“Torneo delle Isole Baleari”, il bilancio dell’Italia Basket femminile

Una vittoria e una sconfitta per la Nazionale Femminile al “Torneo delle Isole Baleari”, secondo appuntamento nel percorso di avvicinamento al FIBA Women’s EuroBasket 2025, che vedrà un girone giocarsi al PalaDozza di Bologna (18-21 giugno). Dopo aver superato la Grecia 65-52, le Azzurre sono state sconfitte ieri dalla Spagna 57-42. Fatale il dominio delle iberiche a rimbalzo (47-30) e il 4/24 dall’arco (16.7%) messo insieme dall’Italia nei 40 minuti.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Costanza Verona con 9 punti, poi Lorela Cubaj a quota 8.

Oggi il rientro in Italia, la Nazionale Femminile si raduna nuovamente nel pomeriggio del 4 giugno a Roma, per ultimare la preparazione in vista dell’Europeo. Il 10 e l’11 giugno a Brno le amichevoli con la Cechia, il 13 l’ultimo test a Castenaso (Bologna) col Montenegro (a porte chiuse).

L’analisi di coach Capobianco: “Partita vera, di grande intensità e giocata alla pari contro una squadra di primo livello come la Spagna. Ovviamente dobbiamo pulire ancora molti dettagli in tutte e due le metà campo, oggi abbiamo tirato pochi liberi perché non abbiamo attaccato con la giusta determinazione e abbiamo sofferto a rimbalzo, dove dobbiamo andare tutti. Mi è piaciuta l’intensità delle mie giocatrici, che non si sono tirate indietro nonostante le difficoltà della partite e le percentuali al tiro che certamente stasera non ci hanno assistito“.

La cronaca

Verona, Trimboli, Spreafico, Keys e Cubaj il quintetto scelto da Capobianco, nel primo quarto entrambe le squadre fanno un enorme fatica a trovare il canestro: il 4-0 iniziale è Azzurro ma dopo 8 minuti il punteggio è 7-6 Spagna. Nel secondo quarto le iberiche alzano il volume in difesa, imbavagliano l’attacco Azzurro (7/30 al tiro nel primo tempo) e convertono soluzioni ad alta percentuale.

All’intervallo lungo si va sul +10 Spagna (27-17) ma nel terzo quarto l’Italia si riavvicina con la tripla di Spreafico (35-30 al 28′): le difese continuano a dominare gli attacchi e la partita resta in bilico perché anche la Spagna spreca diverse occasioni per allungare con decisione.

In avvio di ultimo quarto Madera ci riporta a -4 (38-34) ma immediata è la tripla di Martin, che poi in penetrazione mette anche il canestro del nuovo +9 casalingo (45-36) al 34′: negli ultimi minuti la Spagna ha monetizzato un paio di palle recuperate riuscendo a dilatare il vantaggio fino al conclusivo 57-42.

Tabellino

Italia-Spagna 42-57 (8-9; 9-18; 15-11; 10-19)

Italia: Keys* 4 (2/6, 0/2), Pasa 2 (1/3, 0/2), Verona* 9 (3/4, 1/3), Gilli ne, Pan 4 (2/4, 0/1), Trucco, Cubaj* 8 (4/9, 0/2), Madera 2 (1/4), Santucci 3 (0/2, 1/4), Fassina 4 (1/2), Spreafico* 3 (1/6 da tre), E. Villa ne, Toffolo ne, Trimboli* 3 (1/4 da tre). All. Capobianco.

Spagna: Buenavida 3 (1/2, 0/1), Etxarri 9 (3/5), Ortiz (0/1), Ayuso 7 (2/4, 1/3), Torrens* (0/2, 0/3), Araujo* 3 (1/2 da tre), Pueyo* 4 (2/3, 0/2), Fam* 7 (3/6, 0/1), Vilaro 8 (2/3 da tre), Ginzo 8 (3/6), Alarcon, Martin* 8 (1/7, 2/3). All: Mendez.

Arbitri: Roberto Martinez, Alfonso Olivares, Ariadna Chueca Moreno.

Spettatori: 1.554 (sold-out).

T2P: Italia 14/24, Spagna 15/36

T3P: Italia 4/24, Spagna 6/18

TL: Italia 2/4, Spagna 9/16

Rimbalzi: Italia 30, Spagna 47

Assist: Italia 9, Spagna 16

Palle recuperate: Italia 10, Spagna 9

Palle perse: Italia 13, Spagna 17

Falli: Italia 19, Spagna 15.

Tabellino

Gara1

Grecia-Italia 52-65 (6-18; 18-11; 14-15; 14-21)

Grecia: Cholopoulou (0/1 da tre), Krimili 4 (1/3 da tre), Bosgana* 9 (2/4, 3/3), Sarigiannidou, Pavlopoulou* 5 (0/5, 1/1), Louka 2 (1/4), Spanou* 8 (1/8, 1/1), Chatzileonti (0/2), Christinaki* 3 (0/4, 1/2), Chairistanidou, Fasoula* 17 (5/11), Karlafti 4 (1/1). All: Prekos.

Italia: Keys (0/1), Pasa 4 (2/4, 0/1), Verona* 6 (3/4, 0/1), Pan 3 (1/3 da tre), Trucco 2 (1/3), Cubaj* 12 (6/8, 0/2), Madera* 7 (2/3, 1/5), Santucci 6 (3/4, 0/2), Fassina* 2 (1/1, 0/3), Spreafico* 13 (1/4, 3/5), E. Villa (0/3, 0/2), Trimboli 10 (1/2, 2/5). All. Capobianco.

Arbitri: Alfonso Iglesias, Iyán González Gálvez, Ariadna Chueca Moreno.

Spettatori: 300.