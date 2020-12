Cagliari – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Udinese del 20 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la tredicesima giornata di Serie A

CAGLIARI – Domenica 20 dicembre alle ore 15 andrà in scena Cagliari – Udinese, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Di Francesco che viene dal pari esterno di Parma ed in classifica occupa la dodicesima posizione, al pari del Bologna, con 13 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra friulana che è reduce dal pareggio casalingo contro il Crotone ed in classifica occupa il decimo posto, in coabitazione con la Sampdoria, con 14 punti e una partita da recuperare.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CAGLIARI-UDINESE IN DIRETTA Domenica 20 dicembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Di Francesco dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Zappa e Lykogiannis sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ceppitelli e Godin. A centrocampo Marin e Rog in cabina di regia mentre davanti spazio a Nandez, Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone.

QUI UDINESE – Gotti dovrebbe schierare i suoi col classico 3-5-2 con Musso tra i pali, reparto arretrato composto da Becao, Bonifazi e Samir. A centrocampo Arslan in cabina di regia con De Paul e Pereyra mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Stryger Larsen e Zeegelaar. In attacco tandem offensivo composto da Nestorovski e Pussetto.

Le probabili formazioni di Cagliari – Udinese

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Pussetto. Allenatore: Gotti

STADIO: Sardegna Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Udinese, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e sul canale Dazn1 di Sky (canale 209 del satellite), solo per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn. Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme che consentono la presenza dell’app Dazn.