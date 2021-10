La partita Torino – Sampdoria del 30 ottobre finisce 3-0 a favore della formazione granata. I blucerchiati restano in dieci e subiscono il gol di Belotti al 93′

TORINO – Partita a senso unico, allo Stadio Olimpico di Torino: il match Torino – Sampdoria finisce 3-0 per i padroni di casa. La squadra di Juric vince e convince, grazie a una prestazione che li ha visti dominare senza sbavature. La sblocca al 17′ Praet, bravo a raccogliere una palla vagante in area dopo uno splendido uno-due di Linetty e Sanabria, che li aveva portati a un millimetro dalla porta. La Samp prova a reagire, ma sembra mancare di precisione: si va negli spogliatoi sull’1-0. Nella ripresa è Singo a ipotecare la vittoria, con un tiro che spiazza Audero su suggerimento di Pobega, in contropiede. Ma a concludere definitivamente il match è l’espulsione di Adrien Silva, che al 67′ si prende il rosso diretto dopo una protesta troppo veemente con l’arbitro Fourneau. La rete del 3-0 arriva solo al 93: a segnare stavolta è il Gallo Belotti che – servito da Bremer dalla trequarti – con un diagonale perfetto da destra, la insacca alle spalle di Audero.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: TORINO - SAMPDORIA 3-0 Secondo tempo 93' Belotti, attenzione, aspetta Verdi: e c'è il GOOOOOOOOOL!!! IL GALLO BELOTTI!!! 3-0 ALLO SCADERE!!! Bravissimo l'attaccante granata nell'insaccare un diagonale perfetto, dopo una sgroppata di Bremer, che lo serve alla perfezione sulla trequarti destra 92' Arriva ora la conferma del var: posizione irregolare: il gol è stato annullato 91' Attenzione, Toro in avanti, ed è GOOOOOOOL!!! No, attenzione: è fuorigioco... 90' 3' Assegnati 3' di recupero 90' Occasione Samp!!! Cross in verticale per Gabbiadini!!! Attenzione, no: era in posizione irregolare... 89' Si gioca: costruiscono i granata, ma la difesa blucerchiata fa buona guardia 88' Rimessa laterale per il Torino: mancano ormai due minuti, più il recupero 87' Torino che ora amministra il vantaggio: errore di Belotti, ma c'è Buongiorno. La recupera Chabot 86' Ecco gli ultimi due cambi per il Toro: escono Aina e Linetty, entrano Rodriguez e Verdi 85' Corner per la Sampdoria, che però non riesce a capitalizzare la chance 84' Ammonito Candreva per aver trattenuto Belotti 83' Cerca di costruire dal basso, la Samp: verticale di Candreva per Gabbiadini, corner per i blucerchiati 82' Possesso palla: Torino 64 %, Sampdoria 36 % 81' Ecco altri due cambi per la Samp: escono Dragusin e Askildsen, entrano Colley e Ciervo 80' Ripartenza Toro, attenzione!!! C'è però il fallo tattico di Chabot, che si prende il cartellino giallo per un fallo su Bremer 80' Aina, Candreva si oppone con il fisico: ripartenza Samp. Belotti commette però un fallo che spezza la ripartenza dei blucerchiati 79' Si gioca, tacco di Ola Aina per Linetty, ne mette a sedere due!!! Ecco il destro!!! Deviato!!! Corner, ma Audero non si era mosso... 78' Aina, cambia gioco: Belotti, perde palla: rimessa laterale per il Toro in fase offensiva 77' Il Torino sostituisce Praet con Rincon 77' Possesso palla: Torino 63 %, Sampdoria 37 % 76' Calcio di punizione da posizione interessante: ma Audero c'è 75' Ammonito Askildsen 74' Lukic, Djidji, c'è però un fallo di Askildsen 73' Amministra il possesso palla il Torino; Augello, colpo di testa e rimessa laterale per gli avversari 72' Aina, fraseggia con Pobega: Thorsby non ne ha, e non riesce a fermarlo 71' Linetty dalla bandierina: mischia al centro del'area!!! E c'è il palo di Belotti!!! La Samp sta rischiando tantissimo 70' Belotti, non lo fa girare Yoshida: c'è Pobega solo, ma il Gallo preferisce Bremer: ancora Belotti, duello con un avversario. C'è il destro!!! Deviazione, corner per la squadra di casa 69' Ecco un nuovo cambio per la Samp: entra Askildsen, fuori Bereszynski 68' Si mette male, ora, per la Samp, che rimane in dieci con due gol subiti 67' Espulso Adrien Silva!!! Rosso diretto per proteste, forse troppo veementi 66' Vojvoda, possesso palla, poi retropassaggio per Vanja: verticale per Praet. Possesso palla Toro: Buongiorno, c'è il passaggio ma Bereszynski lo ferma con un tackle 65' Ancora possesso palla della Samp: Candreva, centrale per Gabbiadini. Attenzione, ripartenza Lukic, aiutato da Belotti, cerca il primo palo!!! Brividi, ma la palla esci di molto a lato 64' Audero, con le mani, fa partire Augello: prova a marcarlo Belotti, non ci riesce. Yoshida, prova a innescare Candreva, ma la difesa granata la recupera senza problemi 63' Costruisce dal basso il Toro, attenzione a Vojvoda, cross per Praet: rimessa laterale per la Samp 62' Ancora la Samp all'attacco: cambio gioco per Candreva. Palla sul fondo: il Toro può tirare un respiro di sollievo 61' Adrien Silva, orizzontale per Yoshida. Verticale per Thorsby, ma Aina non lo fa passare 60' Occasione Toro: Praet, attenzione, la controlla, cambia gioco per Linetty. Va al tiro con l'esterno!!! ma colpisce male per la fretta: su di lui arrivava Dragusin 59' Erroraccio, attenzione!!! Per poco non mandava in rete Belotti... 58' Toro che adesso sembra avere in mano la partita: Dragusin soffre il pressing degli avversari. Retropassaggio... 57' Possesso palla: Torino 62 %, Sampdoria 38 % 56' Ora il Toro alza il livello di aggressività: Praet, sgasa in avanti - posizione regolare - cross basso per Belotti!!! Colpisce male, palla alta sopra la traversa 55' Ammonito Dragusin 54' Anche la Samp fa due cambi; fuori Quagliarella ed Ekdal per Caputo e Gabbiadini 53' Ecco i primi cambi; il Toro fa uscire Sanabria e Singo, dentro Belotti e Vojvoda 52' Ripartenza Toro: attenzione GOOOOOOOOOOL!!! IL RADDOPPIO DI SINGOOOOOOOO!!! Bravissimo l'ivoriano a spiazzare Audero, dopo la cavalcata di Pobega su contropiede 51' Candreva, pronto al tocco per Quagliarella: decide di metterla in mezzo, ma c'è un difensore a buttarla in calcio d'angolo 50' Adrien Silva, più reattiva la Samp in questa seconda frazione di gara, Augello: gli va incontro Quagliarella. Attenzione però, c'è un fallo di Pobega, che si prende anche il cartellino giallo 49' Chabot, Ekdal, la fa girare la Samp: retropassaggio per Audero. Ma c'è un fallo su Thorsby... 48' Yoshida, costringe al fallo Sanabria: punizione per i blucerchiati a centrocampo 47' Ancora nessun cambio, all'Olimpico di Torino 46' Partiti!!! Primo tempo 45' Ultimo minuto di gioco: Lukic, palleggio per Singo. Attenzione, Augello, contropiede!!! Ma Djidji lo trattiene: è fallo ma non c'è più tempo. Tutti negli spogliatoi... 44' Thorsby su Pobega: punizione per il Toro in fase difensiva, ma sta crescendo la Samp 43' Contropiede Samp, ma Bremer - ultimo uomo - è bravo ad anticipare Quagliarella 42' Thorsby, tocca quagliarella, ma non c'è la conclusione. Milinkovic-Savic, rimessa dal fondo 41' Corner Toro: palla sul secondo palo, ma c'è un contatto falloso di Pobega su Chabot. Punizione per la Samp in fase difensiva 40' Occasione Toro: scatto di Linetty su un passaggio corto. La controlla e prova la conclusione, ma la palla è alta sopra la traversa 39' Occasione Samp: ci prova la Samp. Thorsby, verticale per lui. La stoppa, controllo e tiro!!! Djidji lo contrasta ed evita il pareggio 38' Alza il baricentro la squadra di D'Aversa: rimessa laterale dalla trequarti sinistra 37' Occasione Sampdoria: palla sul secondo palo, cross per Thorsbyyyyyy!!! Palla sopra la traversa, ma c'era anche Quagliarella alle sue spalle, completamente smarcato!!! 36' Sanabria, la perde Yoshida. Ma la prende Thorsby, attenzione, c'è però un fallo su Djidji: punizione per il Toro. Già battuta, retropassaggio per Vanja... 35' Rimessa laterale per il Toro in fase offensiva: Aina, con le mani 34' Dragusin finisce a terra dopo essere stato tanponato da Bereszynski: punizione 33' Offside: Quagliarella viene sorpreso in posizione irregolare 32' Augello, colpo di tacco per Adrien Silva, ma arriva Djidji a fermare una possibile azione offensiva 31' Occasione Samp: rischia grosso qui, Milinkovic, che tenta un'uscita dai pali, rischiando di subire gol 30' Ammonito Bremer 29' Candreva, perde palla: Thorsby, recupera il pallone. Attenzione, c'è un fallo su Quagliarella da parte di Bremer 28' Possesso palla: Torino 69 %, Sampdoria 31 % 27' Singo, la passa a Sanabria, che gliela restituisce: cambia gioco per Buongiorno. Djidji: verticale per Praet. Che però non la tiene: retropassaggio 26' Bremer, verticale per Sanabria. Aina, può aprire sulla fascia. Attenzione, c'è un fallo di Pobega su Ekdal: può riprendere fiato, la Samp 25' Chabot, la tocca per ultimo: rimessa laterale per il Toro. Singo, con le mani 24' Dragusin, Candreva: la recupera il Toro... 23' Candreva, col tacco per Adrien Silva: ma c'è un fallo commesso dal Toro. Punizione per la Samp in fase difensiva 22' Milinkovic-Savic: passaggio per Buongiorno. Palla in avanti, c'è Yoshida 21' Adrien Silva, ci prova la Samp, ma la difesa granata recupera senza problemi 20' Prova a costruire dal basso, la Sampdoria: Audero la spedisce in avanti, ma è rimessa laterale per il Torino 19' Rimessa laterale a favore del Torino 18' Attenzione, potenziale raddoppio del Toro: ma il cross finisce troppo alto. Palla sul fondo 17' Ed è GOOOOOOOOOL!!! PRAAAAAAAAAAAET!!! Vantaggio del Toro, che arriva dopo una grande azione corale di Linetty con Sanabria. Bravo Praet a farsi trovare al centro dell'area e a segnare praticamente a porta vuota 16' La gioca ancora il Toro, attenzione a Linetty e Sanabria, uno-due... 15' Ancora possesso palla della formazione di casa, Djidji, Aina. Attenzione, sgasata di Aina sulla fascia e semina Bereszynski. Poi però non riesce a tenerla 14' La fa girare il Toro nella propria metà campo, verticale per Linetty: ma la palla finisce in fallo laterale 13' Possesso palla: Torino 50 %, Sampdoria 50 % 12' Azione offensiva della Samp, ma non arriva nessuno: Vanja, palla fra le sue mani... 11' Cross in area da parte del Toro, ma non c'è nessuno a raccoglierla 10' Rimessa laterale per il Toro: Singo, con le mani. C'è Djidji, la fanno girare i granata 9' Bremer pressato da Quagliarella, arriva Thorsby. Retropassaggio: Yoshida, verticale per Dragusin... 8' Corner per la Samp: Candreva dalla bandierina, palla sul secondo palo ma stacca bene Bremer. Palla che si allontana dall'area 7' Quagliarella, Bremer: arriva Adrien Silva, rimessa laterale per i blucerchiati 6' Offside: Praet viene sorpreso in posizione irregolare 5' Rimessa laterale per la Samp, dopo un tentativo granata di forzare le linee avversarie 4' Azione offensiva dei padroni di casa: Singo, retropassaggio per Linetty 3' Ekdal, rischia di perderla: la recupera il Toro 2' Augello, tocca il suo primo pallone: fa girare il pallone la Samp 1' Partiti!!! 20:45 Amici di Calciomagazine, buonasera e benvenuti alla diretta del match! Tutto pronto per Torino - Sampdoria: la partita non è ancora cominciata perché c'è un cambio nella formazione del Torino, che schiera Linetty al posto di Brekalo. Il giocatore granata si è infortunato nel corso dell'allenamento pre partita Di seguito le formazioni ufficiali del match, dalle ore 20:45 sarà disponibile la cronaca con commento in diretta della partita. Il tabellino di Torino - Sampdoria 3-0 TORINO (3-4-2-1): Vanja; Buongiorno, Bremer, Djidji; Pobega, Lukic, Aina (41' st Rodriguez), Singo (8' st Singo); Linetty (41' st Verdi), Praet (32' st Rincon); Sanabria (8' st Belotti). A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Zaza, Belotti, Rodriguez, Verdi, Kone, Vojvoda, Warming, Rincon. Allenatore: Ivan Juric SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Dragusin (36' st Colley), Yoshida, Chabot, Augello; Bereszynski (24' st Askildsen) (36' st Ciervo), Thorsby, Ekdal (9' st Gabbiadini), Adrien Silva, Candreva; Quagliarella (9' st Caputo). A disposizione: Torregrossa, Caputo, Ciervo, Depaoli, Colley, Askildsen, Gabbiadini, Ferrari, Yepes Laut, Murru, Falcone, Trimboli. Allenatore: Roberto D'Aversa RETI: pt 17' Praet (T), st 7' Singo (T), 48' Belotti (T) AMMONIZIONI: pt 30' Bremer (T), st 5' Pobega (T), 10' Dragusin (S), 30' Askildsen (S), 36' Chabot (S), 39' Candreva (S) ESPULSIONI: st 22' Adrien Silva (S) RECUPERO: 0' nel primo tempo, 3' nel secondo tempo STADIO: Olimpico di Torino

Le parole di Juric e D’Aversa

Juric: A proposito del match, il tecnico del Torino ha dichiarato in conferenza stampa che contro la Samp “sarà una partita difficile, perché (la squadra) ha fatto bene l’anno scorso e quest’anno in più c’è Caputo”. Quanto alla rosa che potrebbe essere schierata, Juric ha ipotizzato di far giocare Praet, anche se nel corso dell’ultimo match non è stato possibile a causa di una distorsione pre partita. Tra i candidati per giocare c’è anche Linetty, mentre sarà ballottaggio tra Belotti e Sanabria. Quanto ai giocatori indisponibili, l’allenatore granata ha sottolineato che non potrenno scendere in campo Ansaldi, Pjaca e Verdi, che però presto potrebbe essere disponibile

D’Aversa: Alla vigilia di Torino – Sampdoria, anche il ct dei blucerchiati ha tirato le somme sul lavoro fatto finora: contro l’Atalanta, nonostante il risultato finale, “eravamo passati in vantaggio e i ragazzi erano stati bravi”, così D’Aversa. Quanto al Torino, il tecnico ha sottolineato che i suoi “non mollano mai”, e che – nonostante alcuni dettagli da limare – il match contro i granata sarà simile a quello contro l’Atalanta, considerando il tipo di gioco delle due squadre: “Ora c’è solo bisogno di recuperare le energie, così da andare in campo con le condizioni necessarie”, ha concluso D’Aversa.

La presentazione del match

QUI TORINO – La formazione piemontese potrebbe optare per il modulo 3-4-2-1, con Djidji, Bremer e Rodriguez in posizione arretrata, alle spalle dei centrocampisti Singo, Lukic, Pobega e Aina. Sulla trequarti potremmo trovare invece Linetty e Brekalo, alle spalle della punta, il Gallo Belotti.

QUI SAMPDORIA – La squadra allenata da Roberto D’Aversa potrebbe schierare invece uhn modulo 4-4-2, con Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello a comporre il blocco difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Candreva, Thorsby, Adrien Silva e Askildsen, alle spalle del tandem offensivo Quagliarella-Caputo.

Le probabili formazioni di Torino – Sampdoria

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. Allenatore: Ivan Juric

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Askildsen; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Roberto D’Aversa

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Torino – Sampdoria, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Inter – Udinese in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.