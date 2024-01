Elenco delle partite previste per oggi, sabato 5 gennaio 2024: i nerazzurri ospitano il Verona nel lunch match, i viola nella tana del Sassuolo, si gioca anche in Liga

L’anticipo tra Bologna e Genoa ha aperto ufficialmente ieri la 19esima giornata di Serie A. Ricco programma quello di sabato 6 gennaio a partire dalle ore 12.30 con il lunch match tra Inter ed Hellas Verona.

Indice



I nerazzurri ripartono con il +2 sulla Juventus ma dopo aver visto il furore agonistico della squadra di Allegri nella gara di Coppa Italia vinta nettamente con la Salernitana dovranno fare molta attenzione a tenere alta la concentrazione. Il pareggio nell’ultimo turno il Genoa deve essere di insegnamento. Non perdono una prima gara dell’anno dal 2014, inoltre con i gialloblù sono imbattuti nei 33 incontri casalinghi dove non prende gol da 4 turni consecutivi dove ha sempre vinto. Di contro gli scaligeri hanno perso lo scontro diretto con la Salernitana in casa prima di questo turno mettendo nuovamente alla luce i problemi in fase realizzativa con 15 gol complessivi in 18 gare. Inzaghi tornerà ad avere tutti a disposizione se si esclude Cuadrado ma ha da sciogliere due dubbi, sulla fascia destro con Dumfries o Darmian mentre in attacco tra Lautaro e Arnautovic. Doig o Faraoni la scelta forse ancora da ragionare per Baroni che darà fiducia in avanti al Djuric supportato da un trio con Ngone e Lazovic mezz’ale e Suslov centrale.

Alle ore 15 troviamo un’interessante sfida tra Frosinone e Monza. Non chiamatelo scontro salvezza almeno per l’attuale classifica e quanto hanno messo in campo le due squadre in questo girone d’andata. Tuttavia nell’ultimo mese le cose non sono andate molto bene visto che quella di Di Francesco ha incassato tre ko di fila mentre quella di Palladino con solo punto in cantiere. Negli ultimi 5 scontri diretti meglio i brianzoli con tre successi, un pareggio e una sconfitta. Nel 4-3-3 gialloblù dovremmo trovare Harroui, Kaio Jorge e Soulé mentre nell’attacco biancorosso Mota e Colpani in appoggio a Colombo. Tra gli assenti Marchizza, Oyono e Maric.

Alle ore 18 scontro salvezza al via del Mare con Lecce–Cagliari. D’Aversa rischia di vedersi vanificare quanto di buono visto in avvio di stagione con un trend poco allettante fatto di un solo successi nelle ultime 14 gare ufficiali. I sardi hanno perso solo uno degli ultimi sette scontri diretti anche se fuori casa sta ottenendo molto poco visto che ha ottenuto solo 2 punti in 9 trasferte. La squalifica di Banda dovrebbe favorire la presenza di Strefezza dal primo minuto esterno con Oudin mentre Krstovic appare in vantaggio su Piccoli. Dall’altra parte potrebbero pesare le assenze di Luvumbo per la Coppa d’Africa e lo stop di Jankto per influenza oltre a Lapadula. Il tandem Pavoletti-Oristanio il favorito a partire titolare.

Alle 20.45 trasferta per la Fiorentina con il Sassuolo. La squadra di Italiano nell’ultimo turno ha raggiunto il 4° posto frutto dei tre successi consecutivi tutti per 1-0. Era dalla stagione 2015/16 che non si vedevano così tanti punti nel girone d’andata. Situazione diversa per quella di Dionisi che ha racimolato appena un punto nelle ultime cinque partite cui si aggiunge l’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta. La zona retrocessione a questo punto si sta facendo più minacciosa con Verona e Cagliari appena due punti dietro.

Torna la Serie C con partite da tutti e tre i gironi. In quello A scontro delicato nel derby piemontese tra Novara e Alessandria mentre in chiave playoff da seguire sia AlbinoLeffe-Vicenza che Virtus Verona-Atalanta U23. Nel B c’è la trasferta della Carrarese con la Fermana per consolidare il terzo posto mentre nel C troviamo la Casertana in trasferta con il Monopoli e l’Avellino con il Latina. Si torna anche a giocare nel campionato Primavera 1 con sei partite distribuite tra le 12.30, le 14.30 dove si gioca anche il big match tra la capolista Inter e la Lazio seconda in classifica e le 16.30 dove spicca il derby Torino-Juventus.

Sguardo in Europa dove troviamo la Copa del Rey che vedrà impegnati sia il Girona alle 18 in casa dell’Elche che il Real Madrid in quella dell’Arandina con fischio d’inizio alle 21.30. Ci troviamo ai 16esimi di finale per questa competizione. Ricco programma in Coppa di Francia a partire dalle ore 13. Gara casalinga per Brest, lilla e Nizza mentre Montpellier e Lorient giocheranno fuori casa. C’è anche la FA Cup con 19 partite. Tra queste troviamo il Newcastle impegnato in casa del Sunderland mentre il Brighton in casa dello Stoke e l’Aston Villa in quella del Middlesbrough, tra le mura amiche invece il Chelsea che ospita il Preston.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

SERIE C

14.00

16.15

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 6 gennaio 2024

ALGERIA LIGUE 1

El Bayadh – Belouizdad Posticipata

Saoura – Khenchela 16:00

MC Alger – JS Kabylie 18:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

WS Wanderers – Central Coast Mariners 07:30

Brisbane Roar – Sydney FC 09:45

Perth Glory – Melbourne Victory 11:45

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Fabregues – Trelissac 13:00

Ales – Paris FC 15:30

Brest – Angers 15:30

Lilla – Golden Lion 15:30

Lyon – La Duchere – Le Puy-en-Velay 15:30

Orleans – Nimes 15:30

Romorantin – Moulien 15:30

Amiens – Montpellier 18:00

Avoine – Strasburgo 18:00

Les Herbiers – Chateauroux 18:00

Saint-Omer – Dunkerque 18:00

Sannois – Bordeaux 18:00

Sochaux – Lorient 18:00

Nizza – Auxerre 20:45

INGHILTERRA FA CUP

Coventry – Oxford Utd 13:30

Maidstone – Stevenage 13:30

Millwall – Leicester 13:30

Wimbledon – Ipswich 13:30

Sunderland – Newcastle 13:45

Blackburn – Cambridge Utd 16:00

Gillingham FC – Sheffield Utd 16:00

Hull – Birmingham 16:00

Newport – Eastleigh 16:00

Norwich – Bristol Rovers 16:00

Plymouth – Sutton 16:00

QPR – Bournemouth 16:00

Southampton – Walsall 16:00

Stoke – Brighton 16:00

Watford – Chesterfield 16:00

Chelsea – Preston 18:30

Middlesbrough – Aston Villa 18:30

Sheffield Wed – Cardiff 18:30

Swansea – Morecambe 18:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Beer Sheva – Maccabi Bnei Raina 14:00

Sakhnin – H. Petah Tikva 17:00

Netanya – H. Tel Aviv 18:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 – Sassuolo U19 12:30

Frosinone U19 – Milan U19 12:30

Roma U19 – Lecce U19 12:30

Fiorentina U19 – Monza U19 14:30

Inter U19 – Lazio U19 14:30

Torino U19 – Juventus U19 16:30

ITALIA SERIE A

Inter – Verona 12:30

Frosinone – Monza 15:00

Lecce – Cagliari 18:00

Sassuolo – Fiorentina 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – L.R. Vicenza 14:00

Giana Erminio – Pro Patria 14:00

Novara – Alessandria 14:00

Virtus Verona – Atalanta U23 14:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Arezzo – Rimini 16:15

Fermana – Carrarese 16:15

Vis Pesaro – Spal 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Monopoli – Casertana 14:00

Picerno – Virtus Francavilla 14:00

Benevento – Turris 16:15

Foggia – Taranto 16:15

Latina – Avellino 16:15

ITALIA SERIE D – GIRONE F

United Riccione – Tivoli Calcio 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Latte Dolce – Budoni 15:00

MALTA PREMIER LEAGUE

Hamrun – Floriana 14:00

Gzira – Santa Lucia 17:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Raja Casablanca – Mouloudia Oujda 18:00

Chabab Mohammedia – Tanger 20:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Corea del Sud – Iraq 14:00

Bahrain – Australia 15:00

Mozambico – Lesotho 15:00

Emirati arabi uniti – Oman 16:15

DR Congo – Angola 17:00

Costa d’Avorio – Sierra Leone 18:00

Tunisia – Mauritania 18:30

Mali – Guinea-Bissau 20:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

St. Etienne (Fra) – Grenoble (Fra) 11:00

Telstar (Ned) – HFC (Ned) 11:30

Sparta Rotterdam (Ned) – Leuven (Bel) 12:00

Wehen (Ger) – Sandhausen (Ger) 12:00

Feyenoord (Ned) – Magonza (Ger) 12:30

Augusta (Ger) – Hoffenheim (Ger) 13:00

Cambuur (Ned) – Munster (Ger) 13:00

Darmstadt (Ger) – Kiel (Ger) 13:00

Francoforte (Ger) – Friburgo (Ger) 13:00

Monaco II (Fra) – Bastia (Fra) 13:00

Monchengladbach (Ger) – G.A. Eagles (Ned) 13:00

Osnabruck (Ger) – Zwolle (Ned) 13:00

Paderborn II (Ger) – Lotte (Ger) 13:00

Rostock (Ger) – Dortmund II (Ger) 13:00

Tasmania Berlin (Ger) – Babelsberg (Ger) 13:00

Thun (Sui) – Lausanne Ouchy (Sui) 13:00

Gnistan (Fin) – PK-35 (Fin) 13:30

Heerenveen (Ned) – Almere City (Ned) 13:30

Ahlen (Ger) – BSV Rehden (Ger) 14:00

Altach (Aut) – Kufstein (Aut) 14:00

Bochum (Ger) – Groningen (Ned) 14:00

Din. Zagabria (Cro) – Rogaska (Slo) 14:00

FC Voluntari (Rou) – MTK Budapest (Hun) 14:00

Fortuna Colonia (Ger) – Siegen (Ger) 14:00

Freiburg II (Ger) – Mannheim (Ger) 14:00

Genclerbirligi (Tur) – Kaiserslautern (Ger) 14:00

Hertha (Ger) – Aue (Ger) 14:00

Kecskemeti (Hun) – BVSC-Zuglo (Hun) 14:00

Kickers Markkleeberg (Ger) – Chemie Leipzig (Ger) 14:00

RW Essen (Ger) – Colonia (Ger) 14:00

Troyes (Fra) – Versailles (Fra) 14:00

Verl (Ger) – Lippstadt (Ger) 14:00

Winterthur (Sui) – Helmond (Ned) 14:00

Epinal (Fra) – Biesheim (Fra) 14:30

Dijon (Fra) – Annecy (Fra) 15:00

Dortmund (Ger) – Alkmaar (Ned) 15:00

RB Lipsia (Ger) – St. Gallen (Sui) 15:00

Sakaryaspor (Tur) – Rapid Bucarest (Rou) 15:00

Basilea (Sui) – Bayern (Ger) 15:30

Union Berlino (Ger) – Bielefeld (Ger) 15:30

Ajax (Ned) – Hannover (Ger) 16:00

Atlas (Mex) – Santos Laguna (Mex) 16:30

Betekom (Bel) – Leuven (Bel) 20:00

Necaxa (Mex) – Tijuana (Mex) 22:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estrela – Vizela 16:30

Farense – Gil Vicente 16:30

Arouca – Benfica 19:00

Braga – Guimaraes 21:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Juvenes/Dogana 15:00

Domagnano – La Fiorita 15:00

Murata – San Marino Academy U22 15:00

Tre Penne – Tre Fiori 15:00

Faetano – Fiorentino 18:15

SPAGNA COPA DEL REY

Lugo – Atl. Madrid 16:00

Espanyol – Getafe 17:00

Elche – Girona 18:00

Huesca – Vallecano 19:00

Alaves – Betis 20:00

Arandina – Real Madrid 21:30

TURCHIA SUPER LIG

Rizespor – Hatayspor 11:30

Basaksehir – Adana Demirspor 14:00

Ankaragucu – Trabzonspor 17:00

Samsunspor – Karagumruk 17:00