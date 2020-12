Serie C, Bari – Avellino: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bari – Avellino di Domenica 20 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 16° giornata del Girone C di Serie C

BARI – Domenica 20 dicembre 2020, alle ore 15:00, riflettori puntati su Bari – Avellino, incontro valevole per la 16° giornata del Girone C di Serie C . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre, che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta il Bari ha avuto la meglio con il risultato di 2-1. Il Bari gode dei favori del pronostico con i bookmakers che ne quotano la vittoria a 1.66. Nelle ultime cinque gare disputate il Bari ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitta realizzando 5 gol e subendone 3. L’Avellino invece ha collezionato 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 10 reti e subendone 5. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Bari – Avellino anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che nella classifica di Serie C é in testa la Ternana con 36 punit, a seguire proprio il Bari con 30 e il Teramo con 26.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Le probabili formazioni di Bari – Avellino

Auteri dovrà fare a meno degli squalificati Sabbione in difesa e Montalto in attacco, entrambi espulsi nel corso della gara contro la Vibonese e potrebbe far scendere in campo la sua squadra con il modulo 3-4-3 con Frattali tra i pali e retroguardia formata da Perrotta, Celiento e Di Cesare. A centrocampo Hamlili e Maita; sulle fasce Ciofani e D’Orazio. Tridente offensivo composto da Marras, Antenucci e Candellone, in vantaggio su D’Ursi .

Braglia potrebbe schierare un modulo 4-4-2con Pane in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Dossena-Miceli e dai terzini Ciancio e Silvestri ai lati. In mediana D’Angelo e Aloi; sulle corsie Adamo e Tito. Davanti Fella e Santaniello.

BARI (3-4-3): Frattali; Perrotta, Celiento, Di Cesare; M. Ciofani, Maita, Hamlili, D’Orazio; Marras, Antenucci, Candellone. Allenatore: Auteri.

AVELLINO (4-4-2): Pane; Ciancio, Dossena, Miceli, L. Silvestri; Adamo, D’Angelo, Aloi, Tito; Fella, Santaniello. Allenatore: Braglia.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Bari – Avellino, sarà trasmessa in diretta su RAI SPORT e ELEVEN SPORTS.