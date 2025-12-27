Udinese, pari in extremis: la Lazio si ferma sull’1-1 alla Dacia Arena

Diretta Udinese-Lazio di Sabato 27 dicembre 2025: alla Dacia Arena Vecino illude i biancocelesti, Davis pareggia al 95’

UDINE – Finisce 1-1 la sfida tra Udinese e Lazio alla Dacia Arena, un match intenso e combattuto che si decide tutto nel finale. La squadra di Sarri passa in vantaggio con Vecino al 35’ della ripresa, ma l’Udinese non si arrende e trova il pari al 95’ con Davis, bravo a sfruttare l’ultima mischia utile. Un punto che lascia sensazioni contrastanti: la Lazio spreca l’occasione di chiudere la partita, mentre i friulani dimostrano carattere e continuità fino all’ultimo secondo.

Tabellino

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (dal 42’ st Palma), Solet; Zanoli (dal 42’ st Miller), Piotrowski, Karlstrom (dal 42’ st Buksa), Ekkelenkamp, Bertola (dal 20’ st Kamara); Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Ehizibue, Camara. Allenatore: Runjaic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (dal 43’ st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (dal 43’ st Lazzari); Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri (dal 36’ st Isaksen), Noslin (dal 29’ st Castellanos), Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Tavares, Fernandes, Farcomeni. Allenatore: Sarri

Reti: Vecino (L) al 35’ st, Davis (U) al 50′ st

Ammonizioni: Zaniolo (U) al 13’ pt, Cataldi (L) al 14’ pt, Cancellieri (L) al 40’ pt, Kabasele (U) al 6’ st, Karlstrom (U) al 32’ st, Pellegrini (L) al 38’ st, Vecino (L) al 44’ st

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller. Allenatore: Runjaic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Farcomeni, Castellanos, Pedro, Isaksen, Sana Fernandes. Allenatore: Sarri.

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dai connazionali Baccini e Fontemurato in qualità di guardalinee. Il ruolo del quarto uomo sarà svolto da Ayroldi, mentre Gariglio e Chiffi sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. La squadra di arbitri dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Sabato 27 dicembre 2025, il Bluenergy Stadium ospiterà la partita Udinese-Lazio, sfida valida per diciassettesima giornata di Serie A. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.00.

Nel match tra Udinese e Lazio, la formazione ospite parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: l’Udinese, infatti, è al dodicesimo posto dopo aver ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, segno di un discreto cammino. La Lazio, invece, si ritrova all’ottavo posto grazie a 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Il sostegno del pubblico di casa dovrebbe dimezzare la differenza di prestazioni tra le due squadre, permettendo ai padroni di casa di avere possibilità di vittoria.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che l’Udinese ha un record di 17 gol segnati e 27 subiti, con una differenza reti di -10. Allo stesso tempo, la Lazio, con 17 gol segnati e 11 subiti, ha una differenza in gol di 6. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I dati tecnici finora emersi lasciano presagire che il fattore campo contribuirà a rendere più equilibrata la sfida, con la squadra di casa che avrà l’opportunità di conquistare punti preziosi.

Questo scenario è riflesso dalle quote, che danno la squadra ospite come favorita. Ciò è dimostrato dal 3.10 per la vittoria dell’Udinese, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa non sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.00, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della Lazio è di 2.50, il che suggerisce che le ricevitorie credono gli ospiti hanno buone possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA L’UDINESE – Il tecnico Runjaic opta per il 3-5-2, affidando a Okoye la porta e schierando una difesa a tre con Kristensen, Kabasele, Solet, pensata per garantire compattezza e copertura. A centrocampo Zanoli, Piotrowski, Ekkelenkamp, Kamara assicurano equilibrio e densità centrale, mentre in attacco la coppia Zaniolo, Davis è chiamata a sfruttare le ripartenze rapide. Il sistema di gioco punta a garantire superiorità numerica a centrocampo, permettendo sia un buon possesso palla sia ripartenze rapide con due attaccanti.

COME ARRIVA LA LAZIO – Il tecnico Sarri si dispone con il 4-3-3: in porta c’è Provedel; la linea difensiva è composta da Marusic, Gila, Romagnoli, chiamati a garantire copertura e spinta sugli esterni. Davanti alla difesa agiscono Vecino, Cataldi, Belahyane, incaricati di dare equilibrio e ordine alla manovra. In avanti, spazio al terminale offensivo composto da Cancellieri, Castellanos, Zaccagni, che fungeranno da riferimento principale per la fase realizzativa. Tale modulo è pensato per garantire un gioco offensivo e dinamico, basato su ampiezza, pressione alta e velocità sugli esterni.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Udinese e Lazio in televisione su Dazn e Dazn 1 (canale 214 Sky), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.