La partita Svizzera – Bulgaria del 15 novembre 2021 in diretta: schiacciante vittoria degli elvetici. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 ma nella ripresa la squadra di Yanik dilaga

LUCERNA – Lunedì 15 novembre 2021, alle ore 20:45, al “Swissporarena” di Lucerna, si giocherà Svizzer – Bulgaria, incontro valido per l’ottava giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Una sfida importantissima perché gli elvetici si contendono il primo posto in classifica con l’Italia. Nel turno precedente la Nazionale di Yanik ha pareggiato per 1-1 proprio contro gli Azzurri, rischiando di perdere allo scadere quando dal dischetto con Jorginho ha sprecato l’occasione per regalare tre punti alla sua squadra e chiudere il discorso; ora é in testa al Gruppo C, a pari merito con la Nazionale di Mancini a quota 15 punti, frutto di 4 vittorie e 3 pareggi; 14 gol fatti e soltanto 2 subiti. La Bulgaria, invece, ha pareggiato per 1-1 in casa dell’Ucraina ed é terza a quota 8, a pari merito con l’Irlanda del Nord, con un percorso di 2 partite vinte, 2 pareggiate e 3 perse; 6 reti realizzate e 7 incassate. Sono undici i precedenti complessivi tra le due Nazionali con il bilancio di cinqu vittorie della Svizzera, quattro pareggi e due affermazioni della Bulgaria. L’arbitro della sfida sarà il francese Benoit Bastien.

La cronaca con commento minuto per minuto

SVIZZERA - BULGARIA 4-0 (RISULTATO FINALE) La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento di serata a tutti SECONDO TEMPO 54' A Lucerna finisce qui! La Svizzera vola in Qatar. Italia agli spareggi 48' ammonito Mbabu per un brutto fallo 48' si prolunga il recupero 47 POKER SVIZZERA! iro di destro da centro di Freuler e palla nell'angolino in basso a sinistra. 45' calcio di punizione per la Bulgaria sulla fascia destra 41' colpo di testa di Itten ma la palla termina sul fondo 37' intervento falloso di Itten 35' cambio anche nella Bulgaria: dentro Yankov al posto di Despodov. 34' nella Svizzera fuori Vargas e dentro Zeqiri 33' Itten conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. 32' Calcio d'angolo causato da Hristov; nulla di fatto 31' verticalizzazione di Schär per Vargas che pero viene colto in posizione di fuorigioco. 28' ora all'Italia non basterebbe nemmeno vincere di misura 27' TRIS SVIZZERA! Questa volta non ci sono dubbi: colpo si testa di Itten da posizione molto ravvicinata e palla che finisce sotto la traversa nell'angolo a sinistra. Nulla poteva Karadzhov! 27' ancora cambi nella Bulgaria. Dentro Tsonev e fuori Kirilov nella Bulgaria. 23' colpo di testa di Schar e parata di Karadzhov! 23' doppio cambio anche nella Svizzera: fuori Gavranovic e Okafor, dentro Steffen e Itter nella Svizzera. 22' cambio nella Bulgaria: dentro Iliev al posto di Chochev 21' ANNULLATO IL GOL DELLA SVIZZERA!!! Fuorigioco! E questa é un'ottima notizia per l'Italia , che però non riesce a segnare a Belfast 19' TRIS SVIZZERA! conclusione di destro di Gavronic che mette la palla nell'angolino in basso a destra! 17' conclusione di destro di Widmer che non inquadra lo specchio della porta! 15' RADDOPPIO SVIZZERA! conclusione di sinistro di Vargas che mette la palla sotto la traversa, nell'angolino in alto a sinistra! Assist di Gavranovic. 13' pressing alto della Svizzera che vuole a tutti i costi il secondo gol 11' PALO DELA SVIZZERA con Shaqiri! Elvetici vicinissimi al raddoppio! 10' fallo di Despodov 10 ' fallo di Okafor 7' e ora per l'Italia si fa tutto più difficile 5' VANTAGGIO SVIZZERA! cross perfetto di Shaqiri per Okafor che di testa spiazza il portiere bulgaro! 2' nella Bulgaria dentro Mincev e Velkovski, al posto di Turitsov e Iliev 1' si riparte! contestualmente é iniziata Irlanda del Nord-Italia PRIMO TEMPO 46' finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0 45' sugli sviluppi di un corner causato da Traychev é ancora calcio d'angolo 43' tiro di prima intenzione di Okafor da ottima posizione: palla alta sopra la traversa! 40' tiro di destro potentissimo da fuori area di Zakaria. Palla sul fondo! 39'corner causato da Chocev: nulla di fatto 37' Kirilov conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. 34' sugli sviluppi di un calcio d'angolo causato da Hristov la difea bulgara libera l'area 32' conclusione di sinistro di Iliev, palla a lato di pochissimo! 31' Widmer, servito da Shaqiri, prova la conclusione di testa ma la palla finisce fuori 29' ormai é assedio svizzero nell'area bulgara. Gli elvetici, sapendo che l'Italia é sullo 0-0, cercano a tutti i costi di sbloccare il risultato 27' tiro centrale di Vargas dal limite dell'area. Nessun problema per Karadzhov! 25' Gavranovic sbaglia davanti a Karadzhov! L'assist era stato di Okafor. Che occasione sprecata per la Svizzera! 23' sugli sviluppi di un alcio d'angolo causato da Turitsov la difesa bulgara accompagna la palla 21' ammonito Turitsov per intervento falloso 20 intervento falloso di Chocev 19' ancora una conclusione dalla distanza di Vargas e ancora una volta Karadzhov dice no! 17' La Svizzera sta prendendo fiducia. A Belfast risultato ancora inchiodato sullo 0-0 16' conclusione di destro da fuori area di Gavranovic su assist di Freuler! Ancora una parata strepitosa di Karadzhov! 13' cross sulla destra di Okafor, la difesa bulgara allontana la palla 11' conclusione di destro di Vargas, indirizzata sul primo palo, nell'angolino in basso a sinistra. Parata di Karadzhov! Assist di Shaqiri 9'sugli sviluppi di un calcio d'angolo provocato da Vargas la difesa svizzera libera l'area 7' Shaqiri sbaglia un cross dalla destra. La Svizzera comunque sta cominciando a prendere coraggio 5' Vargas si libera sulla sinistra e prova la conclusione di sinistro, palla alta sopra la traversa! Asist di Okafor 3' fallo di Gavranovic 3'intervento falloso di Hristov 2' pressing alto della Bulgaria, Svizzera in attesa. Troppo alta per gli elvetici la posta in palio 1' Arbitra Benoît Bastien 1' partiti! E' cominciata Svizzera - Bulgaria E' il momento degli Inni nazionali! Tutto é pronto a Lucerna, con l'orecchio teso alle notizie che arriveranno da Belfast Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme ogni emozione di Svizzera - Bulgaria TABELLINO SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Frei, Schar (97′ Sow), Mbabu; Zakaria, Freuler; Okafor (68′ Steffen), Shaqiri (97′ Aebischer), Vargas (79′ Zeqiri); Gavranovic (68′ Itten). A disposizione: Omlin, Kohn, Imeri, Comert, Garcia. Allenatore: Yakin. BULGARIA (4-4-2): Karadhzov; Turitsov (1′ st Velkovski), A. Formazioni ufficiali

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Frei, Schar, Mbabu; Zakaria, Freuler; Okafor, Shaqiri, Vargas; Gavranovic. Allenatore: Yakin.

BULGARIA (4-4-2): Karadzhov; Turitsov, A. Hristov, Dimitrov, Tsvetanov; Nedelev, Kostadinov, Chochev, Kirilov; A. Iliev, Despodov. Allenatore: Petrov.

Le dichiarazioni del CT Petrov alla vigilia

Jasen Petrov, ct della Bulgaria ha rassicurato l’Italia dicendo che la sua squadra vuole arrivare terza e, per farlo, le serve vincere, servono punti e fiducia. Ë vero che all’andata la Svizzera ha vinto 3-1 in casa ma è passato parecchio tempo e ilui ero arrivato da solo tre giorni. Ora i suoi stanno bene, nelle ultime sei gare hannp perso solo con la Lituania. ha detto che gli piace l’Italia e stima Mancini, che ha definito “Una bellissima persona”.

Le possibili combinazioni

Le prime classificate del raggruppamento si qualificheranno direttamente alla fase finale. I restanti tre posti verranno assegnati tramite gli spareggi tra le dieci seconde classificate e due squadre dalla Nations League.

L’Italia conclude al primo posto se vince l’ultima sfida contro l’Irlanda del Nord e la Svizzera perde o pareggia. In caso di vittoria contemporanea degli elvetici si dovrà guardare la differenza reti. Gli Azzurri, al momento, sono a +2 sui rossocrociati, ma in caso di arrivo a parità, la qualificazione andrebbe agli svizzeri in virtù del gol segnato all’Olimpico.

L’Italia si qualifica se pareggia e la Svizzera non vince. Questo perché la differenza reti é a favore degli Azzurri.

L’Italia si può qualificare anche se perde, purché perda anche la Svizzera. Gli azzurri possono perdere con un gol di scarto più della Nazionale elvetica.

La presentazione del match

QUI SVIZZERA – Il Ct Yakin dovrà fare a meno di Embolo, Elvedi, Fassnacht e Kobel, Xhaka e Seferovic e Zuber. Okoh si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro nell’allenamento di rifinitura svolto a Roma prima della partita contro l’Italia, mentre Rodriguez ha riportato un infortunio muscolare alla coscia durante la partita contro gli Azzurri di Roberto Mancini. Entrambi hanno lasciato il ritiro. Ha, invece, recuperato, Gavaronic. Probabile modulo 4-2-3-1 con Sommer tra i pali e retroguardia formata da Widmer, Akanji, Schar e Rodriguez. In mezzo al campo Zakaria, Freuler. Unica punta Okafor davanti al trio Vargas, Shaqiri, Steffen.

QUI BULGARIA – Il tecnico Yasen Petrov potrebbe adottare il modulo 4-4-2, con Georgiev in porta e retroguardia formata da Hristov e Nadvalov sulle fasce e da Antov e Hristov al centro. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Yomov, Kostadinov, Vitanov, Yankov, alle spalle della coppia d’attacco composta da Despodov e da Iliev.

Le probabili formazioni di Svizzera – Bulgaria

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Zakaria, Freuler; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor. Ct Yakin.

BULGARIA (4-4-2): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Yomov, Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, A. Iliev. Ct Petrov.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Svizzera – Bulgaria, valido per l’ottava giornata delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in diretta tv o streaming.