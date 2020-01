Torino – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Genoa del 9 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per gli ottavi di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 21,15

TORINO – Giovedì 9 gennaio, alle ore 21,15 si giocherà Torino – Genoa, incontro valevole per gli ottavi di Coppa Italia 2019-2020. I granata sono all’esordio stagionale nel torneo e partono favoriti dopo il successo esterno in campionato ottenuto contro la Roma. Dall’altra parte gli ospiti, vengono dal successo casalingo in campionato contro il Sassuolo, ed hanno eliminato l’Ascoli ai 16esimi di finale del torneo.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 9 gennaio, alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21.15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – Mazzarri punta molto sulla Coppa Italia e dovrebbe giocare Belotti titolare. Il modulo sarà il 3-4-2-1 con Rosati in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, Nkoulou e Bonifazi. A centrocampo Rincon e Meité in cabina di regia con De Silvestri ed Aina sulle fasce laterali mentre in avanti Berenguer e Verdi supporteranno l’unica punta Belotti.

QUI GENOA – Nicola dovrebbe fare un pò di turn over e davanti potrebbe affidarsi al neo acquisto Destro. Il modulo sarà il 3-5-2 con Radu tra i pali, reparto arretrato formato da Biraschi, Zapata e Criscito. A centrocampo Schone, Radovanovic e Cassata centrali con Ghiglione e Pajac sugli esterni. Il tandem d’attacco sarà formato da Destro e Pandev.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Genoa, valevole per gli ottavi di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 2 e in streaming Rai Play.

Le probabili formazioni di Torino – Genoa

TORINO (3-4-2-1): Rosati; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Destro, Pandev. Allenatore: Nicola

STADIO: Olimpico Grande Torino di Torino