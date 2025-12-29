Pagelle Udinese-Lazio: Davis trascina i friulani

Voti fantacalcio e highlights di Udinese-Lazio, per la 17° giornata di Serie A 2025/2026: Davis è il migliore del match
UDINE – Alla Bluenergy Arena finisce 1‑1 tra Udinese e Lazio, un pareggio maturato nel finale dopo un match intenso e ricco di duelli fisici. L’autorete di Solet aveva illuso i biancocelesti, ma il gol di Davis al 50’ della ripresa ha rimesso tutto in equilibrio. Proprio l’attaccante bianconero è stato il migliore in campo, mentre nella Lazio si sono distinti Vecino, Cataldi e Romagnoli.
La prestazione di Davis è stata il vero spartiacque del match. L’attaccante dell’Udinese ha giocato una gara completa: fisicità, movimenti intelligenti, capacità di tenere palla e di attaccare la profondità. Ha vinto la maggior parte dei duelli con Gila e ha costretto Romagnoli a un lavoro extra per contenerlo.
Il gol del pareggio è la fotografia della sua partita: aggressività, reattività e freddezza. Oltre alla rete, Davis ha creato due potenziali occasioni e ha dato costantemente la sensazione di poter cambiare l’inerzia del match. Una prova da leader offensivo, che conferma la sua crescita e il suo peso specifico nell’attacco bianconero.
I migliori per squadra
Udinese
Davis 7 – Firma il gol del pareggio con freddezza e potenza, confermandosi l’uomo più pericoloso dei friulani. Tiene in apprensione la difesa laziale per tutta la gara.
Zaniolo 6.5 Si accende a tratti, ma quando lo fa crea superiorità numerica. Utile anche in fase di ripiegamento.
Kamara 6.5 Subentra e cambia ritmo alla fascia sinistra. Entra con personalità, spinge e dà profondità.
Padelli 6.5 Sempre attento, sicuro nelle uscite e reattivo nelle situazioni più complicate.
Kristensen 6 Prestazione solida, senza sbavature. Tiene bene il duello fisico con Noslin.
Lazio
Vecino 6.5 – Ordine, intensità e letture perfette. È il faro della mediana e l’uomo più continuo della squadra.
Cataldi 6.5 Regia pulita, tempi giusti e buona gestione del possesso. Una delle sue migliori prove stagionali.
Romagnoli 6.5 Guida la difesa con autorità, anticipi precisi e grande attenzione nelle marcature.
Cancellieri 6.5 Vivace, crea superiorità e costringe la difesa friulana a raddoppi costanti.
Noslin 6.5 Si muove bene tra le linee, tiene impegnati i centrali e dà profondità alla manovra.
UDINESE (3-5-2): Padelli 6.5; Kristensen 6, Kabasele 6 (dal 42’ st Palma s.v.), Solet 6; Zanoli 6 (dal 42’ st Miller s.v.), Piotrowski 6, Karlstrom 6 (dal 42’ st Buksa s.v.), Ekkelenkamp 6, Bertola 5.5 (dal 20’ st Kamara 6.5); Zaniolo 6.5, Davis 7. A disposizione: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Ehizibue, Camara. Allenatore: Runjaic
LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 5.5 (dal 43’ st Provstgaard s.v.), Romagnoli 6.5, Pellegrini Lu. 6 (dal 43’ st Lazzari s.v.); Belahyane 6, Cataldi 6.5, Vecino 6.5; Cancellieri 6.5 (dal 36’ st Isaksen s.v.), Noslin 6.5 (dal 29’ st Castellanos 6), Zaccagni 5.5. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Tavares, Fernandes, Farcomeni. Allenatore: Sarri
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 35′ st Solet (L) autorete, al 50′ st Davis (U)
Ammonizioni: Zaniolo (U) al 13’ pt, Cataldi (L) al 14’ pt, Cancellieri (L) al 40’ pt, Kabasele (U) al 6’ st, Karlstrom (U) al 32’ st, Pellegrini (L) al 38’ st, Vecino (L) al 44’ st
Recupero: 2′ pt, 5′ st
Assist: –
Gol vittoria: –
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Davis, Vecino