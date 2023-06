La partita Udinese – Juventus di Domenica 4 giugno 2023 in diretta: la squadra di Allegri nonostante questo punteggio chiude in settima posizione

UDINE – Domenica 4 giugno, alla Dacia Arena di Udine, andrà in scena Udinese – Salernitana, gara valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

La Juventus lotta per ottenere un posto nella prossima edizione di Europa League; se lo contende con Atalanta e Roma. Ha 59 punti contro i 61 degli orobici e i 60 dei giallorossi. Quindi, dovrà necessariamente vincere e sperare che le sue antagoniste non facciano altrettanto. Qualora non dovesse riuscire nell’impresa, lasciando da parte il discorso delle penalizzazioni, dovrebbe accontentarsi di un posto in Conference League. Dopo la sconfitta interna contro il Milan, la squadra di Allegri é settima con un percorso di ventuno partite vinte, sei pareggiate e dieci perse, cinquantacinque reti realizzate e trentatré incassate. I friulani non hanno più nulla da chiedere alla stagione se non di congedarsi dal proprio pubblico nel migliore dei modi. Dopo la sconfitta per 3-2 contro la Salernitana, sono con punti, frutto di undici vittorie, tredici pareggi e undici sconfitte, quarantasette gol fatti e quarantaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide gli uomini di Allegri hanno collezionato nove punti, quelli di Sottil quattro. Le statistiche non sono dalla parte dell’Udinese che si é aggiudicata soltanto tredici dei centoquattro confronti contro settanta successi della Juventus e ventidue pareggi. All’andata, lo scorso 7 gennaio, decise una rete di Danilo nel finale.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO FINALE: UDINESE-JUVENTUS 0-1 SECONDO TEMPO 45' 5' La stagione della Juve termina a Udine con una vittoria. Decide il gol di Chiesa. Grazie per averci seguito, alla prossima! 45' 4' Entra Rugani, esce Bonucci. 45' 3' Di Maria ha un'occasione per chiuderla in area udinese, ma Silvestri para. 45' Ci saranno quattro minuti di recupero. 42' Giallo per Paredes e Arslan. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio finale. 39' Grande parata di Szczesny sul destro dalla distanza di Perez. 35' Altri cambi: Vivaldo Semedo - Thauvin, Nestorovski - Beto, Buta - Guessand. 34’ Entrano Kean e Paredes, escono Chiesa e Milik. 32' Ci prova Di Maria da fuori, out di poco. 27' Deviazione volante di Locatelli con il tacco, Silvestri deve metterci la mano per evitare il super gol. 25' Parata da campione di Szczesny, che dice di no a Lovric. 24' Gol di Chiesa che mette un gran destro all'angolino! Juve in vantaggio! 20' Dribbling dal limite e gran botta di Cuadrado, alto di poco. 17’ Entra Di Maria, esce Miretti. 16' Bella azione e destro di Rabiot! Palla che finisce sull'esterno della rete. 13' Entra Cocetta, esce Abankwah. 15' Giunti al quarto d'ora, il punteggio non cambia: sempre 0-0. 4' Iling prima semina il panico nella difesa dell'Udinese ma non c'è rigore, poi crossa teso e pericoloso da sinistra, nessuno devia in porta. 2' Altro cambio: Arslan per Walace. 1' Si ricomincia. Entra Iling-Junior, esce Kostić. PRIMO TEMPO 45' 2' Il primo tempo si chiude qui. Più Juve che Udinese in Friuli, ma per ora si resta sul pareggio a reti bianche. A più tardi per la cronaca della ripresa! 45' Ci saranno due minuti di recupero. 44' Bella azione di Chiesa, che dopo un dribbling mette in mezzo un cross basso, pericoloso: nessuno pronto alla deviazione. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 31' Traversa di Bonucci! Colpo di testa da distanza ravvicinata, Juve a un passo dal gol! 29' Che pericolo! Tiro di Chiesa da destra, palla deviata in corner! Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 23' Punizione insidiosa battuta da Cuadrado da sinistra, Silvestri la sfiora quel tanto che basta per eludere la zampata di Bonucci. 21' La partita non si sblocca, persiste il pareggio a occhiali. 16' Le due squadre non si fanno male: la Juve è più propositiva in manovra, l'Udinese attende. Poche le palle gol. 9' Azione insistita di Cuadrado a destra, fermata però dall'arbitro prima dell'assist in mezzo all'area. 5' Dopo cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 3' Subito una bella occasione per Miretti che prova a farsi spazio nella difesa udinese, ma viene fermato. Sul capovolgimento di fronte, friulani pericolosi in area bianconera, colpo di testa alto. 1' Si parte! Benvenuti all'ultima di campionato tra Udinese e Juventus. Domenica 4 giugno 2023 dalle 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO UDINESE (3-5-2): Silvestri, Abankwah (13' st Cocetta), Perez, Guessand (35' st Buta); Pereyra, Samardzic, Walace (2' st Arslan), Lovric, Udogie; Thauvin (35' st Vivaldo Semedo), Beto (35' st Nestorovski). A disp.: Padelli, Piana, Arslan, Buta, Nestorovski, Semedo, Cocetta, Centis, Russo, Bassi, Castagnaviz. All. Sottil



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci (45' st Rugani), Danilo; Cuadrado, Miretti (17' st Di Maria), Locatelli, Rabiot, Kostic (1' st Iling-Junior); Chiesa (34' st Kean), Milik (34' st Paredes). A disp.: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Kean, Di Maria, Rugani, Paredes, Barbieri, Iling Junior, Riccio, Sersanti. All. Allegri Reti: 24' st Chiesa Ammoniti: Paredes, Arslan Recupero: 2' pt

Formazioni ufficiali di Udinese – Juventus

UDINESE (3-5-2): Silvestri, Abankwah, Perez, Guessand; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Arslan, Buta, Nestorovski, Semedo, Cocetta, Centis, Russo, Bassi, Castagnaviz. Allenatore: Sottil

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Kean, Di Maria, Rugani, Paredes, Barbieri, Iling Junior, Riccio, Sersanti. Allenatore: Allegri

Convocati Udinese – Juventus

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri, Riccio

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti

Attaccanti: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior

Le dichiarazioni di Sottil alla vigilia

“Per quanto mi riguarda è stata la mia prima stagione in Serie A, un percorso straordinario con questi ragazzi che mi hanno dato tanto e che li ringrazio dal primo all’ultimo. Una stagione con all’interno periodi diversi: la squadra è cambiata tanto nel corso del tempo, con una partenza straordinaria, tante vittorie e tanti punti conquistati, giocando con un bel calcio, valorizzando tanti ragazzi; quindi, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Nella seconda parte il rendimento è sceso, anche perché abbiamo avuto numeri da vittoria del campionato all’inizio, però poi è chiaro che bisogna stare con i piedi per terra e ci sono state delle attenuanti, abbiamo perso giocatori importanti che per noi fanno la differenza, nell’economia dell’intensità degli allenamenti, delle alternative e della gestione dei giocatori. Potevamo fare meglio, qualche partita in casa si poteva e si doveva anche vincere ma è anche vero che sono arrivate vittorie importanti, come contro il Milan. Quello che mi dispiace, come ho già detto tante volte, è non aver chiuso questa stagione con tutti i giocatori a disposizione. Ritengo ottimo il campionato, ora abbiamo l’ultima partita: saremo contati ma sono sicuro che ce la metteremo tutta cercando di fare una grande prestazione, perché ce lo meritiamo, se lo merita la Società e se lo meritano i tifosi. La formazione che scenderà in campo? L’undici che sceglierò è molto forzato e condizionato, non ho potuto fare molte scelte a livello strategico. Domani si aggiungono altre assenze importanti ma affronto sempre le cose a testa alta e con grande determinazione. Conosco la Società, se ci sarà da far entrare qualche giovane, come ho già fatto, appoggerà la mia scelta, per dare qualche valutazione anche per il futuro e dare la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare che sono giocatori da Udinese. La Juventus ha una rosa di grandissimo livello e, senza la penalizzazione, sarebbe molto più in alto in classifica. Ha giocatori importanti su tutti i reparti. Come quando l’abbiamo affrontata all’andata, dimostra sempre solidità in difesa, chiude bene le linee di passaggio ed è pronta a colpire in contropiede. Entrambe giocheremo per il nostro obiettivo. Mi aspetto una partita tattica, bisogna fare attenzione alle loro individualità. E cercare di limitare i loro punti di forza, con il pressing e la voglia di rubare la palla. Conterà molto la giocata individuale e l’attenzione difensiva.”

Le parole di Allegri alla vigilia

“Vogliamo che domani sia una bella partita: proveremo a conquistare la qualificazione all’Europa League, ma non dipende solo da noi, e poi ci sarà l’Udinese, che non ha nulla da chiedere se non una vittoria di prestigio contro di noi. Ho chiesto ai ragazzi di continuare a lavorare con la serietà che hanno dimostrato nell’ultima fase di campionato, nonostante ci sia molta stanchezza, soprattutto mentale. Non ci saranno Vlahovic, Bremer, De Sciglio, Fagioli e Pogba, il resto del gruppo è ok. Se quest’annata ci lascia qualcosa, è soprattutto una crescita nell’equilibrio personale. Dico sempre che non bisogna esaltarsi se tutto va bene e allo stesso modo abbattersi nelle difficoltà, e quello che è successo deve essere per noi un grande insegnamento. Abbiamo fatto cose positive, altre meno, ma da qui si ripartirà. Intanto, vediamo come chiuderemo il campionato. […] Alla fine del campionato capiremo quali competizioni giocheremo il prossimo anno e in base a questo ci troveremo con il Club per pianificare la prossima stagione, in vista della ripartenza il prossimo 10 luglio. Ci saranno tante cose di cui tener conto, comprese esigenze di budget, come è giusto che sia, ma va considerato che abbiamo un’ottima base, non è assolutamente tutto negativo, anzi. Da cosa si dovrà ripartire? Rabbia e voglia, che dovremo mettere in campo con equilibrio, per vivere una stagione che dovrà essere migliore di questa».

L’arbitro

A dirigere il match sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Tolfo, con Pezzuto quarto uomo. Al VAR Abisso, assistito da Paganessi.

Presentazione del match

QUI UDINESE – Assenti gli indisponibili Becao, Deulofeu, Ebosele, Ebosse, Ehizibue, Pafundi, Success e Masina e gli squalificati Bijol e Zeegelar. Sottil dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-1-1. Quindi, Silvestri tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Abankwah, Perez, e Guessand In cabina di regia Walace con Lovric e Samardzic mentre Pereyra e Udogie dovrebbero agire sulle corsie esterne. Unica punta Beto, supportato da Thauvin.

QUI JUVENTUS – Indisponibili Vlahovic, Bremer, De Sciglio, Fagioli e Pogba. Allegri dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 e schierare in porta Szczesny e con Gatti, Bonucci e Danilo pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia paredes con Locatelli e Rabiot mentre Cuadrado e Kostic dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Davanti Di Maria e Milik.6m,.

Le probabili formazioni di Udinese – Juventus

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Abankwah, Perez, Guessand; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Thauvin; Beto. Allenatore: Sottilh

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in tv e streaming

