La partita Torres – Afragolese dell’8 giugno 2022 in diretta: succede tutto nella ripresa con le reti Kujabi e Ruocco, nel finale accorcia Elefante

PORTO TORRES – Mercoledì 8 giugno, allo Stadio “Vanni Sanna” di Porto Torres, andrà in scena Torres – Afragolese, finale del Girone G dei playoff di Serie D 2021/2022: calcio di inizio alle ore 20.30. In caso di parità si andrà ai supplementari e, in caso di ulteriore parità, risulterebbe vincitrice la Torres in quanto meglio piazzata al termine della regular season rispetto alla formazione campana e potrebbe sperare in un eventuale ripescaggio in Lega Pro. La Torres é arrivata terzo nel Girone G a quota 66 punti e con un cammino di diciotto partite vinte, dodici pareggiate e quattro perse con cinquantatré reti realizzate e diciotto incassate, miglior difesa del campionato. In semifinale ha battuto 2-1 l’Arzachena. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di tre vittorie e due pareggi, con quattro gol fatti e tre presi. Una settimana fa ha visto sfumare la possibilità di aggiudicarsi la Coppa Italia di Serie D perdendo la finale 2-1 contro il Follonica-Gavorrano. L’Afragolese si é, invece, piazzata al quinto posto con 58 punti, frutto di diciassette vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte con cinquantasei gol fatti e quarantacinque subiti. In semifinale ha avuto la meglio sull’Arzachena con il risultato di 5-3 dopo i tempi supplementari. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e pareggiato due, realizzando quattordici reti e incassandone otto. Nelle due sfide di campionato é finita 2-1 all’andata in favore del Torres e 1-1 al ritorno.

Cronaca della partita

PRIMO TEMPO

Pronti e via con Ruocco che serve con un cross dalla sinistra Diakité ma non riesce a raggiungere il pallone. All’11’ ci prova Masala che sfera di poco sopra la traversa. Al 26′ la squadra di casa sfiora il vantaggio: pennellata di Bianchi per Ruocco ma il suo colpo di testa sfiora solo il bersaglio. Al 36′ ancora Torres di testa su corner ma sulla traiettoria di Bianchi la conclusione di testa di Dametto è imprecisa.

SECONDO TEMPO

All’8′ della ripresa vantaggio della Torres: lancio di Lisai per Ruocco, assist al bacio per Kujabi preciso a freddare il portiere dal limite dell’area. Passano cinque minuti e arriva il raddoppio: su una punizione di Bianchi verso il primo palo, buon tempo di intervento per Ruocco che supera Campisi con un colpo di testa. Al 35′ accorcia le distanze l’Afragolese con Elefante: azione di contropiede orchestrato da Bittaye che apre in area sul compagno preciso a far partire un diagonale rasoterra e palla alla sinistra di Salvato. Al 48′ Esposito ci prova con un rasoterra dal limite dell’area ma troppo centrale per sorprendere Salvato. Dopo 6 minuti di recupero termina il match con il successo per 2-1 della Torres grazie alle reti di Kujabi e Ruocco.

Tabellino in tempo reale

Reti: all’8′ st Kujabi, al 12′ st Ruocco, al 35′ st Elefante

Ammonizioni: Bianchi, De Marco, Tarascio, Mukay, Sabatini

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 6 minuti di recupero

Formazioni ufficiali di Torres – Afragolese

I convocati dell’Afragolese

Portieri – Campisi, Mazzone

Difensori – Cordato, Di Girolamo, Forte, Galletta, Nocerino, Palmini

Centrocampisti – De Marzo, De Rosa E., Esposito, Percuoco, Tarascio, Tiberio, Sibilio, Van Ransbeeck

Attaccanti – Bittaye, Caso Naturale, Celiento, De Rosa C., Elefante, Longo

Le probabili formazioni di Torres – Afragolese

Torres: Salvato, Antonelli, Dametto, Ferrante, Sabatini, Lisai, Bianchi, Turchet, Gurini, Diakitè, Ruocco. Allenatore: Greco.

Afragolese: Campisi, Cordato, Di Girolamo, Nocerino, Percuoco, Sibilio, Van Ransbeeck, Tarascio, Caso Naturale, Longo, Celiento. Allenatore: Fabiano.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 DTT, 22 satellite) sull’app Sportitalia e sul sito sportitalia.com