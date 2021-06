Svizzera – Turchia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Svizzera – Turchia del 20 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata del Gruppo A di Euro 2020

BAKU – Domenica 20 giugno alle ore 18 si giocherà Svizzera – Turchia, incontro valido per la terza giornata del Gruppo A di Euro 2020. Da una parte c’è la Nazionale di Petkovic che viene dalla sconfitta contro l’Italia e dal pareggio con il Galles ed in classifica occupa la terza posizione con 1 punto. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Gunes che è reduce da due sconfitte contro Italia e Galles ed in classifica occupa l’ultimo posto con 0 punti. Sono 15 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole alla Turchia con 8 vittorie contro i 4 successi della Svizzera, 3 i pareggi. Il bilancio della Svizzera in 15 partite della fase finale di EURO è di 2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte mentre il bilancio della Turchia in 17 partite delle fasi finali di EURO è di 4 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte. Sono due le gare giocate a Baku dalla Svizzera con un bilancio di 1 pareggio e 1 sconfitta mentre la Turchia ha giocato 5 partite in terra azera raccogliendo 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La presentazione del match

QUI SVIZZERA – La squadra di Petkovic dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Sommer in porta, pacchetto difensivo composto da Elvedi, Schar e Akanji. A centrocampo Zakaria e Xhaka in cabina di regia con Mbabu e Zuber sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Shaqiri ed Embolo alle spalle di Gavranovic.

QUI TURCHIA – Gunes dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-1-4-1 con Cakir in porta, reparto arretrato formato da Celik e Muldur sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Soyuncu e Demiral. A centrocampo Yokuslu in cabina di regia con Yazici e Tufan mezze ali mentre davanti spazio a Karaman e Calhanoglu alle spalle di Burak Yilmaz.

Le probabili formazioni di Svizzera – Turchia

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Gavranovic. Allenatore: Petkovic

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Müldür; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Burak Yilmaz. Allenatore: Gunes

STADIO: Olimpico di Baku

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Svizzera – Turchia, valido per la terza giornata del Gruppo A di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (numero 253 satellite). Per assistere alla gara tra Svizzera e Turchia in streaming servirà sintonizzarsi su Sky Go, servizio per gli abbonati Sky, e Now TV, che propone pacchetti comprendenti le gare di Euro2020, visibili anche in streaming.