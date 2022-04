Ternana – Perugia 1-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Ternana – Perugia di sabato 30 aprile 2022 in diretta: formazioni con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37a giornata di Serie B

TERNI – Allo stadio Libero Liberati, sabato 30 aprile, alle ore 14:00, si disputerà Ternana–Perugia, match valido per la trentasettesima giornata di campionato di Serie B. Sono soltanto due le partite che rimangono, ossia sei punti a disposizione per il Perugia per poter rientrare in extremis nel pieno della lotta playoff di questa fine stagione. Un obiettivo possibile anche per via di un momento di fiducia della squadra ospite: cinque risultati positivi consecutivi, di cui le ultime due vittorie, contro Parma e L.R. Vicenza. In entrambi i casi, tuttavia, il Perugia ha subito comunque una rete, vincendo per 2-1 in tutte e due i match. Discorso opposto per la Ternana, che non ha alcuno scopo in questa parte finale di campionato: sette punti di distanza a due partite dal termine della stagione. Una Ternana che ci ha creduto fino alla fine, ma con la sconfitta contro il Lecce e con il pareggio rocambolesco contro il Frosinone per 4-4 ha abbandonato le proprie speranze. Sono numerosi gli scontri diretti tra le due squadre: se si vede solo quelli dello scorso campionato, a trionfare è la Ternana, che ha vinto la gara d’andata, per poi pareggiare quella del ritorno.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

TERNANA: Agazzi D., Bogdan L., Capuano M., Celli A., Defendi M., Donnarumma A., Iannarilli A. (Portiere), Martella B., Palumbo A., Partipilo A., Proietti M.. A disposizione: Boben M., Capone C., Furlan F., Ghiringhelli L., Krapikas T. (Portiere), Mazza L., Mazzocchi S., Ndir M. A., Paghera F., Peralta D., Pettinari S., Rovaglia P. Allenatore: Lucarelli C..



PERUGIA: Burrai S., Chichizola L. (Portiere), Curado M., Dell'Orco C., Ferrarini G., Kouan C., Lisi F., Matos, Olivieri M., Rosi A., Santoro S.. A disposizione: Beghetto A., Carretta M., De Luca M., D'Urso C., Falzerano M., Fulignati A. (Portiere), Ghion A., Gyabuaa M., Segre J., Sgarbi F., Zaccagno A. (Portiere), Zanandrea G. Allenatore: Alvini M..



Reti: al 36' pt Donnarumma A. (Ternana).



Ammonizioni: al 29' pt Proietti M. (Ternana) al 29' pt Kouan C. (Perugia).

L’arbitro del match

Il match Ternana-Perugia di sabato 30 aprile alle ore 14.00 allo stadio Libero Liberati sarà arbitrato dal signor Davide Massa. Il direttore di gara avrà come assistenti di linea Fabiano Preti di Mantova e Giovanni Baccini di Conegliano Veneto, mentre il IV Ufficiale sarà Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà Francesco Fourneau di Roma 1, coadiuvato da Luigi Rossi di Rovigo.

I convocati per il match

I CONVOCATI DELLA TERNANA

Portieri: Casadei, Iannarilli, Krapikas, Vitali.

Difensori: Boben, Bogdan, Capuano, Celli, Defendi, Ghiringhelli, Martella, Ndir.

Centrocampisti: Agazzi, Capone, Koutsoupias, Furlan, Mazza, Palumbo, Paghera, Proietti.

Attaccanti: Donnarumma, Mazzocchi, Partipilo, Peralta, Pettinari, Rovaglia.

I CONVOCATI DEL PERUGIA

Portieri: Fulignati, Chichizola, Zaccagno

Difensori: Rosi, Dell’Orco, Curado, Zanandrea, Sgarbi

Centrocampisti: Gyabuaa, Segre, Burrai, Beghetto, Ghion, D’Urso, Falzerano, Santoro, Kouan, Ferrarini, Lisi

Attaccanti: Carretta, De Luca, Matos, Olivieri

Le dichiarazioni alla vigilia

Le dichiarazioni di Alvini: “La Ternana è una squadra in salute, come denunciano gli ultimi risultati. La partita d’andata è stata da insegnamento, per non ripetere gli errori del passato. In merito alla formazione, Non saranno a disposizione Angella e Murgia. Angella per l’operazione al menisco; Murgia ha infiammazione al perone. La cosa importante di questo match è la squadra e cosa questa vuole. Il Perugia deve godersi il derby d’Umbria, anche se non giocherà in casa, ma ci saranno comunque 400 tifosi al seguito della squadra”.

Le dichiarazioni di Lucarelli: “La Ternana è una che ha una motivazione in più, quella di poter ancora raggiungere i playoff, ma c’è la motivazione del derby. E’ una partita sentita e può essere un test e, quindi, uno stress importante; bisogna capire se la squadra è in grado di reggere a tale stress. Sul campionato in generale, è stato un anno in cui abbiamo avuto anche delle difficoltà, ma il Perugia si è risollevata bene, come nel caso dell’Ascoli o del match di Ferrare. La cornice di pubblico è quella che la squadra ha meritato per questa stagione”.

La presentazione del match

QUI TERNANA – Lucarelli conferma il 3-5-2 visto in tutto il campionato. Difesa a tre con Diakité, Capuano e Ghiringhelli. Il reparto offensivo sarà a due, con Partipilo e il bomber Donnarumma, arrivato a quota tredici gol in campionato.

QUI PERUGIA – Alvini, come il suo avversario, opta per la difesa a tre con Rosi, Curado e Dell’Orco. A guidare il reparto offensivo c’è De Luca, con 10 reti all’attivo, sostenuto da Matos e Santos, che agiranno sulla trequarti

Le probabili formazioni di Ternana – Lecce

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Ghiringhelli; Defendi, Koutsoupias, Proietti, Palumbo, Celli; Partipilo, Donnarumma. Allenatore: Cristiano Lucarelli

PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola; Rosi, Curado, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Lisi; Matos, Santoro; De Luca. Allenatore: Massimiliano Alvini

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita tra Ternana e Perugia, valida per la trentasettesima giornata di Serie B 2021/2022, verrà trasmessa sabato 30 aprile alle ore 14:00 da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche tramite la diretta gol della Serie B trasmessa da Sky, sul canale Sky Sport calcio; è possibile seguire la diretta streaming sulle app di Sky Go e Now