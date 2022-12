Trento – L.R. Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Trento – L.R. Vicenza di giovedì 1° dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale: Dove vedere in tv il posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023

TRENTO – Giovedì 1° dicembre, allo Stadio Briamasco, andrà in scena Trento – L. R. Vicenza, posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie C, Girone A; calcio di inizio previsto per le ore 20. Il Trento viene da tre k.o di fila, ultimo dei quali quello esterno di misura contro la FeralpiSalò ed é terzultimo con 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte, diciotto gol fatti e ventiquattro subiti. Il Vicenza é reduce da tre successi consecutivi, ultimo dei quali quello in trasferta per 0-1 contro l’Arzignano ed é sesto a quota 26 con un percorso di otto partite vinte, due pareggiate e cinque perse, ventotto reti realizzate e sedici incassate. L’ultimo confronto risale allo scorso 2 novembre quando in Coppa Italia il Vicenza si é imposto per 4-1. A dirigere il match sarà Claudio Petrella della sezione di Viterbo, coadiuvato dagli assistenti Antonio Marco Vitale di Ancona e Giovanni Dell’Orco di Policoro; quarto ufficiale Piero Marangone di Udine.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

I convocati L. R. Vicenza

PORTIERI: Rok Bržan, Alessandro Confente, Sebastiano Desplanches;

DIFENSORI: Marco Bellich, Daniel Cappelletti, Christian Corradi, Mario Ierardi, Nicola Pasini, Thomas Sandon;

CENTROCAMPISTI: Tjaš Begić, Riccardo Cataldi, Michele Cavion, Nicola Dalmonte, Jean Freddi Greco, Kaleb Jiménez, Enrico Oviszach, Loris Zonta, Fabio Scarsella;

ATTACCANTI: Filippo Alessio, Franco Ferrari, Stefano Giacomelli, Alex Rolfini, Matteo Stoppa.

La presentazione del match

QUI TRENTO – Tedino dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Marchegiani tra i pali e una difesa composta al centro da Garcia Tena e Vitturini e sulle fasce da Galazzini e Fabbri. A centrocampo Trainotti, Damian e Ballarini. Davanti Ianesi e Saporetti, supportato dal trequartista Belcastro.

QUI VICENZA – Modesto dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Confente a difesa della porta; Ierardi, Pasini e Sandon pronti a formare il pacchetto difensivo. Valietti. Ronaldo, Cataldi e Greco in mezzo al campo; in avanti Ferrari davanti ai trequartisti Rolfini e Giacomelli.

Le probabili formazioni di Trento – L.R. Vicenza

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Galazzini, Garcia Tena, Vitturini, Fabbri; Trainotti, Damian, Ballarini; Belcastro; Ianesi, Saporetti. Allenatore: Tedino

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Valietti, Ronaldo, Cataldi, Greco; Rolfini, Giacomelli; Ferrari. Allenatore: Modesto

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.