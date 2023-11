Udinese – Cagliari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese-Cagliari di mercoledì 1 novembre 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2023-2024

UDINE – Mercoledì 1 novembre al Bluenergy Stadium andrà in scena Udinese–Cagliari, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: calcio d’inizio alle ore 21. Da una parte, la squadra di Gabriele Cioffi (subentrato dalla scorsa settimana all’esonerato Andrea Sottil) reduce da quattro pareggi consecutivi contro Monza (1-1), Lecce (1-1), Empoli (0-0) e Genoa (2-2). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Claudio Ranieri che vengono dalla prima vittoria in campionato ottenuta in rimonta da 0-3 a 4-3 contro il Frosinone e dal pareggio sul campo della Salernitana (2-2).

Si affrontano per l’accesso agli ottavi di Coppa Italia due squadre in lotta per la salvezza in massima serie: l’Udinese è terzultima a pari merito con l’Empoli a quota 7 frutto di zero vittorie, sette pareggi e tre sconfitte mentre il Cagliari è penultimo con 6 punti a fronte di una vittoria, tre pareggi e sei ko. La gara è a eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà ai supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore. La vincente di Udinese-Cagliari sfiderà a gennaio 2024 il Milan negli ottavi di finale. I precedenti tra le due compagini in Friuli sono 25: 8 pareggi, 15 vittorie bianconere e 2 del Cagliari. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Cosso della sezione di Reggio Calabria coadiuvato dagli assistenti Perotti e Niedda. Quarto Ufficiale: Perenzoni. Al VAR Gariglio e Muto.

Cronaca e tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UDINESE-CAGLIARI]

RISULTATO IN DIRETTA: UDINESE - CAGLIARI Mercoledì 1 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta.

I convocati dell’Udinese

Portieri: 1 Silvestri; 40 Okoye; 93 Padelli

Difensori: 3 Masina; 5 Guessand; 12 Kamara; 13 Ferreira; 16 Tikvic; 33 Zemura; 83 Nwachukwu

Centrocampisti: 2Festy; 4 Lovric; 6 Zarraga; 8 Quina; 21 Camara; 24 Samardzic; 79 Pejicic

Attaccanti: 15 Akè; 17 Lucca; 26 Thauvin; 34 Diawara; 80 Pafundi

I convocati del Cagliari

Portieri: Radunovic, Scuffet, Aresti

Difensori: Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo

Centrocampisti: Viola, Deiola, Prati, Pereiro, Jankto, Sulemana, Makoumbou,

Attaccanti: Lapadula, Oristanio, Petagna, Desogus, Shomurodov

Presentazione del match

QUI UDINESE – A difesa di Padelli ci saranno Nwachukwu, Guessand e Tikvic. Sugli esterni Camara e Masina mentre in mezzo al campo prenderanno posto Lovric, Pejicic e Zarraga. In avanti Thauvin troverà spazio al fianco di Lucca.

QUI CAGLIARI – Tra i pali Radunovic con Azzi, Obert, Wieteska e Di Pardo a comporre la linea difensiva. A centrocampo Sulemana, Prati e Deiola mentre in avanti spazio al tandem offensivo composto da Shomurodov e Petagna supportato da Viola.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-2): Padelli; Nwachukwu, Guessand, Tikvic; Camara, Lovric, Pejicic, Zarraga, Masina; Thauvin, Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Azzi, Obert, Wieteska, Di Pardo; Sulemana, Prati, Deiola; Viola; Shomurodov, Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara sarà visibile in chiaro su Italia 1.