Trapani-Atalanta U23: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Trapani-Atalanta U23 di Sabato 28 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

TRAPANI – Sabato 28 febbraio 2026 allo stadio Provinciale andrà in scena Trapani-Atalanta U23, gara valevole per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Uno scontro salvezza delicato per allontanare la zona calda della classifica. Da una parte, la formazione guidata da Salvatore Aronica reduce dalla preziosa vittoria ottenuta ai danni della Cavese (2-0) dopo quattro pesanti sconfitte rimediate con tredici gol incassati e uno solo realizzato. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Salvatore Bocchetti che vengono dalla seconda clean sheet di fila arrivata a Caravaggio con il Cosenza (0-0) dopo il blitz di Foggia (0-1) e il pari con il Potenza (2-2).

I granata, che davanti al proprio pubblico hanno totalizzato ventotto punti con appena due sconfitte (0-5 con la capolista Benevento e 0-1 con il Team Altamura), puntano al secondo successo consecutivo per uscire dalla zona calda della classifica occupata in virtù dei quindici pesanti punti di penalizzazione. I nerazzurri, invece, che hanno raccolto appena nove punti nelle ultime dieci uscite (peggio solo Siracusa con 8 e Foggia con 4), cercano il quarto risultato consecutivo per staccare ulteriormente la zona play-out delimitata proprio dal Trapani insieme a Cavese e Latina.

La gara d’andata, disputata a Caravaggio, si chiuse 2-0 in favore dei bergamaschi. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alessandro Recchia della sezione di Brindisi coadiuvato dagli assistenti Daniele Sbardella di Belluno e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale: Dario Di Francesco di Ostia Lido. Operatore all’FVS: Giovanni Battista Citarda di Palermo.

Presentazione del match

QUI TRAPANI – Tra i pali Galeotti, al centro della difesa Motoc e Vimercati con Nicoli e Benedetti ai lati. Sulla mediana agiranno Knezovic e Celeghin con Winkelmann, Aronica e Forte alle spalle di Stauciuc.

QUI ATALANTA U23 – A protezione di Vismara ci saranno Obric, Berto e Comi. Sulle corsie esterne agiranno Steffanoni e Ghislandi con Pouanga e Levak in mezzo al campo. Davanti spazio a Vavassori e Cortinovis alle spalle di Misitano.

Le probabili formazioni di Trapani-Atalanta U23

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Nicoli, Motoc, Vimercati, Benedetti; Knezovic, Celeghin; Winkelmann, Aronica, Forte; Stauciuc. Allenatore: Salvatore Aronica

ATALANTA U23 (4-3-2-1): Vismara; Obric, Berto, Comi; Steffanoni, Levak, Pouanga, Ghislandi; Vavassori, Cortinovis; Misitano. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Trapani-Atalanta U23, gara valida per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky.