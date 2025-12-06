Trastevere-Olbia 2-2: spettacolo e gol al Trastevere Stadium

Diretta Trastevere-Olbia di Sabato 6 Dicembre 2025: Morano e Lorusso per i romani, Ragatzu e Furtado rispondono per i sardi

ROMA – Un match vibrante e ricco di emozioni ha caratterizzato la 15ª giornata del Girone G di Serie D. Al “Trastevere Stadium” di Roma, Trastevere e Olbia hanno dato vita a un confronto equilibrato e spettacolare, chiuso sul 2-2. Due volte avanti i padroni di casa, due volte raggiunti dai sardi, in una partita che ha confermato le ambizioni di entrambe le squadre.

Cronaca della partita

Il primo tempo si accende al 40’: Morano sfrutta un errore in uscita di Viscovo e, servito da Crescenzo, insacca il gol dell’1-0. La gioia dei romani dura appena due minuti: al 42’ Ragatzu raccoglie una respinta dopo la traversa colpita da Lorusso su punizione e con freddezza batte Della Rocca, riportando subito l’Olbia in parità. Nella ripresa il copione si ripete. All’11’ Lorusso riporta avanti il Trastevere con una conclusione ravvicinata dopo aver superato Congiu. Ma al 16’ arriva la risposta dei sardi: Furtado calcia di prima intenzione dal limite dopo una respinta della difesa su tiro di Ragatzu e sigla il 2-2 definitivo. Il match resta intenso fino al fischio finale, con entrambe le squadre a caccia del colpo vincente.

Tabellino in tempo reale

TRASTEVERE: Della Rocca, Zitelli, Angelilli, Mattia, Massimo, Petrucci, Compagnone (dal 23′ st Icardi), Crescenzo, Morano (dal 23′ st Scaffidi dal 31′ st Ronci), Ferrante, Lorusso. A disposizione: Lazzarini, Giordani, Cavaliere, Baldari, Ferraro, Drisaldi, Icardi, Scaffidi, Ronci. Allenatore: Marco Bernardini

Reti: al 40′ pt Morano (Trastevere), al 42′ pt Ragatzu (Olbia), all’11’ st Lorusso (Trastevere), al 16′ st Furtado (Olbia)

Ammonizioni: Moretti, Congiu, Favarin, Perrone

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Descrisione gol: Un pallone insidioso in area mette in difficoltà il portiere Viscovo, uscito in maniera incerta. Lesto a sfruttare l’occasione è Crescenzo, che serve Morano con un assist perfetto. L’attaccante non sbaglia e insacca, firmando l’1-0 per i suoi e ribaltando l’inerzia della gara. Dopo una punizione di Lorusso che si stampa clamorosamente sulla traversa, l’azione resta viva: il pallone viene recuperato da Ragatzu, bravo a inserirsi in area di rigore e a sorprendere la difesa avversaria. Con freddezza, l’attaccante dell’Olbia batte Della Rocca con un destro preciso, sbloccando il risultato e portando i padroni di casa in vantaggio. Nuovo vantaggio Trastevere all’undicesimo della ripresa con Lorusso, bravo a superare Congiu e a frettare Viscovo da due passi. Appena 5 minuti e Furtado porta il punteggio in equilibrio dopo una conclusione di Ragatzu respinta dalla difesa al limite dell’area calcia di prima intenzione.

Le formazioni ufficiali di Trastevere-Olbia

TRASTEVERE: Della Rocca, Zitelli, Angelilli, Mattia, Massimo, Petrucci, Compagnone, Crescenzo, Morano, Ferrante, Lorusso. A disposizione: Lazzarini, Giordani, Cavaliere, Baldari, Ferraro, Drisaldi, Icardi, Scaffidi, Ronci. Allenatore: Marco Bernardini

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Salvatore Montevergine ,coadiuvato dagli assistenti Roberto Cracchiolo e Manfredi Canale.

La presentazione del match

Sabato 6 dicembre, alle ore 14:30, al “Trastevere Stadium” di Roma. andrà in scena Trastevere-Olbia, match valido per la quindicesima giornata di Campionato di Serie D 2025/2026, Girone G. Due squadre che arrivano alla sfida con nuovi innesti. Da una parte il Trastevere che deve cercare la vittoria per confermare il suo secondo posto; dall’altra un Olbia a caccia di un posto play-off.

Il Trastevere si presenta al match casalingo da secondo in classifica, dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Monastir per 4 a 1. Nel primo tempo sbloccano il risultato Lorusso e Crescenzo, mentre nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con il gol di Piro. All’84’, però, nel giro di un minuto, Morano sigla la doppietta che mette il sigillo sul risultato. Nel match con l’Olbia potrebbe fare il suo esordio il neo acquisto Simone Icardi,Centrocampista, classe 1996, arriva allo Stadium dopo aver maturato esperienze importanti in Serie B (con Cittadella e Virtus Entella), in Serie C (con Feralpisalò, Casertana, Robur Siena, Virtus Entella, Catanzaro e Lupa Castelli Romani) e in Serie D (con Nocerina, Roma City, Guidonia Montecelio, Ostiamare e Lupa Castelli Romani) dopo essere cresciuto a livello giovanile con la Roma. “Sono molto contento di venire qui – ha dichiarato Icardi – il Trastevere è una realtà che conosco da diversi anni. Sono molto felice di entrare a far parte di una famiglia che ha un’identità da diverso tempo con dei ragazzi che conoscevo sia in campo che fuori dal campo. Non vedo l’ora di iniziare, se attualmente la squadra sta facendo così bene evidentemente è stato fatto un ottimo lavoro. Questo mi rende ancora più contento di unirmi a loro, di mettermi al lavoro e di dimostrare di poterci divertire in modo spensierato proseguendo quanto di buono già fatto in questi primi mesi”.

Nella lista dei convocati dell’Olbia per la trasferta contro il Trastevere spiccano i volti nuovi di Andrea Congiu e Gianmarco Fiorletta. A mancare sarà invece Fabrizio Buschiazzo, fermato da un virus intestinale. Congiu, difensore di grande esperienza con trascorsi importanti in Sardegna, è stato presentato ufficialmente ieri. Fiorletta, centrocampista classe 2006 cresciuto nel vivaio del Frosinone e reduce dall’avventura al Sondrio guidato da Marco Amelia (ex tecnico dei bianchi), sarà presentato nelle prossime ore ma intanto partirà già stasera con la squadra verso Civitavecchia. La destinazione finale è il Trastevere Stadium di Roma, dove domani pomeriggio i ragazzi di Giancarlo Favarin affronteranno la vicecapolista del girone G. Un test impegnativo, soprattutto dopo il pareggio per 1-1 ottenuto al Nespoli contro la capolista Scafatese nell’ultimo turno. Tra le novità, il rientro di Roberto Biancu, che ha scontato la squalifica e torna a disposizione per l’anticipo della 15ª giornata di Serie D. Convocato anche Domenico Petrone, nonostante la distorsione alla caviglia destra rimediata nel finale della gara con la Scafatese.

COME ARRIVA IL TRASTEVERE – Il Trastevere di Bernardini scende in campo con il 4-2-3-1: Della Rocca in porta; linea difensiva con Angelilli, Petrucci, Mattia e Zitelli. In mediana agiscono Massimo e Compagnone, mentre sulla trequarti si muovono Ferrante, Crescenzo e Morano a supporto dell’unica punta Scaffidi.

COME ARRIVA L’OLBIA – L’Olbia di Favarin si dispone con il 4-2-3-1: Viscovo tra i pali; in difesa Moretti, Buschiazzo, Perrone e Petrone. In mezzo Mameli e Saggia garantiscono equilibrio, mentre sulla trequarti agiscono Cabrera, Ragatzu e Islam a supporto dell’attaccante Alves Furtado.

Le probabili formazioni

TRASTEVERE (4-2-3-1): Della Rocca; Angelilli, Petrucci, Mattia, Zitelli; Massimo, Compagnone; Ferrante, Crescenzo, Morano; Scaffidi. Allenatore: Bernardini.

OLBIA (4-2-3-1): Viscovo; Moretti, Buschiazzo, Perrone, Petrone; Mameli, Saggia; Cabrera, Ragatzu, Islam; Alves Furtadu.Allenatore: Favarin.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Trastevere-Olbia, valida per la quindicesima giornata di Serie D, girone G non verrà trasmessa in diretta TV o streaming.