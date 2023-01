La partita Ternana – Ascoli di Domenica 15 gennaio 2023: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

TERNI – Domenica 15 gennaio 2023, allo Stadio “Libero Liberati” di Terni, andrà in scena Ternana – Ascoli, gara valida per la ventesima e prima giornata del girone di ritorno della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 16.15. I rossoverdi vengono da due k.o. per 3-0 di fila, contro il Como e contro la capolista Frosinone; sono ottavi a quota 26 con un cammino di sette partite vinte, cinque pareggiate e sette perse, con venti reti realizzate e ventiquattro subite. I marchigiani sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro la Reggina e sono noni a quota 25, con un percorso di sei partite vinte, sette pareggiate e sei perse, ventiquattro gol fatti e venticinque subiti. A dirigere il match sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Gaetano Massara di Reggio Calabria e dal quarto uomo ufficiale Eugenio Scarpa di Collegno. Al Var ci sarà Luca Banti della sezione di Livorno, assistente Var Salvatore Longo di Paola.

Tabellino

TERNANA: Iannarilli A., Agazzi D. (dal 37′ st Coulibaly M.), Corrado N., Diakite S., Di Tacchio F., Favilli A., Ghiringhelli L., Mantovani V., Palumbo A. (dal 44′ st Paghera F.), Partipilo A. (dal 37′ st Pettinari S.), Sorensen F.. A disposizione: Krapikas T., Vitali T., Bogdan L., Capanni G., Coulibaly M., Falletti C., Martella B., Mazzarani F., Paghera F., Pettinari S., Proietti M. Allenatore: Andreazzoli A..

ASCOLI: Leali N., Adjapong C., Botteghin E., Caligara F. (dal 20′ st Lungoyi C.), Collocolo M., Dionisi F., Eramo M. (dal 1′ st Giovane S.), Falasco N., Gondo C. (dal 36′ st Mendes P.), Quaranta D., Simic L. (dal 31′ st Re A.). A disposizione: Baumann N., Guarna E., Bellusci G., Bidaoui S., Donati F., Falzerano M., Giovane S., Lungoyi C., Mendes P., Re A., Scalzo L. L., Tavcar A. Allenatore: Bucchi C..

Reti: al 27′ pt Palumbo A. (Ternana) .

Ammonizioni: al 20′ pt Sorensen F. (Ternana), al 17′ st Mantovani V. (Ternana), al 25′ st Favilli A. (Ternana), al 28′ st Di Tacchio F. (Ternana), al 41′ st Corrado N. (Ternana) al 9′ st Giovane S. (Ascoli), al 15′ st Simic L. (Ascoli), al 35′ st Re A. (Ascoli), al 45’+1 st Adjapong C. (Ascoli).

Presentazione del match

QUI TERNANA – Andreazzoli dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. In porta Iannarilli, la linea difensiva a quattro sarà composta da Defende, Sorensen, Mantovani e Corrado. Al centro del campo Palumbo, Di Tacchio e Coulibaly. Sulla trequarti Falletti, di supporto alla coppia di attacco formata da Partipilo e Favilli.

QUI ASCOLI – Bucchi dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con Leali in porta e con una difesa a tre formata da Botteghin, Simic e Quaranta. In cabina di regia Collocolo con Eramo e Caligara mentre Donati e Falasco saranno pronti a completare la linea di centrocampo. Coppia di attacco composta da Gondo e Dionisi.

Le probabili formazioni di Ternana – Ascoli

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Diakite, Mantovani, Sorensen, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo; Falletti; Favilli, Partipilo. Allenatore: Andreazzoli.

ASCOLI (3-5-2): Leali; Botteghin, Simic, Quaranta; Donati, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco; Gondo, Dionisi. Allenatore: Bucchi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.