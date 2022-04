Teramo – Carrarese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Teramo – Carrarese del 3 aprile 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C 2021/2022

TERAMO – Domenica 3 aprile, alle ore 14.30, allo Stadio “Gaetano Bonolis”, andrà in scena Teramo – Carrarese, gara valida per la trentacinquesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa, nel turno precedente, hanno pareggiato per 0-0 sul campo dell’Olbia e sono ottavi in classifica con 42 punti, frutto di nove vittorie, quindici pareggi e dieci sconfitte; trentasei gol fatti e quarantaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto un successo, due pareggi e due sconfitte siglando due reti e incassandone quattro. Gli ospiti, invece, hanno vinto in casa per 4-1 contro la Vis Pesaro e sono ottavi a quota 42 punti, con un cammino di nove partite vinte, quindici pareggiate e dieci perse; trentasei le reti segnate e quarantaquattro quelle incassate. Il bilancio della Carrarese nelle ultime cinque partite giocate é di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte con sette gol fatti e dieci subiti. All’andata, lo scorso 28 novembre, finì 4-0 in favore della squadra toscana. La gara sarà diretta da Domenico Leone di Barletta, coadiuvato dagli assistenti, Fabio Catani di Fermo e Ciro Di Maio di Molfetta; quarto ufficiale il sig. Thomas Bonci di Pesaro.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

TERAMO:. A disposizione:



CARRARESE:. A disposizione:



Reti:



Le dichiarazioni di Di Natale alla vigilia

“A quattro partite dalla conclusione del campionato non si può non parlare di partita importante perché i punti in palio sono ormai non moltissimi e perderne o guadagnarne alcuni determina il raggiungimento o meno di una posizione in classifica e probabilmente la possibilità di rimanere in orbita dei propri obiettivi oppure no. All’andata il risultato fu più netto e rotondo di quanto potemmo vedere in campo con una differenza tra le due squadre molto meno pronunciata di quanto l’esito possa aver raccontato. Il Teramo, soprattutto, nel girone di ritorno ed ,ultimamente, ha dimostrato grande compattezza e solidità riuscendo a strappare un punto con il Pescara in una partita davvero equilibrata e perdendo di misura con la capolista Modena. Gli abruzzesi poi in casa hanno un innalzamento del proprio livello di performance ed è complicato per gli avversari andare a giocare la propria partita in cui devi sapere lottare e soffrire per tornare a casa con qualcosa di positivo tra le mani. Il modulo di riferimento del Teramo è il 3.5.2 ma mister Guidi riesce a modificare in corsa assetto e quindi si possono palesare più partite nella stessa gara. Al di là dell’aspetto tecnico tattico, soprattutto a meno di un mese dal termine della stagione regolare , pongo l’accento sulla necessità di essere pronti fisicamente e mentalmente alle insidie della sfida perché le differenze tra le squadre si assottigliano e l’ equilibrio regna sovrano. Un dato di fatto con cui fare i conti e che dobbiamo essere capaci di far girare a nostro favore sapendo sfruttare l’episodio in area, la seconda palla oppure il contrasto vincente che ti regala una superiorità numerica. I miei ragazzi hanno le idee chiare ed hanno la consapevolezza di ciò che deve essere portato avanti nei novanta minuti ed oltre. Il mio affidamento è su tutta la rosa, a partire dagli undici che scenderanno inizialmente in campo ma anche i subentrati possono decidere il match. Per l’occasione registriamo il rientro certo dalla squalifica di Rota e Grassini mentre il ritorno dai rispettivi impegni con le proprie nazionali di Khailoti e Tunjov merita di essere valutato per capire i ragazzi come possono stare. Per quanto riguarda gli altri calciatori direi che a parte qualche situazione comunque gestibile qua e là, tutti i calciatori sono a disposizione senza particolari problemi anche se sarà importante vedere le risposte definitive in sede rifinitura”.

La presentazione del match

QUI TERAMO – Guidi dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-3 con Perucchini in porta e difesa da Codromaz, Soprano e Pinto. In mezzo al campo Arrigoni e Fioreni; sulle fasce Lombardo e Mordini. Unica punta Rosso davanti ai trequartisti Malotti e Bernardotto.

QUI CARRARESE – Di Natale potrebbe optare per il modulo 4-3-1-2 porta con Vettorel in porta; davanti a lui Grassini, Rota, Sabotic e Semprini. A centrocampo Foresta, Figoli e Tunjov. In attacco D’Auria e Giannetti davanti al trequartista Bramante.

Le probabili formazioni di Teramo – Carrarese

TERAMO (3-4-2-1): Perucchini, Codromaz, Soprano, Pinto; Lombardo, Arrigoni, Fiorani, Mordini; Malotti, Bernardotto, Rosso. Allenatore: Guidi

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Grassini, Rota, Sabotic, Semprini; Foresta, Figoli, Tunjov; Bramante; D’Auria, Giannetti. Allenatore: Di Natale.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.