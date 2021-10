Inter – Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Udinese del 31 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata di Serie A

MILANO – Domenica 31 ottobre, alle ore 12.30, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter – Udinese, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 0-2 contro l’Empoli grazie alle reti di D’Ambrosio e Dimarco; in classifica ora sono terzi con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con 26 gol fatti e 12 subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno pareggiato alla Dacia Arena per 1-1 contro l’Hellas Verona e sono tredicesimi, a pari merito con il Torino, a quota 11 punti, con un percorso di 2 partite vinte, 5 pareggiate e 3 perse; 12 reti realizzate e 14 incassate. Se i nerazzurri devono conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno da Napoli e Milan, i friulani devono ritovare la vittoria, che manca ormai dalla terza giornata, quando avevano battuto lo Spezia in trasferta. Per il lunch match sono previsti a San Siro 50mila spettatori. “Sarà un’occasione per vivere San Siro in famiglia approfittando delle promo sui biglietti per Under 18, Under 16 e Under 10 a partire da 10 €. Inter-Udinese sarà anche la partita speciale Inter Club, con tante attività dedicate tutte da scoprire”, si legge in una nota ufficiale dell’Inter. Sono 98 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 48 vittorie dell’Inter contro le 27 dell’Atalanta mentre i pareggi sono 21. Nell’ultima giornata dello scorso campionato a imporsi furono i nerazzurri con il risultato di 5-1 grazie alle reti di Young, Eriksen, Martinez, Perisic e Lukaku; per i bianconeri andò a segno Pereyra.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

Domenica 31 ottobre alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 12.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Simone Inzaghi potrebbe far rifiatare Martinez e De Vrij, partiti con la maglia da titolare contro l’Empoli e far scendere la squadra in campo con il modulo 3-52. Quindi, in porta Handanovic e difesa composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu; sulle corsie Darmian e Perisic. Davanti Sanchez e Dzeko.

QUI UDINESE – Per la formazione di Gotti probabile modulo 3-5-1-1 con Silvestri in porta e difesa composta da Becao, Nuytinck e Samir. In cabina di regia Walace con Makengo e Arslan; sulle corsie Molina e Stryger Larsen. Unica punta Beto, davanti a Pereyra.

Le probabili formazioni di Inter – Udinese

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger-Larsen; Pereyra; Beto. Allenatore: Ivan Gotti.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Inter – Udinese, valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Inter – Udinese in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. La gara sarà visibile anche su Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).