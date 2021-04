Triestina – Sudtirol: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Triestina – Südtirol di Lunedì 19 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata del Girone B di Serie C

TRIESTE – Lunedì 19 aprile 2021, alle ore 21, si gioca Triestina – Sudtirol, gara valida per la 36° giornata del girone B di Serie C. La Triestina viene dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Perugia e in classifica é sesta con 54 punti; ha inanellato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 5 gol e subendone altrettanti. Il Sudtirol é reduce da 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime cinque; ha realizzato 8 reti e ne ha subito 3: viene dalla vittoria casalinga di misura contro la Virtus Verona ed é terzo a quota 71. Il bilancio delle sfide in campionato è in parità: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nei precedenti contro i giuliani. Tuttavia, l’FCS deve interrompere una striscia negativa: contro la Triestina sono arrivate 3 sconfitte negli ultimi 3 incroci e la vittoria manca da 4 gare: ultima affermazione il 17 ottobre 2018, 2-0 al Druso. Nella gara di andata la squadra friulana ha avuto la meglio con il risultato di 1-2. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Teramo – Bisceglie e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Perugia e Padova in vetta alla classifica del Girone B di Serie C con 73 punti, dietro il Sudtirol con 71.

La cronaca minuto per minuto e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Triestina – Sudtirol, valido per la 36° giornata del girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport.

Le probabili formazioni di Triestina – Sudtirol

Pillon dovrebbe optare per un modulo a specchio degli avversari, con Valentini tra i pali, come difensori centrali Capela e Lambrughi e terzini Rapisarda e Brivio, a centrocampo Lodi in cabina di regia con mezz’ali Rizzo e Giorico, in attacco come esterni offensivi Mensah e Sarno insieme a Gomez punta centrale. Il Sudtirol dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Puluzzi in porta, in difesa Polak e Curto centrali e Morelli e Fabbri terzini. In mediana Fink affiancato da Tait e Karic. In attacco Voltan trequartista alle spalle di Rover e Magnaghi.