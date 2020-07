Torino – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Torino – Hellas Verona del 22 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A

TORINO – Mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 andrà in scena Torino – Hellas Verona, incontro valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte troviamo la formazione Granata che viene dalla sconfitta esterna sul campo della Fiorentina ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 37 punti. Dall’altra parte ci sono gli Scaligeri che sono reduci dal pareggio casalingo contro l’Atalanta ed in classifica occupano il nono posto con 45 punti.

La cronaca minuto per minuto

TORINO-HELLAS VERONA IN DIRETTA Mercoledì 22 luglio alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da De Silvestri , Nkoulou e Bremer. A centrocampo Rincon e Meitè in cabina di regia con Ansaldi e Ola Aina sulle corsie esterne mentre davanti Berenguer agirà a supporto del tandem offensivo composto da Zaza e Belotti.

QUI HELLAS VERONA – La squadra di Juric dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Rrahmani, Gunter ed Empereur. A centrocampo Badu e Miguel Veloso in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Pessina e Zaccagni a supporto di Salcedo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Hellas Verona del 22 luglio 2020, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul canale Sky Sport (canale 254 del satellite, 485 del digitale terrestre). Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la sfida tra granata e scaligeri attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora tramite pc o notebook, con Sky Go. Nel primo caso bisognerà utilizzare l’apposita applicazione sviluppata per i sistemi iOS e Android, nel secondo basterà invece collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. Altra opzione è rappresentata da Now Tv , ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione dei match di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Torino – Hellas Verona

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Bremer, Ansaldi, Meité, Rincon, Ola Aina, Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Longo

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo. Allenatore: Juric

STADIO: Olimpico – Grande Torino