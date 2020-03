Thierry Henry, 12 azioni che lasciano a bocca aperta [VIDEO]

Per gli amanti dello straordinario campione Thierry Henry abbiamo trovato in rete uno speciale da SportsHD con alcune giocate che hanno scioccato il mondo. Pubblicato lo scorso ottobre questo clip di poco più di 6 minuti mostre 12 giocate che sono un verso spasso per la vista.

Ricordiamo per gli amanti dei numeri che il capocannoniere di tutti i tempi dell’Arsenal, ha creato 20 assist nel corso della stagione 2002/03, un record che è rimasto da allora.

In questa stagione De Bruyne stava insidiando questo primato con 5 passaggi vincenti per superarlo ma al momento il Coronavirus ha interrotto tutto. Resterà ancora questo record?

Immagine di Thierry Henry tratto dalla pagina del videoclip