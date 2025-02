Teramo-Chieti 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Teramo-Chieti di Domenica 16 febbraio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D – Girone F

TERAMO – Domenica 16 febbraio 2025 , alle ore 14:30 verrà disputata Teramo – Chieti , gara valida per la giornata 24 del campionato di Serie D – Girone F . Ricordiamo che nell’ultima gara giocata 20 ottobre 2024 la stessa era terminata con il risultato di 1-1 . L’incontro si svolgerà allo stadio Gaetano Bonolis e sarà diretto dal direttore di gara Alessandro Gervasi di Cosenza . Sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Firera di Ragusa e Francesco Camarda di Trapani . Pronostico a favore dei biancorossi con i bookmakers che quotano questo successo a 1.98 mentre il pareggio è dato a 3.20 e la sconfitta a 3.45 . Trasferta vietata per i supporters neroverdi per questioni di pubblica sicurezza . Il Tar Abruzzo infatti ha respinto, nel tardo pomeriggio del 14 febbraio , il ricorso presentato dai tifosi del Chieti contro il divieto di trasferta .

Il Teramo , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 4 vinte, 1 pareggiata e 0 perse; ha siglato 13 gol e subito 3 . Imbattuto da sei turni ha raccolto tutti successi come il più recente per 2-0 ad Ancona e solo un pareggio . Assente il portiere Di Giorgio indisponibile oltre al solito Baumwollspinner . Il bilancio della Chieti é invece di 2 vinte, 3 pareggiate e 0 perse nelle ultime 5; 8 reti realizzate e 4 prese. Non perde dallo scorso 8 dicembre quindi 5 vinte e 3 pareggi . Arriva dal successo esterno di Isernia per 3-0 . Torna a disposizione Donsah dopo aver scontato la squalifica, possibile ballottaggio tra Conti e Oddo .

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TERAMO-CHIETI]

TERAMO:. A disposizione:



CHIETI:. A disposizione:



Reti: al 34' pt Ceccarelli T. (Chieti) .

al 34' pt Ceccarelli T. (Chieti) .

Descrizione gol: al 32′ di gioco si sblocca il risultato a favore del Chieti con una conclusione dal limite dell’area di Ceccarelli rasoterra deviata da Cangemi a spiazzare Torregiani. Dopo 3 minuti dalla ripresa il Teramo trova il pareggio: appoggio di Touré su Di Pientrantonio, bel cross morbido dal limite dell’area per il neo entrato Chiarella che a centroarea di testa conclude all’angolino destro

Le formazioni ufficiali di Teramo-Chieti

TERAMO: 1 Torregiani, 29 Menna, 6 Cipolletti (K), 4 Cangemi; 34 Cum, 44 Angiulli, 20 Messori, 3 Pietrantonio (Vk); 19 Pavone, 16 D’Amore; 11 Tourè. A disposizione: 12 Sonko, 5 Pepe, 8 Esposito, 9 Galesio, 10 D’Egidio, 24 Ouali, 26 Rossi, 33 Loncini, 90 Chiarella. Allenatore: Pomante.

CHIETI: 1 Mercorelli (Vk), 2 Vuthaj, 5 Di Filippo, 6 Forgione (K), 15 Donsah, 16 Casciano, 18 Ceccarelli, 20 Della Quercia, 30 Salto, 69 Guerriero, 95 Conti. A disposizione: 22 Servalli, 4 Cordoba, 7 Di Paolantonio, 8 Traini, 11 Piccinin, 19 Oddo, 25 Tourè, 32 Grandis, 70 Marsili. Allenatore: Amaolo.

Pomante alla vigilia del derby

«Si affrontano due squadre in gran forma, con trend importanti a livello di risultati e prestazioni. È un derby, uno scontro diretto, le motivazioni sono altissime da parte nostra per continuare questo percorso splendido e raggiungere magari obiettivi inaspettati ad inizio stagione. Il Chieti è una squadra esperta, solida, brava sia nel ripartire che nel proporre gioco, con interpreti anche di due categorie superiori. L’episodio potrà fare la differenza, noi dovremo sbagliare meno di loro e capitalizzare le occasioni che ci capiteranno. Sono contento di giocare questa sfida adesso. Brugarello sarà da valutare fino a domattina perché si è allenato poco in settimana, c’è qualche acciacco nel reparto offensivo, quindi per la prima volta deciderò la formazione nelle ultime ore».

I convocati del Teramo

Portieri: 1 Torregiani, 12 Sonko.

Difensori: 4 Cangemi, 5 Pepe, 6 Cipolletti, 18 Ulissi, 29 Menna, 55 Brugarello.

Centrocampisti: 3 Pietrantonio, 8 Esposito, 20 Messori, 24 Ouali, 33 Loncini, 34 Cum, 44 Angiulli.

Attaccanti: 9 Galesio, 10 D’Egidio, 11 Tourè, 16 D’Amore, 19 Pavone, 90 Chiarella, 26 Rossi.

Probabili formazioni di Teramo-Chieti

TERAMO (3-4-2-1): Torreggiani; Cangemi, Cipolletti, Menna; Loncini, Messori, Angiulli, Pietrantonio; Pavone, Tourè; Chiarella. Allenatore: Marco Pomante.

CHIETI (3-5-2): Mercorelli; Oddo, Di Filippo, Salto; Della Quercia, Casciano, Forgione, Donsah, Guerriero; Ceccarelli, Vuthaj. Allenatore: Daniele Amaolo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Teramo – Chieti , sarà trasmessa in esclusiva tv e streaming su Rete8 . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 14:30 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti.