Torneo Wevza U20F, Germania – Italia 3-2: cronaca e risultato finale

Al PalaMinardi di Ragusa le azzurrine vengono sconfitte al tie-break, oggi subito in campo per la semifinale contro l’Olanda

RAGUSA – Sconfitta indolore per le azzurrine. Ancora una volta grande spettacolo al PalaMinardi di Ragusa dov’è in corso di svolgimento il Torneo Wevza Under 20 femminile. Le azzurrine di coach Gaetano Gagliardi questa sera non sono però riuscite a conquistare la terza vittoria consecutiva in virtù della sconfitta al tie-break (18-25, 25-14, 12-25, 26-24, 13-15) subita contro la Germania. Sconfitta che non mette però a rischio il primato della Pool B.

Nonostante non sia arrivato il successo l’Italia tornerà in campo domani alle ore 19 contro l’Olanda, team piazzatosi al secondo posto del Girone A. L’obiettivo il pass per la finale. Top scorer di questa sera Merit Adigwe, autrice di ben 30 punti; in casa azzurra doppia cifra anche per Linda Manfredini (16 punti) ed Erika Esposito (14 punti).

La cronaca della partita

Per questo terzo match nel Torneo Wevza il tecnico Gaetano Gagliardi conferma il sestetto delle prime due uscite con la diagonale Allaoui-Adigwe, le schiacciatrici Esposito e Amoruso, le centrali Manfredini e Monaco e al libero Bardaro.

Avvio di match a stampo tedesco. Gli attacchi di Esposito e Adigwe fissano momentaneamente il risultato sul 7-3 Italia, poi la risalita della squadra allenata da coach Hartmann, brava a trovare la parità sul 9-9 per poi imprimere il proprio ritmo di gioco. Le tedesche prendono sempre più fiducia e le azzurre accusano il colpo: qualche passaggio a vuoto azzurro e la Germania si ritrova sul 14-20. Esposito e compagne tentano la risalita, anche se la Germania, forte del vantaggio acquisito, chiude il set sul 18-25. Italia 0 Germania 1.

Un muro di Monaco e un ace di Amoruso e l’Italia comincia con il piede giusto il secondo set (2-0). Le azzurrine cambiano marcia, imprimono il proprio ritmo ed è una nuova partita. Gli attacchi di Merit Adigwe propiziano l’11-8 Italia. Muro di capitan Esposito e il vantaggio aumenta sul 15-9. Time out Germania. Al rientro in campo la situazione non cambia. Le tedesche accusano: un ace di Adigwe, un primo tempo di Manfredini e due muri consecutivi della palleggiatrice azzurra Safa Allaoui e l’Italia scappa sul 19-9. Sul finale due battute vincenti di Manfredini e le azzurre trovano il pareggio (1-1), grazie al 25-14 di fine seconda frazione di gioco.

Non facile l’inizio del terzo parziale per la formazione azzurra: la Germania spinge forte e fissa il risultato sul 3-6. Time out Italia. Le tedesche continuano ad attaccare trovando importanti punti che le portano sul 3-10. L’Italia accusa il colpo. Gli attacchi delle atlete di coach Hartmann non si fermano e si passa dal 5-12 al 6-15 Germania. Il tecnico azzurro Gagliardi prova a spezzare il ritmo delle avversarie con un time out ma il risultato non cambia. Le tedesche forti del vantaggio acquisito continuano a spingere e per l’Italia recuperare il set diventa sempre più difficile. 11-22 Germania. Il capitano tedesco Michelle Bachmann indirizza le sue verso il 12-25. Italia 1 Germania 2.

Un attacco e un ace di Adigwe spingono l’Italia sul 5-3 di inizio quarto set. Le azzurre trovano +3 sul 8-5. La Germania trova però la parità sul 9-9 e 12-12. Fase del match calda. Le due compagini non si risparmiano ma è la Germania a trovare un buon break sul 11-14 e coach Gagliardi ferma il gioco chiamando il time out. Time out che porta i suoi frutti e le azzurrine ritrovano prima la parità sul 14-14 per poi ribaltare la situazione sul 16-14. Nonostante una prestazione sempre ottima della Germania in difesa, le azzurrine cercano in tutti i modi di tenerla a distanza, ma sul finale si ritorna sul 21-21. Capitan Esposito suona la carica e l’Italia mette il naso fuori trovando il 24-22. La Germania annulla però due set point ed è nuovamente parità (24-24). Si alzano i decibel del PalaMinardi di Ragusa e l’Italia riesce a portare il quarto set a casa sul 26-24. Si va dunque al tie-break.

Il tie-break si apre con gli attacchi di Adigwe ed Esposito e l’Italia si porta a +3 (3-1). La Germania sempre molto concentrata trova la parità sul 5-5. Match teso. Battuta vincente di Linda Manfredini ed è vantaggio azzurro (9-6). Sale la tensione ma le azzurrine con carattere tengono a distanza le rivali (12-9). Qualche passaggio a vuoto azzurro e le atlete di coach Hartmann si riportano in parità sul 12-12. Un ace di Nasin e la Germania si portano a due punti dal match (12-13). Time out Italia. Altro ace di Nasin ed è match point tedesco. Esposito accorcia sul 13-14 annullando il primo match point. Segue il 13-15 di fine match. L’Italia perde ma non mette a rischio il primato nel girone.

Le dichiarazioni

Il tecnico azzurro Gaetano Gagliardi: “Il bilancio di questa prima fase è positivo in termini di risultati perché chiaramente l’obiettivo è arrivare all’ultimo giorno per giocarci la qualificazione. Oggi non è andata al meglio. Ci siamo sciolti in tutte le situazioni in cui l’avversario ci ha aggredito, cosa che in alcuni frangenti è accaduta anche nelle partite precedenti. Questo è un aspetto che se vogliamo andare avanti dobbiamo sicuramente mettere a posto. Abbiamo sofferto in ricezione e abbiamo avuto davvero poca continuità nelle scelte dei colpi d’attacco. È evidente che nessuno dall’altra parte del campo ti regali niente. In una qualificazione come questa quando giochi cinque partite consecutive tutte le squadre ci tengono a far bene al di là di quello che è il pedigree. Soprattutto contro di noi l’avversario le prova davvero tutte su ogni fondamentale. Bisogna alzare sempre l’asticella in manifestazioni di questo tipo. Stasera non ci siamo riusciti. Germania capitolo chiuso. Ora pensiamo alla semifinale di domani. Pronti per lo sprint finale? Dobbiamo farci trovare per forza pronti. Mi auguro che stasera l’obiettivo di tutti sia quello di ricaricare le batterie. Ho chiesto questo alle ragazze a fine match. Bisogna affrontare la semifinale di domani contro l’Olanda con il piglio giusto. Se ci vogliamo qualificare è evidente che l’’atteggiamento e soprattutto la reazione debbano essere necessariamente diversi”.

Tabellino

ITALIA-GERMANIA 2-3 (18-25, 25-14, 12-25, 26-24, 13-15)

Italia: Allaoui 2, Amoruso 7, Monaco 5, Adigwe 30, Esposito 14, Manfredini 16, Bardaro (L). Mescoli 3, Batte, Moroni. N.e. Micheletti, Gambini, Atamah, Piomboni. All. Gagliardi.

Germania: Pfeffer 10, Brandstrup 7, Bachmann 10, Nasin 15, Tyws 1, Naujack 19, Goertz (L). Ziegenbalg, Stroh, Feistrizier 3, Hartmann 3. N.e. Lange, Herpich, Rieger. All. Hartmann.

Arbitri: Haamberg (NED), Ferreira (POR).

Durata Set: 23′, 20′, 21′, 29, 15′.

Italia: 10 a, 18 bs, 10 mv, 35 et.

Germania: 11 a, 7 bs, 17 mv, 17 et.

Diretta streaming

Tutte le partite della manifestazione saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

CALENDARIO e RISULTATI

POOL A | Spagna, Olanda, Portogallo, Svizzera.

03/01

Ore 10: Spagna-Svizzera 3-1 (25-21, 19-25, 25-14, 25-15)

Ore 13: Olanda-Portogallo 3-1 (26-24, 24-26, 25-19, 25-21)

04/01

Ore 10: Spagna-Portogallo 3-0 (25-23, 25-21, 26-24)

Ore 13: Olanda-Svizzera 3-0 (25-18, 25-19, 25-17)

05/01

Ore 10: Spagna-Olanda 3-0 (25-10, 25-16, 25-23)

Ore 13: Portogallo-Svizzera 3-0 (25-20, 25-22, 25-23)

POOL B | Francia, Belgio, Germania, Italia

03/01

Ore 16: Belgio-Germania 3-2 (22-25, 22-25, 25-23, 25-21, 15-12)

Ore 19: Francia-Italia 1-3 (21-25, 25-18, 14-25, 20-25)

04/01

Ore 16: Francia-Germania 3-1 (25-21, 25-21, 23-25, 27-25)

Ore 19: Belgio-Italia 1-3 (10-25, 21-25, 25-22, 21-25)

05/01

Ore 16: Francia-Belgio 0-3 (21-25, 17-25, 15-25)

Ore 19: Germania-Italia 3-2 (25-18, 14-25, 25-12, 24-26, 15-13)

SEMIFINALI

06/01

Ore 10: Portogallo-Francia

Ore 13: Svizzera-Germania

Ore 16: Spagna-Belgio

Ore 19: Italia-Olanda

FINALI

07/01

Ore 10: 7°-8°

Ore 13: 5°-6°

Ore 16: 3°-4°

Ore 19: 1°-2°