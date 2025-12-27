Torino-Cagliari 1-2: rimonta rossoblù, decide Kilicsoy

Diretta Torino-Cagliari di sabato 27 dicembre 2025: Vlasic illude i granata, Prati pareggia, Kilicsoy firma il sorpasso

TORINO – Il Cagliari espugna l’Olimpico Grande Torino con una vittoria di carattere e lucidità. Finisce 1‑2 per la squadra di Pisacane, capace di rimontare il vantaggio iniziale di Vlasic grazie ai gol di Prati allo scadere del primo tempo e di Kilicsoy nella ripresa. Per il Torino di Baroni una serata amara, segnata da un calo progressivo e da una gestione poco efficace del vantaggio.

Cronaca della partita

Baroni sceglie Simeone e Adams in attacco, con Gineitis confermato in mezzo al campo. Nel Cagliari, Esposito parte dalla panchina. L’avvio è equilibrato: dopo 8 minuti Luperto lancia Idrissi, Pedersen si fa sorprendere ma Paleari anticipa l’avversario al limite. Il VAR conferma che non c’è fuorigioco e che il portiere prende prima il pallone.

La gara resta bloccata fino al 23’, quando Idrissi e Gaetano costruiscono una buona occasione, neutralizzata da Paleari. Al 27’ il Torino passa: Simeone impegna Caprile, la palla resta viva e Gineitis serve Adams, che a sua volta trova Vlasic in area. Il croato controlla e scarica sotto la traversa per l’1‑0.

Pisacane protesta e viene ammonito al 31’, seguito da Vlasic al 36’. Ismajli salva due volte su Palestra, ma al 45’ il Cagliari trova il pari: corner di Gaetano, sponda di Mazzitelli e Prati insacca a porta vuota. Dopo due minuti di recupero, si va al riposo sull’1‑1.

La ripresa parte senza cambi, anche se Pedersen appare affaticato. Il Torino prova a riprendere il controllo: Caprile è attento su Vlasic al 3’, mentre al 6’ i granata sprecano una punizione interessante. Il Cagliari torna a farsi vedere con un pallone insidioso di Palestra per Adopo.

Vlasic ci riprova con il sinistro, poi Gineitis e Adams combinano bene ma il tiro dello scozzese è centrale. Al 21’ arriva la svolta: Kiliçsoy si inventa un’azione personale, salta Ismajli, Gineitis e Maripan e batte Paleari con un destro preciso. È il 1‑2 rossoblù.

Baroni corre ai ripari inserendo Zapata, Nkounkou e poi Ngonge. Il Torino spinge: al 25’ Caprile respinge il colpo di testa di Ismajli e alla mezz’ora vola sulla conclusione potente di Gineitis. Nel finale i granata sfiorano il pari con Simeone (42’) e con Zapata al 90’, ma il portiere del Cagliari è sempre reattivo.

Nel recupero Ngonge trova il gol, ma Doveri annulla: il cross di Aboukhlal era partito con il pallone già oltre la linea. Finisce 1‑2, con il Cagliari che completa la rimonta e porta via tre punti pesanti.

Tabellino

TORINO: Paleari A., Tameze A., Maripan G., Ismajli A., Pedersen M. (dal 35′ st Aboukhlal Z.), Vlasic N., Asllani K. (dal 31′ st Ngonge C.), Gineitis G. (dal 35′ st Ilkhan E.), Lazaro V. (dal 23′ st Nkounkou N.), Adams C. (dal 23′ st Zapata D.), Simeone G.. A disposizione: Aboukhlal Z., Anjorin F., Biraghi C., Casadei C., Dembele A., Ilkhan E., Israel F., Ngonge C., Njie A., Nkounkou N., Pellini M., Popa M., Sazonov S., Zapata D. Allenatore: Baroni M..

CAGLIARI: Caprile E., Zappa G., Deiola A., Luperto S., Palestra M., Mazzitelli L. (dal 27′ st Cavuoti N.), Prati M. (dal 39′ st Obert A.), Adopo M., Idrissi R., Kilicsoy S. (dal 27′ st Borrelli G.), Gaetano G. (dal 23′ st Esposito Se.). A disposizione: Borrelli G., Cavuoti N., Ciocci G., Cogoni A., Di Pardo A., Esposito Se., Obert A., Pavoletti L., Pintus N., Radunovic B., Rog M., Trepy Y. Allenatore: Pisacane F..

Reti: al 28′ pt Vlasic N. (Torino) al 45′ pt Prati M. (Cagliari) , al 21′ st Kilicsoy S. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 36′ pt Vlasic N. (Torino), al 45’+2 st Nkounkou N. (Torino), al 45’+4 st Aboukhlal Z. (Torino) al 31′ pt Pisacane F. (Cagliari).

Recupero: 2′ pt, 5′ st

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Ciocci, Radunovic.

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Di Pardo, Pintus, Zappa, Obert, Cogoni.

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavuoti.

Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Sebastiano Esposito, Trepy.

Presentazione del match

Sabato 27 dicembre 2025 allo stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena Torino-Cagliari, gara valida per la diciassettesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 15. Da una parte, la formazione guidata da Marco Baroni reduce da una serie di due vittorie consecutive di misura – dopo tre ko – giunte: a Reggio Emilia con il Sassuolo (0-1) e in casa con il medesimo risultato ai danni della Cremonese (1-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che vengono dal pari casalingo portato a casa con un gol incassato al fotofinish nello scontro salvezza con il Pisa (2-2) dopo il ko di Bergamo con l’Atalanta (2-1) e il successo interno con la Roma (1-0).

I granata, che davanti al proprio pubblico possiedono un rendimento piuttosto altalenante vincendo una sola delle ultime quattro gare interne e totalizzando undici punti con la difesa più battuta del campionato in casa con 14 gol subiti, puntano alla terza vittoria consecutiva in Serie A per la prima volta dal 2019 e al secondo successo interno di fila per allontanare ulteriormente la zona retrocessione che dista attualmente otto lunghezze. I sardi, invece, che lontano dalle mura amiche vengono da due ko in campionato con l’ultimo e unico blitz conquistato a settembre a Lecce (1-2) per un totale di appena sei punti ottenuti in trasferta, cercano il secondo risultato utile consecutivo per tornare a fare bottino pieno e staccare la zona calda pericolosamente vicina di un solo punto.

Il bilancio storico dei precedenti in Piemonte sorride al Torino: 18 vittorie, 8 sconfitte e 11 pareggi con 54 reti all’attivo e 39 gol al passivo. L’ultimo precedente a Torino, datato 24 gennaio 2025, si chiuse con una vittoria granata per 2-0 grazie alla doppietta di Che Adams. Gli ultimi cinque confronti a Torino dal 2019 ad oggi pendono leggermente a favore dei rossoblù con due vittorie, altrettanti pareggi e un solo ko rimediato proprio nella passata stagione. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri di Gubbio e Marco Scatragli di Arezzo. Quarto ufficiale dell’incontro sarà Paride Tremolada di Monza. Al VAR Niccolò Baroni di Firenze assistito da Simone Sozza di Seregno.

QUI TORINO – Assenti gli infortunati Schuurs e Savva oltre a Coco e Masina che sono stati convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d’Africa. A difesa di Paleari ci saranno Tameze, Maripan e Ismajli. Sulle corsie esterne agiranno Pedersen e Lazaro con Vlasic, Asllani e Casadei in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Che Adams e Duvan Zapata.

QUI CAGLIARI – Indisponibili Folorunsho, Ze Pedro, Mina e Juan Rodriguez oltre ai lungodegenti Belotti e Felici con Luvumbo e Liteta out per disputare la Coppa d’Africa. Tra i pali Caprile con Obert, Luperto e Zappa a comporre il pacchetto arretrato. Sulle corsie laterali agiranno Idrissi a sinistra e Palestra a destra con Deiola e Adopo in cabina di regia. In avanti ci saranno Gaetano ed Esposito alle spalle di Kilicsoy.

Le probabili formazioni di Torino-Cagliari

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Asllani, Casadei, Lazaro; Che Adams, Zapata. Allenatore: Marco Baroni.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Obert, Luperto, Zappa; Idrissi, Adopo, Deiola, Palestra; Gaetano, Esposito; Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Torino-Cagliari, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.