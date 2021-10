Elenco delle partite previste per oggi domenica 31 ottobre 2021: Inter – Udinese è il lunch match di Serie A, derby campano tra Salernitana e Napoli. Nella Liga spiccano Atletico Madrid – Betis e Real Sociedad – Athletic Bilbao

Una domenica, quella del 31 ottobre molto ricca di calcio quella che chiude il mese di ottobre in particolare in Italia dove da non perdere il big match delle ore 20.45 tra Roma e Milan che seguiremo con la nostra cronaca con commento in diretta dall’ingresso delle squadre in campo. Partita diretta da Fabio Maresca con un solo precedente tra le due squadre finito 1-1 nella stagione 2018/2019. Mourinho che contro i rossoneri ha ottenuto 4 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte ha parlato dell’importanza del successo a prescindere dallo scontro diretto: “Magari domani non vinciamo, ma nessuno ci potrà togliere la voglia di vincere. E questa è una cosa che porta gente allo stadio. Dopo le sconfitte con Verona e Lazio, anche la vergogna di Bodo, la gente è venuta allo stadio. Sicuramente per un fatto di passione di sangue, passione genetica, ma pure per atteggiamento della squadra. Noi questo non lo cambiamo”. Circa la formazione non dovremmo trovare novità anche se alla vigilia ha fatto capire che qualche novità ci potrebbe essere. I margini potrebbero essere quelli dell’inserimento di Carles Perez per Zaniolo o di El Shaarawy (ex di turno) per Mkhitaryan. Dall’altra parte Pioli ritrova l’assetto al completo grazie al recupero di Brahim Diaz e con Ibrahimovic maggior indiziato a partire in attacco. Così alla vigilia ha detto parlando di Roma: “La Roma è una delle poche squadre imbattute in casa, l’unica che finora ha fermato il Napoli. La Roma è forte, come qualità non è seconda a nessuno, ha grande carattere. Loro sono bravi su palla inattiva, ci siamo preparati anche su questo aspetto. Ci aspetta una partita importante in un ambiente difficile, siamo pronti. Dovremo cercare di essere puliti nelle giocate e lucidi nelle scelte“. Un’inedita sfida quella tra Mourinho e Pioli da non perdere. Ma la giornata si aprirà già dalle 12.30 con il lunch match tra Inter e Udinese con i nerazzurri che dovranno fare attenzione a non prendere sottogamba una squadra ostica e che da 4 turni pareggia. Inzaghi potrebbe essere intenzionato a far riposare de Vrij e inserire Ranocchia così come a centrocampo Vidal per Barella mentre in avanti si potrebbe profilare l’inedita coppia Correa – Dzeko. Tra gli altri match troviamo Fiorentina – Spezia, Genoa – Venezia e Sassuolo – Empoli alle 15 mentre il derby campano tra Salernitana e Napoli alle 18. Un impegno da non prendere sotto gamba come ha riferito Elmas su Radio Kiss Kiss: “Domani affrontiamo un avversario che può metterci in difficoltà, dobbiamo essere bravi a esprimere il nostro gioco e imporre la giusta mentalità in campo”.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

SERIE C

14.30

17.30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

RESTIAMO IN ITALIA

Restiamo in Italia perchè domani sarà ricco il programma in Lega Pro con partite dai 3 gironi, in particolare quello A con il turno completo dove la capolista Sudtirol affronta in casa la Juventus Under23 mentre il Padova ospita l’Albinoleffe. Per FeralpiSalò e Renate rispettivamente la trasferta a Trieste e il turno casalingo con il Legnago. Nel girone B in attesa di vedere la Reggiana giocano le inseguitrici dal Cesena in casa contro la Pistoiese al Modena in casa con la Carrarese e un bel gruppo pronto con un successo a rimettersi in gioco. Infine nel girone C solo due gare (perchè è stata rinviata Catania – Vibonese) ovvero Messina – Campobasso e Palermo – Avellino. Si gioca anche in Serie D, nel Campionato Primavera 1 e 2 e la Serie A e B femminile con il Sassuolo impegnato a Roma per riprendere in vetta la Juventus che ha già giocato.

IL PROGRAMMA IN EUROPA

Pariamo dalla Ligue 1 dove si parte già dalle 13 con Angers – Nizza. Sono sette le gare in programma con il Marsiglia a chiudere alle 20.45 nella trasferta con il Clermont. In Bundesliga si gioca solo Augusta – Stoccarda e Monchengladbach – Bochu mentre in Premier League c’è Norwich – Leed e Aston Villa – West Ham. Nella Liga invece fari puntati su Atletico Madrid – Betis delle 16.15 ma non meno interessante la sfida delle 21 tra Real Sociedad e Athletic Bilbao.

ARGENTINA, BRASILE E RESTO DEL MONDO

In Argentina già in campo la Liga Profesional che apre con Banfield – Velez e Talleres Cordoba – Huraca, spazio anche alla Serie A brasiliana con Flamengo – Atletico-MG ad aprire. Dunque subito la capolista in campo con il Palmeiras in trasferta con il Gremio. Si gioca anche in Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador così come in Liga MX dove il Toluca ospita Leon. Ricco programma anche in Uruguay, Venezuela e MLS in USA con la capolista del gruppo Ovest, Sporting Kansas City in trasferta con il Minnesota.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 31 OTTOBRE 2021

Albania > Kategoria Superiore 2021/2022

16:45

FK Partizani – Egnatia Rrogozhine

KF Teuta Durrës – KS Kastrioti

Argentina > Primera División 2021

01:15 Boca Juniors – Gimnasia de La Plata

19:45

San Lorenzo – Godoy Cruz

Unión de Santa Fe – Rosario Central

22:00 Newell’s Old Boys – Independiente

Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

19:00 Brown de Adrogué – Barracas Central

19:30 San Telmo – Tristan Suárez

20:00 Guillermo Brown – Independiente Rivadavia

21:35 Defensores de Belgrano – Ferro Carril Oeste

Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A

19:35 Almirante Brown de Isidro Casanova – Quilmes

Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A

01:30 Sol de Mayo de Viedma – Círculo Deportivo

20:30

Olimpo de Bahía Blanca – Independiente de Chivilcoy

Peñarol de Chimbas – Estudiantes de San Luis

21:00

Juventud Unida Universitario – Desamparados de San Juan

Camioneros – Villa Mitre de Bahía Blanca

Huracán de Las Heras – Ferro Carril Oeste de Gral. Pico

Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B

21:00

Defensores de Pronunciamiento – Sarmiento de Resistencia

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo – Gimnasia y Tiro de Salta

Unión de Sunchales – Juventud Unida de Gualeguaychú

Crucero del Norte – Boca Unidos

Racing de Córdoba – Gimnasia de Concepción del Uruguay

Armenia > Premier League 2021/2022

12:00 FK Van – FC Alashkert

15:00 FC Noah – BKMA Yerevan

Australia > NPL Queensland 2021 Finals > Semifinali

09:00 Brisbane Roar Youth – Olympic FC

Austria > 2. Liga 2021/2022

10:30 FC Juniors OÖ – SKU Amstetten

12:30 SKN St. Pölten – Austria Lustenau

Austria > Regionalliga Tirol 2021/2022

11:00 WSG Tirol (A) – SV Wörgl

Austria > Eliteliga Vorarlberg 2021/2022

14:00 SC Röthis – FC Rotenberg

15:00 Austria Lustenau (A) – Schwarz-Weiß Bregenz

Azerbaijan > Premyer Liqası 2021/2022

13:00 Gabala FK – Sabah FK

15:15 Sumgayit FK – Səbail FK

Belgio > Eerste klasse A 2021/2022

13:30 SV Zulte Waregem – KRC Genk

16:00 Cercle Brugge – Royal Antwerp FC

18:30 RSC Anderlecht – Oud-Heverlee Leuven

21:00 KAA Gent – Union St. Gilloise

Belgio > Eerste klasse B 2021/2022

16:00 SK Deinze – KVC Westerlo

20:00 Lommel SK – RWDM Brussels FC

Bielorussia > Cempionat 2021

12:30 FK Minsk – Shakhter Soligorsk

Bolivia > Liga Profesional 2021

20:00 Always Ready – Royal Pari

Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2021/2022

13:00 FK Tuzla City – Leotar Trebinje

15:00 Velež Mostar – Radnik Bijeljina

17:00 Borac Banja Luka – NK Posušje

19:00 Široki Brijeg – Sloboda Tuzla

Brasile > Série A 2021

00:00 Flamengo RJ – Atlético Mineiro

00:15 Juventude – RS – Bahia – BA

02:00 América – MG – Fortaleza

20:00

Ceará – CE – Fluminense RJ

Grêmio Porto Alegre – Palmeiras

Brasile > Série C 2021 Playoffs > Gruppo C

20:00 Criciúma – SC – Ituano – SP

22:00 Botafogo – PB – Paysandu – PA

Brasile > Série C 2021 Playoffs > Gruppo D

00:00 Ypiranga – RS – Grêmio Novorizontino – SP

Brasile > Série D 2021 > Semifinali

20:00 Campinense – PB – Atlético Cearense – CE

Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021 Playoffs > Semifinali

20:00 Internacional – Atlético Mineiro

Bulgaria > Parva Liga 2021/2022

13:15 Pirin Blagoevgrad – Tsarsko Selo Sofia

15:30 CSKA Sofia – Lokomotiv Plovdiv

18:00 PFC Ludogorets Razgrad – PFC Beroe

Canada > Premier League 2021

00:00 Pacific FC – York United

Cile > Primera División 2021

16:30 Antofagasta – Ñublense

22:00 O’Higgins – Universidad Católica

Cile > Primera B 2021

02:00 San Luis – Coquimbo Unido

19:30 Fernández Vial – Puerto Montt

20:00 San Marcos – Universidad de Concepción

Cipro > First Division 2021/2022

16:00 AEK Larnaca – Ethnikos Achna

18:00 Olympiakos Nikosia – Apollon Limassol

Colombia > Primera A 2021 Clausura

01:05 Atlético Bucaramanga – Envigado FC

02:10 Millonarios – La Equidad

20:00 Once Caldas – Patriotas FC

22:00 Jaguares de Córdoba – Atlético Nacional

Corea del Sud > K League 1 2021 Championship

06:00 Daegu FC – Jeju United

08:30 Ulsan Hyundai – Suwon FC

Corea del Sud > K League 1 2021 Relegation

11:00 Gwangju FC – Gangwon FC

Corea del Sud > K League 2 2021

07:00

Gimcheon Sangmu – Busan IPark

Gyeongnam FC – Daejeon Hana Citizen

Jeonnam Dragons – Ansan Greeners

FC Anyang – Bucheon FC 1995

Chungnam Asan FC – Seoul E-Land FC

Costa Rica > Primera División 2021/2022 Apertura

00:30 Santos de Guápiles – Municipal Pérez Zeledón

02:00 LD Alajuelense – Deportivo Saprissa

22:00 CS Cartaginés – CS Herediano

Croazia > 1. HNL 2021/2022

15:00 Slaven Belupo – Hajduk Split

Croazia > 2. HNL 2021/2022

14:00

NK BSK Bijelo Brdo – HNK Orijent Rijeka

NK Croatia Zmijavci – NK Sesvete

19:00 NK Varaždin ŠN – NK Rudeš

Danimarca > Superligaen 2021/2022

14:00

FC Nordsjælland – Aalborg BK

Randers FC – FC Midtjylland

16:00 FC Copenaghen – Vejle BK

18:00 Viborg FF – Brøndby IF

20:00 SønderjyskE – Silkeborg IF

Danimarca > 1. Division 2021/2022

14:00

FC Fredericia – Vendsyssel FF

Fremad Amager – Hvidovre IF

Ecuador > Serie A 2021 Segunda Etapa

00:30 Macará – Manta

02:00 Guayaquil City – Emelec

20:00 Mushuc Runa – Deportivo Cuenca

Egitto > Premiership 2021/2022

14:00

Ceramica Cleopatra – Ismaily

Misr lel-Maqasah SC – El Gouna

16:30

Tala’ea El Gaish SC – Zamalek

Pharco FC – Pyramids FC

19:00 Al Ahly SC – National Bank SC

El Salvador > Primera División 2021/2022 Apertura

02:00

Águila – Santa Tecla FC

Luis Angel Firpo – Chalatenango

Estonia > Meistriliiga 2021 Meisterschaft

12:00 JK Narva Trans – FC Flora

14:00 JK Nõmme Kalju – FCI Levadia

Finlandia > Veikkausliiga 2021 Abstieg

14:00

AC Oulu – KTP

Haka Valkeakoski – IFK Mariehamn

FC Lahti – FC Honka

Finlandia > Veikkausliiga 2021 Meisterschaft

16:00

Inter Turku – SJK Seinäjoki

Helsingfors IFK – Ilves Tampere

Kuopion PS – HJK Helsinki

Francia > Ligue 1 2021/2022

13:00 Angers SCO – OGC Nice

15:00

ESTAC Troyes – Stade Rennes

Girondins Bordeaux – Stade Reims

Montpellier HSC – FC Nantes

RC Strasbourg – FC Lorient

17:00 Stade Brest – AS Monaco

20:45 Clermont Foot – Olympique Marseille

Francia > Femminile Division 1 2021/2022

12:45

Dijon FCO – Paris Saint-Germain

ASJ Soyaux – Olympique Lyon

Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2021/2022

15:00 Montfermeil – Le Havre AC

Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2021/2022

15:00 US Avranches – Angers SCO

Georgia > Erovnuli Liga 2021

14:15 Torpedo Kutaisi – Dila Gori

17:00 Dinamo Tbilisi – FC Telavi

Germania > Bundesliga 2021/2022

15:30 Augsburg – Stoccarda

17:30 Bor. Mönchengladbach – VfL Bochum

Germania > 2. Bundesliga 2021/2022

13:30

Karlsruher SC – Paderborn

Hansa Rostock – Fortuna Düsseldorf

FC Ingolstadt 04 – Jahn Regensburg

Germania > 3. Liga 2021/2022

13:00 SV Meppen – Türkgücü München

14:00 1. FC Kaiserslautern – Würzburger Kickers

Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Süd

14:00 VfV Hildesheim – Atlas Delmenhorst

Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Nord

14:00

FC St. Pauli II – Eintracht Norderstedt

Altona 93 – VfB Lübeck

FC Teutonia 05 – SV Drochtersen/Assel

Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022

13:00

Energie Cottbus – SV Babelsberg 03

TeBe Berlin – BFC Dynamo

Union Fürstenwalde – FSV 63 Luckenwalde

Germania Halberstadt – ZFC Meuselwitz

14:05 FC Carl Zeiss Jena – Chemnitzer FC

Germania > Regionalliga West 2021/2022

14:00 Fortuna Düsseldorf II – Rot-Weiß Oberhausen

Germania > Regionalliga Südwest 2021/2022

14:00

FC 08 Homburg – VfB Stuttgart II

Kickers Offenbach – TSV Steinbach Haiger

SV 07 Elversberg – SG Sonnenhof Großaspach

Germania > Oberliga Niederrhein 2021/2022

15:00

Sportfreunde Baumberg – 1. FC Mönchengladbach

1. FC Kleve – 1. FC Monheim

TSV Meerbusch – Germania Ratingen 04/19

TVD Velbert – FC Kray

Cronenberger SC – SC Velbert

SpVg Schonnebeck – Sportfreunde Niederwenigern

15:15 SpVgg Sterkrade-Nord – Schwarz-Weiß Essen

15:30

SC Düsseldorf-West – FSV Duisburg

1. FC Bocholt – TuRU Düsseldorf

Germania > Oberliga Westfalen 2021/2022

15:00

SV Schermbeck 1912 – SG Wattenscheid 09

Westfalia Rhynern – TuS Haltern

SG Finnentrop/Bamenohl – Sportfreunde Siegen

Viktoria Clarholz – TSG Sprockhövel

1. FC Kaan-Marienborn – Hammer SpVg

RSV Meinerzhagen – Preußen Münster II

Holzwickeder SC – FC Gütersloh

ASC 09 Dortmund – SpVgg Vreden

15:15

Westfalia Herne – TuS Erndtebrück

TuS Ennepetal – FCE Rheine

Germania > Femminile 2. Bundesliga 2021/2022

11:00

SV 07 Elversberg – FC Ingolstadt 04

Bayern München II – Eintracht Frankfurt II

Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2021/2022

11:00

Holstein Kiel – FC Viktoria 1889 Berlin

VfL Osnabrück – Hallescher FC

13:30 Hansa Rostock – 1. FC Union Berlin

Germania > Primavera Bundesliga West 2021/2022

11:00

MSV Duisburg – VfL Bochum

FC Schalke 04 – Viktoria Köln

13:00

Fortuna Köln – Preußen Münster

SC Paderborn 07 – Rot-Weiss Essen

Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022

11:00

1899 Hoffenheim – FC Augsburg

SpVgg Unterhaching – 1. FC Kaiserslautern

FC-Astoria Walldorf – SV Darmstadt 98

13:00

FC Ingolstadt 04 – Stuttgarter Kickers

1. FSV Mainz 05 – Kickers Offenbach

Germania > Primavera B Bundesliga West 2021/2022

11:00

SG Unterrath 12/24 – FC Hennef 05

Wuppertaler SV – FC Schalke 04

Arminia Bielefeld – VfL Bochum

14:00 Fortuna Düsseldorf – Preußen Münster

Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022

11:00

1. FSV Mainz 05 – TSV 1860 München

SpVgg Greuther Fürth – FC Ingolstadt 04

12:00 VfB Stuttgart – 1899 Hoffenheim

13:00

FSV Frankfurt – 1. FC Kaiserslautern

Stuttgarter Kickers – SC Freiburg

1. FC Nürnberg – SV Darmstadt 98

14:00 FC Augsburg – SSV Reutlingen

Giappone > J2 League 2021

05:00 Fagiano Okayama – Albirex Niigata

06:00 Tochigi SC – Montedio Yamagata

Giappone > J3 League 2021

05:00

Azul Claro Numazu – FC Gifu

AC Nagano Parceiro – Gainare Tottori

Tegevajaro Miyazaki – Fujieda MyFC

06:00

Kagoshima United – Roasso Kumamoto

Kamatamare Sanuki – FC Imabari

Giappone > Japan Football League 2021

05:00 Sony Sendai – Kochi United

Grecia > Super League 2021/2022

14:00 Lamia – Atromitos

16:15 Panathinaikos – OFI Heraklion

18:30

AEK Athen – Aris Saloniki

PAS Giannina – Asteras Tripolis

Grecia > Super League 2 2021/2022 North

14:00

AE Lárissa – PAOK Saloniki II

Apollon Pontou – Almopos Arideas

AEP Iraklis FC – Anagennisi Karditsa

Niki Volou FC – Xanthi FC

Olympiakos Piräus II – AO Trikala

Panserraikos – Olympiakos Volou

Grecia > Super League 2 2021/2022 South

14:00

Asteras Vlachioti – Irodotos

Kallithea GS – AO Episkopi

Levadiakos – AE Karaiskakis

PAE Chania – Kalamata

Guatemala > Liga Nacional 2021/2022 Apertura

03:00 Xelaju MC – Iztapa

16:00 Cobán Imperial – Deportivo Malacateco

17:00 Nueva Concepción – Santa Lucía

18:00 Comunicaciones – Antigua GFC

19:00 Achuapa – Deportivo Guastatoya

21:00 Sololá FC – CSD Municipal

Indonesia > Liga 1 2021/2022

12:00 Persebaya Surabaya – Persiraja Banda Aceh

14:30 Persikabo 1973 – Bhayangkara Solo

14:45 Bali United – PSIS Semarang

Madura United FC – Borneo FC

Arema Cronus FC – Persikabo 1973

Persiraja Banda Aceh – PSM Makassar

Persija Jakarta – Bhayangkara Solo

Persebaya Surabaya – Bali United

Inghilterra > Premier League 2021/2022

15:00 Norwich City – Leeds United

17:30 Aston Villa – West Ham United

Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2021/2022

15:00 Southampton FC U23 – Aston Villa U23

Israele > Ligat ha’Al 2021/2022

18:00 Hapoel Haifa – Hapoel Hadera

19:15 Hapoel Tel Aviv – Bnei Sachnin FC

Italia > Serie A 2021/2022

12:30 Inter – Udinese

15:00

Fiorentina – Spezia

Genoa – Unione Venezia

Sassuolo – Empoli

18:00 Salernitana – Napoli

20:45 Roma – Milan

Italia > Serie C Girone A 2021/2022

14:30

Pro Vercelli – Piacenza

Südtirol – Juventus II

Triestina – FeralpiSalò

17:30

Renate – Legnago

Giana Erminio – Aurora Pro Patria

Calcio Lecco 1912 – Virtus Verona

Calcio Padova – AlbinoLeffe

Seregno – Pro Sesto

Trento Calcio 1921 – Pergolettese

Fiorenzuola – Mantova

Italia > Serie C Girone B 2021/2022

14:30

Pescara – Olbia

Modena – Carrarese

Fermana FC – Pontedera

Aquila Montevarchi – Teramo

Grosseto – Vis Pesaro

Virtus Entella – Imolese

Cesena – Pistoiese

Italia > Serie C Girone C 2021/2022

Catania – Vibonese Calcio

14:30

Messina – Campobasso

Palermo – Avellino

Italia > Serie D Girone A 2021/2022

14:30

Gozzano – Caronnese

Asti – Sestri Levante

Borgosesia – RG Ticino

Chieri – Sanremese

Citta di Varese – SC Ligorna 1922

Imperia – Bra

Novara – Vado

Saluzzo – Derthona

Lavagnese – Casale

Italia > Serie D Girone B 2021/2022

14:30

US Breno – USD Casatese

Castellanzese – SG City Nova

AC Crema – AC Calvina Sport

Franciacorta – Ciserano

Legnano – Pontisola

AC Leon – Sona

Real Calepina – Folgore Caratese

Caravaggio – GS Arconatese 1926

Olginatese – Brusaporto

Villa d’Almè – Vis Nova Giussano

Italia > Serie D Girone C 2021/2022

14:30

AC Mestre – Arzignano

GSD Ambrosiana – US Adriese

ASD Cartigliano – Montebelluna

ASD Cjarlins Muzane – San Martino Speme

Porto Tolle – Este

Dolomiti Bellunesi – ASD Campodarsego

Spinea – Marignanese

Italia > Serie D Girone D 2021/2022

14:30

Rimini – Correggese

Aglianese Calcio – Ravenna Calcio

ASC Alcione – AC Fanfulla 1874

Athletic Carpi – Mezzolara

Bagnolese – SS Tritium 1908

Ghivizzano Borgo – Real Forte Querceta

Lentigione Calcio – Progresso

ASD Sasso Marconi 1924 – Sammaurese Calcio

Seravezza – Borgo San Donnino

Italia > Serie D Girone E 2021/2022

14:30

ASD Cannara – Unipomezia Virtus

Virtus Flaminia – Badesse Calcio

Pianese – Rieti

Pro Livorno Sorgenti – Follonica Gavorrano

San Donato Tavarnelle – AC Sangiovannese

Scandicci – Trestina

SSD Tiferno Lerchi – Foligno

Arezzo – Cascina

US Poggibonsi – Montespaccato

Italia > Serie D Girone F 2021/2022

14:30

GSD Castelfidardo – Matese

Fano – SN Notaresco

Atletico Terme Fiuggi – ASD Pineto Calcio

Nereto – Montegiorgio Calcio

Porto D’Ascoli – Tolentino

ASD Trastevere – Aurora Alto Casertano

Vastese Calcio – Chieti

Vastogirardi – Sambenedettese

Italia > Serie D Girone G 2021/2022

14:30

Afragolese – Formia

Arzachena – Real Monterotondo Scalo

ASD Carbonia Calcio – Cassino Calcio 1924

Gladiator – Giugliano

Sassari Latte Dolce – Atletico Uri

Muravera – Ostia Mare

Team Nuova Florida – Torres

Italia > Serie D Girone H 2021/2022

14:30

ASG Nocerina – Casertana

Audace Cerignola – ACD Nardò

US Bitonto – Team Altamura

Brindisi – Città di Fasano

FC Francavilla – ASD SS Nola 1925

Lavello – FBC Gravina

Mariglianese – Casarano

Rotonda – Sporting Fulgor Molfetta

Sorrento – San Giorgio-Sedico

Virtus Matino – Bisceglie

Italia > Serie D Girone I 2021/2022

14:30

Acireale – Biancavilla

Cavese – ASD San Luca

Calcio Cittanovese – US Castrovillari

Lamezia Terme – FC Messina

Paternó – Gelbison

Aversa Normanna – Portici 1906

Rende – ASD Troina

Città Di S. Agata – Licata

Sancataldese Calcio – Santa Maria Cilento

Trapani – Giarre

Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2021/2022

10:45 Milan – Fiorentina

11:00 Empoli – Napoli

13:00 Sassuolo – US Lecce

Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2021/2022 Girone B

14:30 Spezia – AC Pisa

Kosovo > Superliga 2021/2022

13:00

KF Prishtina – FK Drenica

KF Ulpiana – KF Ballkani

Lettonia > Virsliga 2021

FC Noah Jūrmala – FK Spartaks

12:30

FK Liepāja – BFC Daugavpils

Valmiera FC – FS Metta/LU

Rīgas Futbola skola – Riga FC

Lituania > A Lyga 2021

12:00 Kauno Žalgiris – DFK Dainava

14:00 FK Panevėžys – FC Džiugas

Marocco > Botola Pro 1 2021/2022

16:00 RS Berkane – Ittihad Tanger

18:15 Wydad AC – Maghrib de Fès

20:30 Rapide Oued Zem – FAR de Rabat

Messico > Primera División 2021/2022 Apertura

00:00 Gallos Blancos – Santos Laguna

02:06 CF Pachuca – Pumas UNAM

03:10 UANL Tigres – Deportivo Guadalajara

19:00 Deportivo Toluca – Club León

Messico > Femminile Liga MX Femenil 2021/2022 Apertura

19:00 Puebla FC – Deportivo Guadalajara

Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura

16:00

Cruz Azul – CF América

Deportivo Toluca – Club León

17:00 Atlético San Luis – CF Monterrey

Moldavia > Divizia Nationala 2021/2022

12:00 Dinamo Auto – FC Sfîntul Gheorghe

16:00 CS Petrocub – FC Sheriff

Montenegro > 1. CFL 2021/2022

13:00 FK Dečić Tuzi – Iskra Danilovgrad

14:00 FK Sutjeska – FK Rudar Pljevlja

16:00

FK Podgorica – FK Budućnost Podgorica

FK Mornar – FK Zeta

OFK Petrovac – Jezero Plav

Nicaragua > Liga Primera 2021/2022 Apertura

01:00 Walter Ferretti – H&H Export Sébaco

02:00 Deportivo Ocotal – Juventus Managua

03:00 Managua FC – UNAN Managua

Norvegia > Eliteserien 2021

18:00

FK Bodø/Glimt – Sandefjord Fotball

Odds BK – Mjøndalen IF

Stabæk IF – FK Haugesund

Strømsgodset IF – Molde FK

Viking FK – Sarpsborg 08

20:00 Vålerenga IF – SK Brann

Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021

13:00

FK Senja – IL Hødd

Florø SK – Tromsdalen UIL

16:00

Asker SK – Brattvåg IL

Eidsvold TF – IF Fløya

Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021

14:30

Notodden FK – Levanger FK

Rosenborg BK II – Egersunds IK

Paraguay > Primera División 2021 Clausura

01:15 Guaraní – Sportivo Luqueño

22:00 Cerro Porteño – Club Olimpia

Peru > Primera División 2021 Clausura

21:30 FBC Melgar – Universitario de Deportes

Polonia > I Liga 2021/2022

12:40 Miedź Legnica – Arka Gdynia

15:00 Sandecja Nowy Sącz – Zagłębie Sosnowiec

18:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chrobry Głogów

20:30 Puszcza Niepołomice – GKS Tychy ’71

Portogallo > Segunda Liga 2021/2022

12:00

Estrela Amadora – FC Porto B

CD Mafra – Sporting Covilhã

15:00 Rio Ave FC – Académico de Viseu

17:00 CD Feirense – Casa Pia AC

20:30 Varzim SC – UD Vilafranquense

Qatar > Qatar Stars League 2021/2022

15:15 Al Sailiya – Umm-Salal

17:30 Al Gharafa – Al Wakrah

Romania > Liga 1 2021/2022

14:00 Gaz Metan Mediaş – Academica Clinceni

16:30 Sepsi OSK – Dinamo Bucureşti

19:30 FCSB – Argeș Pitești

Russia > Premier Liga 2021/2022

12:00 FK Ufa – Akhmat Grozny

14:30 Arsenal Tula – PFC Sochi

17:00 FK Khimki – FK Ural

Russia > 1. Division 2021/2022

08:00 SKA-Khabarovsk – FK Neftekhimik

12:00

Olimp-Dolgoprudny – Rotor Volgograd

Tekstilshchik Ivanovo – FK Kamaz

13:00

Metallurg Lipetsk – FK Orenburg

Veles Moskva – Fakel Voronezh

Volgar Astrakhan – Akron Tolyatti

14:00 Kuban Krasnodar – Enisey Krasnoyarsk

15:00 Alania Vladikavkaz – FK Krasnodar 2

17:00 Baltika Kaliningrad – FK Tom Tomsk

18:00 Spartak Moskva 2 – Torpedo Moskva

Scozia > Premiership 2021/2022

13:00 Motherwell FC – Rangers FC

Serbia > Super Liga 2021/2022

13:30 FK Radnički 1923 – Crvena Zvezda

17:00 FK Voždovac – TSC Bačka Topola

18:30 Partizan – FK Čukarički-Stankom

Slovenia > PrvaLiga 2021/2022

15:00 NK Domžale – NK Aluminij

17:00 NK Celje – NŠ Mura

Spagna > Primera División 2021/2022

14:00 Cádiz CF – RCD Mallorca

16:15 Atlético Madrid – Real Betis

18:30 Getafe CF – Espanyol Barcelona

21:00 Real Sociedad – Athletic Bilbao

Spagna > Segunda División 2021/2022

14:00 CF Fuenlabrada – Girona FC

16:00 Real Oviedo – Málaga CF

18:15 Real Valladolid – SD Eibar

20:30 Real Zaragoza – CD Mirandés

Spagna > Femminile Primera División 2021/2022

11:00

Real Betis – Athletic Bilbao

Levante UD – Sporting de Huelva

12:00

Atlético Madrid – Villarreal CF

CD Alavés – UDG Tenerife Sur

FC Barcelona – Real Sociedad

Rayo Vallecano – Sevilla FC

17:00 Real Madrid – Valencia CF

18:00 Madrid CFF – SD Eibar

Svezia > Allsvenskan 2021

15:00 IFK Norrköping – IF Elfsborg

17:30 Örebro SK – Djurgårdens IF

Svezia > Superettan 2021

13:00 Akropolis IF – Trelleborgs FF

15:00

Helsingborgs IF – IK Brage

Vasalunds IF – Jönköpings Södra IF

Svezia > Division 1 Norra 2021

13:00 Assyriska FF – IF Sylvia

14:00 Hammarby Talang FF – Umeå FC

15:00 Sandvikens IF – IFK Luleå

16:00 Karlstad Fotboll – Gefle IF

17:00 Piteå IF – Dalkurd FF

Svezia > Division 1 Södra 2021

16:00 FC Trollhättan – Åtvidabergs FF

Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021

14:00 Kristianstads DFF – Växjö DFF

16:00 BK Häcken – Djurgårdens IF

Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021

14:00 Jönköpings Södra IF – Mjällby AIF

Svizzera > Super League 2021/2022

14:15 FC Sion – Grasshopper Club Zürich

16:30

FC Lausanne-Sport – FC Luzern

FC Lugano – Servette Genève

Svizzera > Promotion League 2021/2022

15:00

FC Biel/Bienne – SC YF/Juventus Zürich

FC Chiasso – SC Cham

Svizzera > Prima Liga Group 1 2021/2022

14:00 FC Thun II – FC Monthey

15:00 FC La Sarraz-Eclépens – Vevey United

Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2021/2022

14:30 FC Bassecourt – SR Delémont

15:00 FC Langenthal – Zug 94

Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2021/2022

14:00 USV Eschen/Mauren – FC Paradiso

Svizzera > Femminile Women’s Super League 2021/2022

16:00 Grasshopper Club Zürich – FC Basel 1893

Tunisia > Ligue 1 2021/2022

14:30

US Ben Guerdane – Club Sportif Sfaxien

US Tataouine – ES Métlaoui

16:30

US Monastir – Étoile du Sahel

Club Africain – AS Slimane

Turchia > SüperLig 2021/2022

11:30 Kayserispor – Fatih Karagümrük SK

14:00 Alanyaspor – Göztepe

17:00 Galatasaray – Gaziantep FK

Turchia > 1. Lig 2021/2022

11:30 Ümraniyespor – Tuzlaspor

14:00 BB Erzurumspor – Balıkesirspor

17:00

Denizlispor – Kocaelispor

Gençlerbirliği – İstanbulspor AŞ

Turchia > 2. Lig Beyaz 2021/2022

Pazarspor – Kastamonuspor

12:00

Ankara Demirspor – Tarsus Idman Yurdu

Kırklarelispor – Zonguldak Kömürspor

Kırşehir Belediyespor – Akhisar Belediyespor

Aydın Nazilli BS – Ispartaspor

Uşakspor – Pendikspor

15:00 Şanlıurfaspor – Bucaspor 1928

17:00

Eskişehirspor – 24 Erzincanspor

Karacabey Belediyespor – 1922 Konyaspor

Turchia > 2. Lig Kırmızı 2021/2022

11:00 Serik Belediyespor – Hekimoğlu Trabzon

12:00

Bayburt İl Özel İdare – Vanspor FK

Ergene Velimeşe – Adıyamanspor

Etimesgut Belediyespor – Çorum FK

Kahramanmarasspor – Ankaraspor

Sarıyer SK – Bodrum Belediye

Sivas Belediyespor – Somaspor

Turgutluspor – Inegölspor

17:00 Diyarbekirspor – Afjet Afyonspor

Ucraina > Premyer Liga 2021/2022

13:00 Kolos Kovalivka – FK Lviv

16:00 Rukh Lviv – FC Oleksandriya

18:30 Metalist 1925 Kharkov – Zorya Lugansk

Uruguay > Primera División 2021 Clausura

01:30 Montevideo City Torque – Villa Española

14:00 Fénix – Cerro Largo

20:00 Peñarol – Nacional

USA > Major League Soccer 2021

00:00 Atlanta United FC – Toronto FC

01:30 D.C. United – Columbus Crew

02:00 FC Dallas – Austin FC

18:00 Minnesota United FC – Sporting Kansas City

20:00 Houston Dynamo – Colorado Rapids

21:00 Orlando City – Nashville SC

USA > USL Championship 2021

01:00

Charleston Battery – Miami FC

Memphis 901 – Indy Eleven

New Mexico United – Real Monarchs SLC

Pittsburgh Riverhounds – Hartford Athletic

01:30 Birmingham Legion – Louisville City FC

02:00

Austin Bold – Charlotte Independence

FC Tulsa – OKC Energy FC

02:30

Rio Grande Valley FC – El Paso Locomotive

San Antonio FC – Colorado Springs Switchbacks

03:00

Las Vegas Lights FC – Tampa Bay Rowdies

Oakland Roots – Sporting Kansas City II

03:30

Los Angeles Galaxy II – Orange County SC

Phoenix Rising – Tacoma Defiance

Sacramento Republic – San Diego Loyal

USA > Femminile National Women’s Soccer League 2021

02:00 Kansas City NWSL – OL Reign

03:00 Portland Thorns – NC Courage

19:00

NJ/NY Gotham FC – Racing Louisville

Washington Spirit – Houston Dash

Venezuela > Primera División 2021 Copa Sud

01:30 Academia Puerto Cabello – Hermanos Colmenarez

Venezuela > Primera División 2021 Copa Lib

21:00 Caracas FC – Deportivo La Guaira