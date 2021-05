Triestina – Virtus Verona 0-0: dove vedere la diretta live e risultato

Pillon dovrebbe optare per un modulo a specchio degli avversari, con Valentini tra i pali, come difensori centrali Capela e Lambrughi e terzini Rapisarda e Brivio, a centrocampo Lodi in cabina di regia con mezz’ali Rizzo e Giorico, in attacco come esterni offensivi Mensah e Sarno insieme a Gomez punta centrale. La Virtus Verona dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Giacomel in porta, in difesa Visentin e Pellacani centrali e Delcarro e Daffara. In mediana Danieli affiancato da Zarpellon e Cazzola. In attacco Danti trequartista alle spalle di Carlevaris e Arma.

TRIESTINA (4-3-3): Valentini; Rapisarda, Capela, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Lodi, Giorico; Mensah, Gomez, Sarno. Allenatore: Pillon. VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel; Delcarro, Visentin, Pellacani, Daffara; Zarpellon, Danieli, Cazzola; Danti; Carlevaris, Arma. Allenatore: Fresco.