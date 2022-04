Pisa – Cosenza: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Pisa – Cosenza di sabato 30 aprile 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37a giornata di Serie B

PISA – All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, sabato 30 aprile, alle ore 14:00, si disputerà Pisa – Cosenza, match valido per la trentasettesima giornata di campionato di Serie B. Una partita fondamentale per entrambe le squadre, ma per due motivi opposti. Il Pisa è al momento quarta in classifica: con questa posizione, eviterebbe i quarti di finali di playoff e accederebbe direttamente alle semifinali. Una partita che serve alla formazione toscana per riprendersi anche dall’ultima battuta d’arresto, avvenuta contro il Lecce (che va verso la vittoria del campionato di Serie B) per 2-0. Nei motivi opposti del Cosenza, c’è la voglia di salvarsi a tutti i costi, evitando la zona playout. Cinque punti di distanza, con sei punti a disposizione in due partite da disputare e una condizione fisica migliore rispetto alle dirette avversarie, ossia Alessandria e Spal, l’ultima squadra per ora salva. Fatta eccezione per le gara di coppa, sono sette gli scontri diretti tra queste due squadre: due le vittorie per il Pisa, due per il Cosenza e ben tre pareggi (terminati con i tre risultati diversi: 0-0, 1-1, 2-2).

L’arbitro del match

Il match Pisa – Cosenza di sabato 30 aprile alle ore 14.00 sarà Eugenio Abbattista di Molfetta. Il direttore di gara sarà assistito da Pasquale Capaldo di Napoli e Davide Miele di Torino; scelto come Quarto Ufficiale Sajmir Kumara di Verona. Al Var ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano, coadiuvato da Gianluca Sechi di Sassari.

I convocati per il match

I CONVOCATI DEL COSENZA

Portieri: Borrelli, Matosevic, Sarri

Difensori: Bittante, Camporese, Hristov, Rigione, Venturi

Centrocampisti: Boutlam, Carraro, Di Pardo, Florenzi, Gerbo, Kongolo, Liotti, Ndoj, Palmiero, Situm, Voca Attaccanti: Arioli, Caso, Laura, Zilli

Le dichiarazioni alla vigilia

Le dichiarazioni di D’Angelo: “Bisogna ottenere la vittoria con tutte le energie a disposizione, sia fisiche sia mentali. Nonostante la sconfitta di Lecce, la squadra è desiderosa di tornare alla vittoria, in una sfida parecchio combattuta, soprattutto in mezzo al campo. Davanti al portiere brasiliano, la difesa sarà composta da Birindelli e Beruatto sulle fasce, con Caracciolo ed Hermannsson al centro. Nagy e Marin sono certi delle maglie sulla mediana, mentre per la terza scelta il ballottaggio è serrato. In attacco l’unico sicuro di partire dal 1′ è Puscas: contro il Cosenza potrebbe scattare il momento del ritorno da titolare di Lucca”.

La presentazione del match

QUI PISA – D’Angelo vuole affidarsi al consolidato 4-3-1-2 per questa partita così importante. In difesa, ci sono Birindelli, Leverbe, Caracciolo e Beruatto. In attacco, come centravanti saranno schierati Torregrossa e Puscas; dietro di loro, agirà Benali sulla trequarti.

QUI COSENZA – Bisoli, invece, non vuole rinunciare al suo 3-5-2, sebbene alcuni problemi avuti nel reparto difensivo composto da Rigione, Camporese e Venturi. L’attacco sarà a due, con Larrivey e Caso; mentre Bittante e Liotti saranno i due esterni addetti a spingere sulle fasce.

Le probabili formazioni di Pisa – Cosenza

PISA (4-3-1-2): Livieri; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Torregrossa, Puscas. Allenatore: Luca D’Angelo

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Venturi; Bittante, Gerbo, Carraro, Boultam, Liotti; Larrivey, Caso. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita tra Pisa e Cosenza, valida per la trentasettesima giornata di Serie B 2021/2022, verrà trasmessa sabato 30 aprile alle ore 14:00 da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche tramite la diretta gol della Serie B trasmessa da Sky, sul canale Sky Sport calcio; è possibile seguire la diretta streaming sulle app di Sky Go e Now.