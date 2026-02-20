Trapani-Cavese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Trapani-Cavese di Sabato 21 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

TRAPANI – Sabato 21 febbraio 2026, lo Stadio Polisportivo Provinciale ospiterà la partita Trapani-Cavese, sfida valida per la ventottesima giornata del Girone C di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Trapani e Cavese, nessuna delle due formazioni parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Trapani si è al diciassettesimo posto grazie a 11 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, segno di un cammino negativo. La Cavese, invece, si si ritrova al sedicesimo posto dopo 6 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia non ottimale. Alla luce dei dati, il confronto appare equilibrato e delicato, con punti pesanti in palio nella parte bassa della classifica.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Trapani, con 35 gol segnati e 35 subiti, presenta una differenza reti di 0. Allo stesso tempo, la Cavese ha un record di 26 gol segnati e 32 subiti, con una differenza di -6. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una discreta differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri indicano un leggero vantaggio per il Trapani, che appare più equilibrato tra fase offensiva e difensiva rispetto agli avversari, evidenziando una maggiore solidità complessiva.

La maggior parte dei bookmakers non danno alcuna squadra come favorita. Ciò è dimostrato dal 2.50 per la vittoria del Trapani, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.10, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Cavese è di 2.80, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TRAPANI-CAVESE]

TRAPANI:. A disposizione:



CAVESE:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Dini della sezione di Città di Castello, coadiuvato dagli assistenti Ilario Montanelli proveniente da Lecco e Leonardo Mallimaci appartenente alla Sezione di Reggio Calabria. Il Quarto Ufficiale sarà Alessandro Colelli proveniente da Ostia Lido, mentre al VAR ci sarà Giovanni Battista Citarda appartenente alla Sezione di Palermo. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL TRAPANI – Il Trapani di Aronica si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Galeotti; davanti a lui la linea difensiva è composta da Morelli, Pirrello, Motoc e Nicoli, chiamati a garantire solidità e attenzione. Davanti alla difesa agiscono Celeghin e Marcolini, incaricati di dare equilibrio e filtro. Sulla trequarti operano Matos, Knezovic e Benedetti, pronti a inventare e rifinire la manovra offensiva. In avanti Stauciuc ha il compito di guidare l’attacco e finalizzare le occasioni. Tale modulo è pensato per unire solidità difensiva a creatività a centrocampo, supportando l’unica punta e favorendo transizioni rapide.

COME ARRIVA LA CAVESE – Il tecnico Prosperi dovrebbe affidarsi al 3-5-2. A difesa di Boffelli ci saranno Nunziata, Thiago Cionek e Luciani. Sulle corsie esterne agiranno Ubani e Macchi con Orlando, Munari e Maiolo in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Ubaldi e Minaj. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

Le probabili formazioni

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Pirrello, Motoc, Nicoli; Celeghin, Marcolini; Matos, Knezovic, Benedetti; Stauciuc. Allenatore: Aronica

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Nunziata, Thiago Cionek, Luciani; Ubani, Maiolo, Munari, Orlando, Macchi; Ubaldi, Minaj. Allenatore: Fabio Prosperi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Trapani e Cavese in televisione su Sky Sport (canale 255) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.