiva su VBTV

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci

In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 18:30

Telecronaca: Stefano Del Corona

Sabato 27 dicembre

Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

In diretta dal Allianz Cloud di Milano ore 18:00

Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio