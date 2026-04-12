Trapani-Salernitana: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Trapani-Salernitana di Domenica 12 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

TRAPANI – Domenica 12 aprile 2026 allo stadio Provinciale andrà in scena Trapani-Salernitana, gara valevole per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Una sfida con punti in palio pesanti per i rispettivi obiettivi delle due compagini. Da una parte, la formazione guidata da Salvatore Aronica reduce dal pareggio di Monopoli (1-1) arrivato dopo la sconfitta di Foggia (1-0) e l’unica vittoria nelle ultime sei gareottenuta in casa ai danni del Potenza (2-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Serse Cosmi che vengono dalla seconda sconfitta consecutiva rimediata tra le mura amiche contro la capolista Benevento (0-1) dopo tre successi di fila.

I siciliani, che hanno perso quattro delle ultime sei uscite casalinghe con due vittorie ai danni del Potenza e della Cavese, puntano disperatamente al secondo successo consecutivo per abbandonare l’ultimo posto in classifica nonostante il pesante -25 e ridurre il gap dalle concorrenti per sperare di disputare quantomeno i play-out. I campani, invece, che lontano dalle mura amiche vantano il secondo miglior rendimento esterno del campionato (27) e hanno perso tre delle ultime cinque trasferte con appena un blitz (0-1 a Crotone), vanno a caccia di riscatto dopo gli ultimi due ko per proseguire la rincorsa al terzo posto.

La sfida del girone d’andata, disputata lo scorso 7 dicembre 2025 allo stadio Arechi di Salerno, si chiuse in parità: 1-1 con botta e risposta tra Grandolfo e Anastasio. Trapani e Salernitana non si affrontano da ormai sette anni in Sicilia: dallo 0-1 arrivato in Serie B in favore dei campani grazie al gol di Kiyine. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cassano di Saronno e Luca Marucci di Rossano. Quarto Ufficiale: Enrico Gemelli di Messina. Operatore al Football Video Support: Giovanni Battista Citarda di Palermo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TRAPANI-SALERNITANA]

Le parole di Salvatore Aronica

“Domani è una partita importante per la classifica. Ci obbliga a cercare di fare bottino pieno per continuare a sperare, sapendo che il destino non è solo nelle nostre mani e dipende dalle altre squadre. Dobbiamo totalizzare tutti i punti che sono a disposizione per poi cercare di capire quello che accadrà anche altrove per ridurre il gap e disputare i play-out. La Salernitana è una corazzata a prescindere dalle defezioni e dalle assenze. Hanno allestito una squadra di 23 titolari e tutte prime scelte. Mi aspetto una partita difficile anche in considerazione del fatto che vengono da un periodo negativo. Cercheranno di venire qui con fame. Ci siamo preparati molto bene perché la posta in palio è molto importante per noi. Non possiamo temporeggiare e dare nulla per scontato”.

I convocati della Salernitana

Portieri: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

Difensori: 14 Villa, 18 Golemić, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;

Centrocampisti: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 16 Haxhiu*, 21 Carriero, 45 Di Vico;

Attaccanti: 10 Ferrari, 20 Ferraris, 32 Lescano, 70 Boncori.

Presentazione del match

QUI TRAPANI – In porta Galeotti con Morelli, Vimercati, Pirrello e Ortisi a comporre la linea difensiva. Sulla mediana agiranno Celeghin e Aronica con Benedetti, Knezovic e Balla a supporto di Stauciuc.

QUI SALERNITANA – A protezione di Donnarumma ci saranno Anastasio, Golemic e Matino. Sulle corsie esterne agiranno Villa e Quirini con de Boer, Di Vico e Carriero in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Ferraris e Lescano.

Le probabili formazioni di Trapani-Salernitana

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Vimercati, Pirrello, Ortisi; Celeghin, Aronica; Benedetti, Knezovic, Balla; Stauciuc. Allenatore: Salvatore Aronica.

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Anastasio, Golemic, Matino; Villa, de Boer, Di Vico, Carriero, Quirini; Ferraris, Lescano. Allenatore: Serse Cosmi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Trapani-Salernitana, gara valida per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva per gli abbonati a Now TV e Sky al canale 251 dell’emittente televisiva. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.