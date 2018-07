Mondiali 2018, Svezia – Svizzera: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 3 luglio alle ore 16. Per i quotisti leggera preferenza per gli elvetici



Martedì 3 luglio alle ore 16 si gioca Svezia – Svizzera, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018. La Svezia, “rea” di non aver consentito all’Italia di partecipare alla competizione, sta disputando, per ora, un buon Mondiale, avendo strappato il pass per gli ottavi a discapito della più favorita Germania. La Svizzera si è piazzata seconda nel Gruppo E alle spalle del Brasile

Mondiali 2018, Svezia – Svizzera: pronostico e quote scommesse

Situazioone di equilibrio con leggera preferenza per gli elvetici . L’1 della Svezia è dato da Eurobet a 3,10 e da Sisal a 3,00. Il 2 della Svizzera è offerto da Eurobet a 2,70 e da Sisal a 2,65; il pareggio vale 2,90 per Eurobet e 2,95 per Sisal.

Le quote Eurobet per la doppia chance sono a 1,50 per l’1/X, a 1,40 per l’X/2 e a 1,44 per l’1/2. Le quote Sisal sono invece 1,48 per l’1/X, a 1,39 per l’X2 e, e a 1,40 per l’1/2.

I quotisti hanno le idee chiare: non sarà una goleada. Eurobet offrono l’Under 2,5 a 1,43, Sisal a 1,45 e l’Over 2,5 Eurobet a 2,70 e Sisal a 2,60.

I quotisti si sbilanciano e pensano che non vadano a segno entrambe le squadre: il Gol vale 2,15 per Eurobet e 2,12 per Sisal; il No Gol 1,65 per Eurobet e 1,64 per Sisal.

Per tutti il risultato più esatto è l’1-1 (a 5,25 per Eurobet e a 5,60 per Sisal), seguito dallo 0-0 (a 6,50 per Eurobet e a 6,40 per Sisal ) e dall’1-0 (a 6,75 per Eurobet e a 6,70 per Sisal).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale 5,75 per Eurobet e a 6,20 per Sisal.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 15.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.