Torino – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Torino – Atalanta del 26 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A

TORINO – Sabato 26 settembre alle ore 15 andrà in scena Torino – Atalanta, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Giampaolo che ha esordito perdendo di misura in casa della Fiorentina e vuole subito riscattare il k.o. del Franchi. Dall’altra parte c’è la compagine orobica che fa il suo esordio in campionato visto il rinvio della prima giornata, che verrà recuperata il 30 settembre, contro la Lazio.

La cronaca minuto per minuto

TORINO-ATALANTA IN DIRETTA Sabato 26 settembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – Giampaolo dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo e Ansaldi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bremer e Nkoulou. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Meitè e Linetty mezze ali mentre davanti Berenguer a supporto del tandem offensivo composto da Zaza e Belotti.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe schierare la sua squadra col 3-4-2-1 con Sportiello in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Caldara e Palomino. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Gosens e Hateboer sulle corsie esterne mentre davanti Gomez e Pasalic agiranno a supporto dell’unica punta Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Atalanta, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 del satellite). Gli abbonati di Sky potranno inoltre seguire Torino-Atalanta anche in diretta streaming attraverso Sky Go, su dispositivi come pc e notebook, o arconte smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo basterà utilizzare l’apposita app creata per i sitemi iOS ed Android. Una seconda opzione è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demandi di Sky che offre la visione in streaming di diversi eventi proposti dall’emittente satellitare, acquistando il pacchetto dedicato.

Le probabili formazioni di Torino – Atalanta

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Giampaolo

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Olimpico – Grande Torino