Pagelle Udinese-Lazio: Davis trascina i friulani

UDINE – Alla Bluenergy Arena finisce 1‑1 tra Udinese e Lazio, un pareggio maturato nel finale dopo un match intenso e ricco di duelli fisici. L’autorete di Solet aveva illuso i biancocelesti, ma il gol di Davis al 50’ della ripresa ha rimesso tutto in equilibrio. Proprio l’attaccante bianconero è stato il migliore in campo, mentre nella Lazio si sono distinti Vecino, Cataldi e Romagnoli.

La prestazione di Davis è stata il vero spartiacque del match. L’attaccante dell’Udinese ha giocato una gara completa: fisicità, movimenti intelligenti, capacità di tenere palla e di attaccare la profondità. Ha vinto la maggior parte dei duelli con Gila e ha costretto Romagnoli a un lavoro extra per contenerlo.

Il gol del pareggio è la fotografia della sua partita: aggressività, reattività e freddezza. Oltre alla rete, Davis ha creato due potenziali occasioni e ha dato costantemente la sensazione di poter cambiare l’inerzia del match. Una prova da leader offensivo, che conferma la sua crescita e il suo peso specifico nell’attacco bianconero.