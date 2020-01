Coppa Italia, Torino – Genoa: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Torino – Genoa: match valido per gli ottavi di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 21,15

TORINO – Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per l’incontro tra Torino – Genoa, partita valevole per gli ottavi di Coppa Italia 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 3-4-1-2 con Zaza e Belotti in attacco, per gli ospiti modulo 3-5-2 con la coppia d’attacco Agudelo – Favilli. A dirigere il match dell’Olimpico Grande Torino sarà il signor Sacchi della sezione di Macerata.

Le formazioni ufficiali di Torino – Genoa

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Bonifazi, Bremer, Djidji; De Silvestri, Meite, Lukic, Laxalt; Berenguer; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Izzo, Singo, Millico, Nkoulou, Aina, Adopo, Rincon. Allenatore: Mazzarri

GENOA (3-5-2): Radu; Goldaniga, Zapata, Romero; Ghiglione, Schone, Behrami, Cassata, Barreca; Agudelo, Favilli. A disposizione: Perin, Marchetti, Criscito, Sanabria, Gumus, El Yamiq, Biraschi, Pandev, Radovanovic, Destro, Sturaro, Ankersen. Allenatore: Nicola.