Il tabellino di Torino – Sampdoria, partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021-2022

TORINO – Partita a senso unico, allo Stadio Olimpico di Torino: il match Torino – Sampdoria finisce 3-0 per i padroni di casa. La squadra di Juric vince e convince, grazie a una prestazione che li ha visti dominare senza sbavature. La sblocca al 17′ Praet, bravo a raccogliere una palla vagante in area dopo uno splendido uno-due di Linetty e Sanabria, che li aveva portati a un millimetro dalla porta. La Samp prova a reagire, ma sembra mancare di precisione: si va negli spogliatoi sull’1-0. Nella ripresa è Singo a ipotecare la vittoria, con un tiro che spiazza Audero su suggerimento di Pobega, in contropiede. Ma a concludere definitivamente il match è l’espulsione di Adrien Silva, che al 67′ si prende il rosso diretto dopo una protesta troppo veemente con l’arbitro Fourneau. La rete del 3-0 arriva solo al 93: a segnare stavolta è il Gallo Belotti che – servito da Bremer dalla trequarti – con un diagonale perfetto da destra, la insacca alle spalle di Audero.

CRONACA DELLA PARTITA

Il tabellino di Torino – Sampdoria 3-0

TORINO (3-4-2-1): Vanja; Buongiorno, Bremer, Djidji; Pobega, Lukic, Aina (41′ st Rodriguez), Singo (8′ st Singo); Linetty (41′ st Verdi), Praet (32′ st Rincon); Sanabria (8′ st Belotti). A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Zaza, Belotti, Rodriguez, Verdi, Kone, Vojvoda, Warming, Rincon. Allenatore: Ivan Juric

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Dragusin (36′ st Colley), Yoshida, Chabot, Augello; Bereszynski (24′ st Askildsen) (36′ st Ciervo), Thorsby, Ekdal (9′ st Gabbiadini), Adrien Silva, Candreva; Quagliarella (9′ st Caputo). A disposizione: Torregrossa, Caputo, Ciervo, Depaoli, Colley, Askildsen, Gabbiadini, Ferrari, Yepes Laut, Murru, Falcone, Trimboli. Allenatore: Roberto D’Aversa

RETI: pt 17′ Praet (T), st 7′ Singo (T), 48′ Belotti (T)

AMMONIZIONI: pt 30′ Bremer (T), st 5′ Pobega (T), 10′ Dragusin (S), 30′ Askildsen (S), 36′ Chabot (S), 39′ Candreva (S)

ESPULSIONI: st 22′ Adrien Silva (S)

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico di Torino