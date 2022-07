Amichevole, Twente – Bologna: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Twente – Bologna di Venerdì 29 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato

ENSCHEDE – Venerdì 29 luglio, allo stadio ‘De Grolsch Veste’ di Enschede, in Olanda, il Bologna affronterà il Twente. Un test di spessore per la squadra di Mihajlovic che, dopo aver vinto contro Settaurense, Pinzolo e Castiglione delle Stiviere, é incappata in una sconfitta di misura contro l’AZ Alkmaar. Il primo incontro ufficiale é ormai alle porte: sarà, infatti, Bologna – Cosenza la sfida valida per i Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023, con il match che vedrà il fischio d’inizio alle 18 di lunedì 8 agosto sul terreno dello Stadio Dall’Ara. L’esordio in campionato é previsto, invece, per domenica 14 agosto alle 18 all’Olimpico contro la Lazio. Dal canto suo, il Twente si appresta a debuttare nell’Eredivisie il prossimo 7 agosto contro il Njimegen.

I convocati del Bologna

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Motolese, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Soriano, Urbanski.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Vignato.

Presentazione del match

TWENTE – Jans dovrebbe affidarsi al modulo 4-5-1 con Unnerstall in porta e con Brenet, Mees Hilgers e Pleguezuelo a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Bama con Vlap e Zerrouki; sulle fasce Cerny e Misidjan. Unica punta Van Wolfswinkel.

QUI BOLOGNA – Per gli uomini di Mihajlovic probabile modulo 3-5-2 con Skorupski tra i pali e difesa a tre composta da Amey, Medel e Theate. In mezzo al campo Schouten con Ferguson e Lykogiannis mentre sulle corsie esterne agiranno De Silvestri e Barrow. Davanti Soriano e Arnautovic.

Le probabili formazioni di Twente – Bologna

TWENTE (4-5-1): Unnerstall, Brenet, Mees Hilgers, Pleguezuelo, Smal, Cerny, Brama, Vlap, Zerrouki, Misidjan, Van Wolfswinkel. Allenatore: Ron Jans.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Amey, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Ferguson, Lykogiannis; Barrow, Soriano; Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e in streaming , per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.