Ternana – Turris: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Ternana – Turris di Domenica 20 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 16 ° giornata del Girone C di Serie C

TERNI – Domenica 20 dicembre 2020, alle ore 15:00, riflettori puntati su Ternana – Turris, match valido per la 16° giornata del Girone C di Serie C. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre, che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta, il 20 novembre 1997, la Ternana si impose con il risultato di 1-0 . La Ternana gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.44. Nelle ultime cinque uscite la Ternana ha ottenuto 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte realizzando 14 gol e subendone 4. La Turris invece ha ottenuto 1 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitte siglando 4 reti e subendone 5. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Ternana – Turris e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Se andiamo a vedere la classifica di Serie C attualmente é in testa la Ternana con 36 punti, seguita dal Bari con 30 e dal Teramo con 26.

Le probabili formazioni di Ternana – Turris

Lucarelli dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Iannarilli tra i pali, in difesa Suagher e Boben centrali con Defendi e Laverone terzini, a centrocampo Palumbo e Proietti, come ali Partipilo e Furlan con Falletti trequartista dietro all’unica punta Vantaggiato. Il Turris potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Abagnale tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Rainone-Di Nunzio e ai lati da Esempio e Loreto. In mezzo al campo Romano, Fabiano e Franco. Tridente offensivo composto da Giannone, Longo e Da Dalt.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher, Boben, Laverone; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. Allenatore: Lucarelli.

TURRIS (4-3-3): Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto; Romano, R. Fabiano, Franco; Giannone, Longo, Da Dalt. Allenatore: Fabiano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ternana – Turris , valevole per la 16° giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta su ELEVEN SPORTS e CUSANO ITALIA TV.