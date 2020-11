Torino – Virtus Entella: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Torino – Virtus Entella del 26 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il quarto turno di Coppa Italia

TORINO – Giovedì 26 novembre alle ore 14 si giocherà Torino – Virtus Entella, incontro valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2020/2021. Da una parte ci sono i Granata che, in campionato, sono reduci dalla clamorosa sconfitta subita in rimonta dall’Inter ed in classifica occupano il penultimo posto, al pari del Genoa, con 5 punti. Non se la passa meglio la squadra ligure che, in Serie B, viene dal pareggio esterno contro l’Ascoli ed in classifica occupa la terzultima posizione, al pari dei marchigiani, con 5 punti. La vincente di questo confronto se la vedrà contro il Milan agli ottavi di finale.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI TORINO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, Nkoulou e Bremer. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Meite e Segre mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Singo e Murru. In attacco tandem offensivo composto da Millico e Bonazzoli.

QUI VIRTUS ENTELLA – La squadra di Chiavari dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Borra tra i pali, reparto arretrato composto da Coppolaro, Chiosa e Pellizzer. A centrocampo Mazzocco e Crimi in cabina di regia con Cleur e Costa sulle corsie esterne mentre davanti Morosini alle spalle del tandem offensivo composto da Mancosu e De Luca.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Virtus Entella, valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 2 (numero 2 e 502 HD del digitale terrestre). Il confronto di Coppa Italia, Torino – Virtus Entella, sarà visibile anche in diretta streaming attraverso Rai Play. La piattaforma della tv pubblica consentirà di godersi la partita sia su pc e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, in questo caso preoccupandosi precedentemente di scaricare la app per sistemi iOS e Android. Per avviare la diretta occorrerà selezionare l’evento dalla sezione riservata alla Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Torino – Virtus Entella

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Segre, Murru; Millico, Bonazzoli. Allenatore: Giampaolo

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer; Clèur, Mazzocco, Crimi, Costa; Morosini; Matt. Mancosu, G. De Luca. Allenatore: Tedino

STADIO: Olimpico – Grande Torino