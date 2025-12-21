Trestina-Siena 0-2: Noccioli e Mastalli firmano il colpo esterno

Diretta Trestina-Siena di Domenica 21 dicembre 2025: una rete per tempo, al 35′ di Noccioli e al 37′ di Mastalli. Bianconeri solidi e cinici

TRESTINA – Il Siena chiude la trasferta di Trestina con un successo netto e meritato: 2-0 firmato da Noccioli e Mastalli, capaci di indirizzare una partita ben gestita dalla squadra di Bellazzini. Il Trestina prova a restare in gara con generosità, ma paga la scarsa incisività offensiva e la qualità superiore degli ospiti nei momenti decisivi. Una gara intensa, fisica, con diversi ammoniti e un ritmo che si è acceso soprattutto nella ripresa.

Tabellino

TRESTINA (3-4-3): Bonifacio; Sensi, De Meio (dal 4′ st Bussotti), Ubaldi; D’Angelo (dal 1′ st Mercuri), Tolomello, Ferrarese (dal 23′ st Confessore), Giuliani; Proietti, Priore, Ferri Marini (dal 46′ st Migliorati A.). A disposizione: Migliorati T., Cecchetti, Granturchelli, Procacci. Allenatore: Simone Calori.

SIENA (3-2-2-3): Paolucci; Conti, Somma, Zanoni; Barbera, Vlahovic (dal 41′ st Rossi); Mastalli, Noccioli; Bello (dal 45′ st Ciofi), Andolfi, Vari (dal 44′ st Loconte). A disposizione: Testoni, Lapadatovic, Lipari, Nardi, Cavallari, Calamai. Allenatore: Bellazzini. Arbitro: Michele Criscuolo di Torre Annunziata. Assistenti: Daniele Dell’Oro (Sondrio), Marco Chianese (Caserta).

Reti: al 35′ pt Noccioli F. (Siena) , al 37′ st Mastalli A. (Siena) .

Ammonizioni: D’Angelo, Zanoni, Bellazzini, Calori, Andolfi, Mastalli, Ferri Marini.

Le formazioni ufficiali di Trestina-Siena

TRESTINA (3-4-3): Bonifacio; Ubaldi, De Meio, Sensi; D’Angelo, Tolomello, Ferrarese, Giuliani; Proietti, Ferri Marini, Priore. A disposizione: Migliorati T., Bussotti, Mercuri, Cecchetti, Granturchelli, Procacci, Migliorati A., Confessore. Allenatore: Simone Calori.

SIENA (3-2-2-3): Paolucci; Conti, Somma, Zanoni; Barbera, Vlahovic; Mastalli, Noccioli; Bello, Andolfi, Vari. A disposizione: Testoni, Lapadatovic, Rossi, Lipari, Nardi, Ciofi, Loconte, Cavallari, Calamai. Allenatore: Bellazzini.

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Daniele Dell’Oro della sezione di Sondrio, coadiuvato da Michele Criscuolo proveniente da Torre Annunziata e Marco Chianese appartenente alla sezione di caserta. La squadra di arbitri dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 14.30, allo Stadio Lorenzo Casini andrà in scena la partita Trestina-Siena, sfida valida per la diciassettesima giornata del Girone E di Serie D.

Nel match tra Trestina e Siena, nessuna delle due formazioni parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: i padroni di casa, infatti, si ritrovano al decimo posto grazie a 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, segno di un discreto cammino. Il siena, invece, è al nono posto grazie a un ottimale ruolino di marcia, con 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Il sostegno del pubblico di casa dovrebbe essere secondario nella prestazioni tra le due squadre, dato che nessuna delle due formazioni parte favorita per la vittoria finale.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Trestina ha un record di 17 gol segnati e 15 subiti, con una differenza reti di 2. Allo stesso tempo, il Siena, con 14 gol segnati e 15 subiti, ha una differenza in gol di -1. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una minima differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I dati tecnici finora emersi lasciano presagire che sarà una gara equilibrata, con entrambe le squadre che si daranno battaglia per conquistare i 3 punti.

Questo scenario è riflesso dalle quote, che non danno alcuna squadra come favorita. Ciò è dimostrato dal 2.40 per la vittoria del Trestina, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 2.90, il che significa che è poco realistico che la partita possa finire in pareggio. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Siena è di 2.80, il che suggerisce che le ricevitorie credono gli ospiti hanno possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA IL TRESTINA – Il tecnico Calori adotta il modulo 3-4-3: Bonifacio in porta; difesa con Ubaldi, De Meio, Sensi. In mezzo D’Angelo, Tolomello, Ferrarese, Giuliani; il tridente offensivo sarà formato da Mercuri, Proietti Zolla, Priore. Tale modulo è pensato per avere un gioco offensivo e verticale, sfruttando ampiezza sugli esterni, pressione alta e tanti uomini in fase d’attacco, senza rinunciare alla copertura garantita dalla difesa a tre.

COME ARRIVA IL SIENA – Il tecnico Bellazzini dovrebbe adottare il modulo 3-2-2-3: Paolucci in porta; difesa a tre con Conti, Somma e Zanoni. Davanti alla retroguardia operano Barbera e Rossi, mentre sulla linea intermedia agiscono Nardi e Lipari. In attacco il tridente è formato da Masini, Noccioli e Vari. Tale modulo è pensato per garantire un possesso palla strutturato e offensivo, con superiorità centrale, ampiezza alta sugli esterni e pressione immediata in fase di non possesso.

Le probabili formazioni

TRESTINA (3-4-3): Bonifacio; Ubaldi, De Meio, Sensi; D’Angelo, Tolomello, Ferrarese, Giuliani; Mercuri, Proietti Zolla, Priore. Allenatore: Calori.

SIENA (3-2-2-3): Paolucci; Conti, Somma, Zanoni; Barbera, Rossi; Nardi, Lipari; Masini, Noccioli, Vari. Allenatore: Bellazzini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Trestina e Siena in streaming sul sito ufficiale dell’emittente Canale 3 Toscana, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.