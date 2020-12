Serie C, Triestina – Perugia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Triestina – Perugia diSabato 19 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 16° giornata del Girone B Serie C

TRIESTE – Sabato 19 dicembre 2020, alle ore 15:00, si giocherà Triestina – Perugia, incontro valevole per la 16° giornata del Girone B Serie C. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta il Perugia si è imposto per 1-0. Pronostico a favore della Triestina con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.50. La Triestina ha inanellato 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 5 gol e subendone 5. Il Perugia é reduce da 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 5 reti e ne ha subito 3. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Triestina – Perugia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Sguardo alla classifica del Girone B di Serie C dove attualmente é in testa il Sudtirol con 32 punti, seguito dal Padova con 28 punti e da Perugia e Modena con 27.

Le probabili formazioni di Triestina – Perugia

Pillon dovrebbe optare per un modulo a specchio degli avversari, con Valentini tra i pali, come difensori centrali Capela e Lambrughi e terzini Rapisarda e Brivio, a centrocampo Lodi in cabina di regia con mezz’ali Rizzo e Giorico, in attacco come esterni offensivi Mensah e Sarno insieme a Gomez punta centrale. Caserta risponde con un compatto 3-5-2. A centrocampo vediamo Falzerano, Burrai e Dragomir, mentre in attacco la coppia formata da Murano e Melchiorri.

TRIESTINA (4-3-3): Valentini; Rapisarda, Capela, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Lodi, Giorico; Mensah, Gomez, Sarno. Allenatore: Pillon.