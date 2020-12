Udinese – Benevento: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Udinese – Benevento del 23 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20:45

UDINE – Martedì 23 dicembre, alle ore 20:45 si giocherà Udinese – Benevento, match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nel turno scorso hanno pareggiato con il Cagliari lontano dalle mura amiche per 1-1, con il gol di Lasagna che nella ripresa ha risposto a quello di Lykogiannis.

Cronaca minuto per minuto

UDINESE-BENEVENTO IN DIRETTA

La presentazione del match

Negli ultimi tempi i bianconeri hanno un po’ rallentato la marcia, avendo ottenuto due pareggi che erano stati preceduti da una striscia di tre successi. Finora in campionato su dodici incontri hanno ottenuto quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, per un totale di quindici punti che valgono l’undicesimo posto in classifica a pari merito con i prossimi avversari. Dall’altra parte la squadra ospite, che nella giornata precedente ha raccolto un’importante vittoria contro un rivale diretto come il Genoa, battendolo in casa per 2-0 con le reti di Insigne e Sau. Sono tornati al successo dopo cinque partite, ovvero da quando superarono la Fiorentina circa un mese fa. In questa prima parte di stagione su tredici partite hanno ottenuto quattro vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, per un totali di quindici punti come l’Udinese.

QUI UDINESE – Per la sfida contro il Benevento Gotti dovrebbe schierare un 3-5-2 con Musso tra i pali, linea di difesa a tre con Becao, Bonifazi e Samir, in cabina di regia Arslan affiancato da De Paul e Pereyra, sulle corsie laterali Larsen e Zeegelar, in attacco la coppia Deulofeu e Pussetto.

QUI BENEVENTO – Per la trasferta di Udine Inzaghi dovrebbe optare per un 4-3-2-1 con Montipò in porta, in difesa Glik e Barba centrali con Letizia e Foulon terzini, in mediana Ionita tra le mezz’ali Hetemaj e Improta, in attacco sulla trequarti Insigne e Caprari in appoggio all’unica punta Lapadula.

Le probabili formazioni delle due squadre

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelar; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Gotti.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi.

STADIO: Friuli

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Udinese – Benevento del 23 dicembre 2020, valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.