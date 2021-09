Triestina – Lecco: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Triestina – Lecco del 26 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quinta giornata del Girone A di Serie C

TRIESTE – Domenica 26 settembre alle ore 14:30 andrà in scena Triestina–Lecco, incontro valido per la quinta giornata del Girone A di Serie C. Di contro due fra le formazioni più quotate del raggruppamento, che stanno però vivendo momenti e situazioni opposte. La Triestina ha raccolto soltanto due punti in quattro gare ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Padova e Juventus U23. C’è voglia di sterzare il campionato, ma di contro ci sarà uno degli avversari più in forma del torneo. Dopo aver incassato la prima sconfitta all’esordio contro la Pro Vercelli, infatti, il Lecco ha conquistato tre vittorie consecutive che lo hanno condotto in quinta posizione a quota 9 punti. L’ultimo successo per 1-0 contro il FeralpiSalò ha gonfiato ulteriormente l’entusiasmo della piazza che ora può sognare in grande. Per questo, e molto altro, Triestina-Lecco si presenta come una sfida affascinante e ricca di spunti: chi la spunterà?

La presentazione del match

QUI TRIESTINA – Bucchi schiera i suoi secondo un offensivo 4-3-2-1. In porta Offredi, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Lopez, Volta, Ligi e Rapisarda. A centrocampo Crimi, Giorico e Angiulli. In avanti Procaccio e Di Massimo a supporto di Gomez.

QUI LECCO – 3-4-2-1 per mister Zironelli. Fra i pali Pissardo, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Battistini, Marzorati ed Enrici. A centrocampo Masini, Lora, Kraja e Giudici. In avanti Buso e Iocolano alle spalle di Petrovic.

Le probabili formazioni di Triestina – Lecco

TRIESTINA (4-3-2-1): Offredi; Lopez, Volta, Ligi, Rapisarda; Crimi, Giorico, Angiulli; Procaccio, Di Massimo; Gomez. Allenatore: Bucchi

LECCO (3-4-2-1): Pissardo; Battistini, Marzorati, Enrici; Masini, Lora, Kraja, Giudici; Buso, Iocolano; Petrovic. Allenatore: Zironelli

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per domenica 26 settembre alle ore 14:30, sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.