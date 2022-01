La partita Torino – Fiorentina di lunedì 10 gennaio 2022 in diretta: viola ancora in vacanza regalano il primo tempo ai granata che approfittano degli svarioni difensivi. Nella ripresa arriva anche la ciliegina sulla torta

TORINO – Lunedì 10 gennaio alle 17:00 si disputerà il match Torino – Fiorentina, gara valida per la 21a giornata del campionato di Serie A. Il match inizialmente si sarebbe dovuto giocare domenica 9 gennaio alle ore 14.30.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO FINALE: TORINO - FIORENTINA 4-0 SECONDO TEMPO 45' si chiude senza recupero il match, 4-0 del Torino sulla Fiorentina oggi non pervenuta o quasi. Successo costruito nel primo tempo con Singo e una doppietta di Brekalo mentre nella ripresa arriva anche la ciliegina di Sababria. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 42' dentro Zima per Singo e Warming per Sanabria 40' conclusione ravvicinata di Pobeba un pò centrale, blocca Terracciano. Il giocatore è stato favorito da un controllo un pò approssimativo di Igor 37' ottimo anticipo di Bremer su Kokorin che è andato troppo timidamente sul pallone. Altra grande gare per il centrale difensivo granata 34' esce tra gli applausi Brekalo, al suo posto Pjaca. Un pò claudicante Praet lascia anche lui il campo, dentro Pobega 33' gioco fermo, a terra Brekalo dopo uno scontro. Intanto Italiano si gioca la carta del neo entrato Ikone per Gonzalez 31' fermato in offside Singo 30' spunto centrale di Gonzalez che arriva fino al limite dell'area e scivola al momento di calciare, nessun problema per Gemello 28' doppio cambio per la viola: dentro Kokorin e Maleh per Vlahovic e Castrovilli 26' colpo di testa ravvicinato sul primo palo di Gonzalez, buon intervento di Gemello in angolo! Sugli sviluppi allontana Djidji 23' angolo lungo di Biraghi, ultimo tocco a sporcare di Singo e nuovo tiro dalla bandierina. Nuovo tentativo intercettato dalla difesa e azione che sfuma 20' conclusione al limite di Brekalo murata da Milenkovic 19' cross di Praet deviato in angolo dalla difesa, gioca sul velluto adesso la squadra di Juric 16' gioco fermo, intervento falloso di Sanabria su Biraghi che resta un pò dolorante. L'attaccante si scusa subito per l'intervento 13' SANABRIA!!! 4-0 PER IL TORINO!! Lancio in verticale di Mandragora, buco clamoroso di Igor a favorire l'inserimento dell'attaccante abile ad aggirare il portiere con il destro e a depositare con il mancino nella porta sguarnita! 11' ci prova dal limite Gonzalez con il sinistro a giro da fermo al lmite dell'area ma sfera un paio di metri a lato 9' intervento in ritardo di Vojvoda sullo spunto nello stretto di Gonzalez, punizione e giallo per il difensore: punizione di Biraghi troppo corta sul primo palo dove può intervenire di testa ad allontanare la difesa 7' spunto di Saponara che elude al limite dell'area elude l'intervento di Djidji ma in area calcia debole su Gemello 5' apertura su Odriozola che difetta un pò nel controllo e sul cross palla sul fondo 4' filtrante di Bremer in area per Brekalo, rasoterra da posizione defilata respinta da Terracciano 2' cross basso dal fondo di Brekalo, primo intervento di Igor in anticipo e completa il disimpegno Biraghi si riparte con il calcio d'avvio questa volta battuto dal Torino Ben ritrovati con il secondo tempo del match. Igor e Saponara le mosse di Italiano per questo secondo tempo, lasciano il campo Martinez Quarta e Callejon PRIMO TEMPO 46' l'arbitro dice che basta così, 3-0 impietoso del Torino che ha comandato il primo tempo e trovato le reti con Singo e due volte Brekalo. Squadra di Italiano troppo distratta dietro in occasione delle azioni che stanno decidendo il match. Molto concentrata quella di Juric che sta controllando bene le fonti del gioco avversarie tenendo a bada soprattutto Vlahovic (macato molto stretto da Bremer per tutto il campo) e Castrovilli (tallonato sistematicamente). Per ora è tutto, vi aspettiamo a breve per il vedere cosa succederà nella seconda parte del match 45' 1 minuto di recupero 44' molto concentrata la squadra di Juric che dopo un avvio dove ha preso le contromisure non ha concesso nulla agli avanti ospiti 42' lancio su Vlahovic fermato in fuori gioco su buon movimento difensivo di Bremer 39' Bonaventura per Biraghi che libero da marcatura prova dai 25 metri in posizione centrale ma mira molto alta 38' si riprende a giocare, nessun problema per il giocatore viola tallonato oggi da Lukic 37' duro intervento di Lukic per Castrovilli che resta dolorosamente a terra 35' passivo molto pesante per la Fiorentina che sembra fuori dal gioco in particolare distratta in difesa 31' BREKALO!!!! 3-0 PER IL TORINO!!! Retropassaggio sciagurato di Callejon sulla trequarti difensiva, un campanile per Terracciano. Sulla traiettoria si infila il giocatore granata che brucia il portiere, non viene raggiunto da Milenkovic e tocco nella porta sguarnita! 29' intervento in ritardo di Djidji a centrocampo da dietro su Castrovilli e giallo per lui 27' scarico di Odriozola per Vlahovic che sul primo palo si stacca bene ma gira lento a favorire la comoda parata di Gemello 25' risposta di Gonzalez in area da posizione defilata sul primo palo, devia Gemello in angolo. Sugli sviluppi ancora l'esterno viola di testa, palla sulla spalla di Singo e nuovamente sul fondo 23' BREKALO!!! 2-0 TORINO!!! Spunto in area di Lukic che dopo aver superato un avversario non viene contrastato adeguatamente da Milenkovic e scarico rasoterra a centroarea per il compagno, tutto facile per lui concludere da due passi! 19' SINGOOO!!! VANTAGGIO DEL TORINO!!! Su rinvio corto prima di Quarta quindi di Milenkovic pennellata di Vojvoda dal vertice sinistro dell'area per l'inserimento del compagno sul secondo palo dimenticato da Biraghi, passa dietro a Castrovilli e di testa da due passi infila il portiere. Il VAR conferma la posizione di partenza regolare 17' prova a farsi spazio Vlahovic raddoppiato nella marcatura e fallo laterale conquistato dai granata 13' accelerazione di Singo che sulla destra scappa a Martinez Quarta costretto a stenderlo. Per lui il primo cartellino del match: sulla punizione di Brekalo verso il secondo palo la spizza Djidji ma è un passaggio per Terracciano 12' su palla allontanata da Martinez Quarta, al limite dell'area prova di controbalzo Singo ma allarga la mira 10' prova a guadagnar metri la Fiorentina, al limite Mandragora anticipa Bonaventura e sulla ripartenza Torreira frena fallosamente Singo 8' tra i duelli più interessanti oggi quello tra Vlahovic e Bremer che lo sta tallonando per bene. Non convocato il neo acquisto Piatek 5' circolazione palla della viola, ritmi non sostenuti in questo avvio 3' sbracciata non intenzionale di Milenkovic su Sanabria, si chiariscono i due 2' primo spunto di Gonzalez che taglia in area decentrandosi ma Djidji è bravo a non farsi saltare e a impedirgli la conclusione partiti! Calcio d'avvio battuto dalla Fiorentina con maglia a sfondo bianco, Torino nella classica granata. Esordio tra i pali per Gemello visto l'assenza di Milinkovic-Savic Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio della partita! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Torino - Fiorentina, gara valida per la 21esima giornata e in programma dalle ore 17. TABELLINO TORINO (3-4-2-1): Gemello; Djidj, Bremer, Rodriguez; Singo (dal 42' st Zima), Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet (dal 34' st Pobega), Brekalo (dal 34' st Pjaca); Sanabria (dal 42' st Warming). A disposizione: Berisha, Buongiorno, Izzo, Baselli, Kone, Linetty, Verdi, Zaza. Allenatore: Ivan Juric FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta (dal 1' st Igor), Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (dal 28' st Maleh); Callejon (dal 1' st Saponara), Vlahovic (dal 28' st Kokorin), Gonzalez (dal 33' st Ikone). A disposizione: Dragowski, Duncan, Nastasic, Pulgar, Rosati, Terzic, Venuti. Allenatore: Vincenzo Italiano Reti: al 19' pt Singo, al 23' pt Brekalo, al 31' pt Brekalo, al 13' st Sanabria Ammonizioni: Martinez Quarta, Djidji, Vojvoda Recupero: 1 minuto nel primo tempo

Convocati del Torino

Portieri: Berisha, Gemello.

Difensori: Bremer, Izzo, Zima, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Buongiorno.

Centrocampisti: Pobega, Baselli, Lukic, Praet, Kone, Mandragora, Linetty.

Attaccanti: Zaza, Pjaca, Brekalo, Sanabria, Verdi, Warming.

Convocati della Fiorentina

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano;

Difensori: Biraghi, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti;

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira;

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Saponara, Vlahovic.

La presentazione del match

Nelle ultime ore infatti, secondo i principali media sportivi, dei giocatori granata positivi, tre si sono negativizzati, mentre non sono state registrate nuove positività. Per quanto riguarda i contagi, la ventesima giornata è già stata colpita da un’esplosione di casi, che hanno portato al mancato appuntamento di diverse partite, fra cui Atalanta – Torino del 6 gennaio. Da una parte del campo dovremmo comunque trovare la formazione di casa piemontese allenata da Ivan Juric, che arriva dalla recente sconfitta esterna in casa dell’Inter, per 1-0. La formazione granata attualmente occupa l’11a posizione nella classifica di Serie A a quota 25 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione toscana allenata da Vincenzo Italiano, che arriva invece da un doppio pareggio, rispettivamente contro Sassuolo e Verona. Con 32 punti, attualmente la Fiorentina occupa la 7a posizione in classifica. In vetta alla classifica di Serie A attualmente c’è l’Inter con 46 punti, seguito da Milan – a quota 42 punti – Napoli, Atalanta e Juventus, queste ultime tre rispettivamente con 39, 38 e 34 punti.

QUI TORINO – La formazione granata potrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1, con Djidji, Bremer e Rodriguez in posizione arretrata. A centrocampo troviamo la cerniera composta da Singo, Lukic, Mandragora e Vojvoda, alle spalle di Praet e Brekalo sulla trequarti. Unica punta Sanabria.

QUI FIORENTINA – La formazione viola potrebbe invece scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Odriozola, Quarta, Milenkovic e Biraghi a comporre il reparto difensivo. A centrocampo spazio per il terzetto formato da Bonaventura, Torreira e Castrovilli, alle spalle del tridente d’attacco con Callejon, Vlahovic e Gonzalez.

Le probabili formazioni di Torino – Fiorentina

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano

